Desde que comenzó la fiebre por el Mundial a cada uno de los futbolistas mexicanos los perseguía la misma pregunta: ¿A qué aspira México? "Queremos ganar la Copa del Mundo", insistía Andrés Guardado. Su panorama se empieza a esclarecer, por lo menos, en la fase de grupos tras superar 1-2 a Corea del Sur. "Venimos a ser campeones y lo vamos a seguir buscando hasta donde nos dé", comentó Carlos Vela, el autor del primer gol. "Hay que imaginarse cosas chingonas. Este logro individual lo pongo al servicio del equipo", comentó jocosamente Javier Chicharito Hernández.

El equipo de Juan Carlos Osorio saltó al campo de la Rostov Arena con un once similar al que presentó frente a Alemania, salvo por el ingreso del juvenil Edson Álvarez por el costado derecho en sustitución de Hugo Ayala. El mando del juego fue sujetado por el Tri que pegó primero con el gol de penalti por parte de Carlos Vela. "La diferencia fue en lo colectivo, con todo respeto creo que México tiene un mejor equipo", comentó Osorio en conferencia de prensa.

"Estamos muy contentos, está saliendo todo como lo veníamos planeando, como lo teníamos en mente. Y destaco la actitud del equipo porque siempre había pasado que después de una gran victoria solía costarnos mantener un buen nivel y el equipo salió, desde el primer minuto, a ganar el partido, y ese es el camino de seguir. Así vamos a llegar muy lejos", comentó Vela después del juego en el que anotó su primer gol en un Mundial

"Nos sentimos orgullosos del plan de acción que tenemos, desde enero se tomaron más medidas para tener un trabajo de recuperación, esperamos que lo ejecutemos bien y que no nos gane la euforia", agregó un Osorio que volvió a confiarle la ofensiva a Hirving Lozano, Vela, Chicharito y a Layún. El segundo gol mexicano, ya en la parte complementaria, fue cortesía de un Javier Hernández que concretó un latigazo germinado por Andrés Guardado.

El gol en contra del Tri fue un misil de Heung-min Son que batió la portería de Guillermo Ochoa en el tiempo de compensación. "Trabajaremos para evitar esos disparos de media distancia", dijo un sobrio Osorio, "el gol fue extraordinario. Se deben sentir orgullosos de cómo compitieron".

Otro de los jugadores con mayor desgaste en la transición entre defensiva y ofensiva fue Miguel Layún. "Hemos sabido manejar la victoria. Habla de una madurez mental y emocional también para saber controlar la ansiedad en ese momento del partido y poder cerrar de la mejor manera los encuentros", comentó en referencia a uno de los estigmas de su fútbol que antes había pecado de perder de forma insólita.

A Vela, que ha dado dos extraordinarias participaciones en el Mundial, le cuestionaron sobre su gran rendimiento en relación con su decisión de no jugar la Copa del Mundo hace cuatro años. "Cuando uno está feliz en el grupo, en lo que está haciendo, sale todo. En su momento no fui [a su selección] era por algo, porque no veía las cosas claras. [Ahora] lo estoy disfrutando muchísimo", comentó el jugador franquicia de Los Ángeles FC.

"Hay que ir con mucha calma, seguir con humildad y que lo disfrute el pueblo mexicano", concluyó Chicharito. A México le queda esperar el juego contra Suecia del próximo miércoles para darse cuenta de que puede liderar su grupo por encima de la campeona del mundo, Alemania.