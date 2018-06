Layún: “México debe creer que puede ser campeón”

México juega su segundo partido del Mundial ante Corea (17.00, Cuatro). El triunfo ante Alemania ha levantado mucho las expectativas de un equipo donde Miguel Layún (Córdoba; Veracruz), lateral del Sevilla, tuvo una actuación destacada. “Fue increíble. Mis compañeros vivimos una experiencia tremenda. Habíamos preparado el partido durante mucho tiempo. Jugamos de manera perfecta al contragolpe. Dimos un gran paso, sin duda, pero sólo nos sirve para ser conscientes de que podemos competir contra cualquiera”, declaró Layún después de la victoria ante el campeón del mundo.

El veneno de la ambición ya había sido inoculado en un grupo que ha preparado de forma fantástica el Mundial de Rusia. Así lo reconoció el propio Layún en una conversación con EL PAÍS poco antes de partir a la concentración.

“No me conformo con alcanzar los cuartos de final. Me consideraría un mediocre si solo aspiro a eso. Cuando juego un torneo con las mejores selecciones del mundo espero lo mejor para México y lo mejor es ser campeón. Es mi segundo Mundial y voy con una intención distinta. Voy al Mundial con la intención de ganarlo. Lo único que tengo en la cabeza es ser campeón del mundo. Aunque me tachen de loco o soñador. No me importa. Nosotros debemos creer que podemos ser campeones”, afirmó Layún, un futbolista que se le jugó en el pasado mercado invernal dejando el Oporto para fichar por el Sevilla.

“Si soy honesto, salir del Oporto era un reto. Podía garantizarme más minutos en otro lugar con menos exigencia que el Sevilla. Nunca me hubiera imaginado haber tenido tantos minutos como he tenido. Me los he tenido que ganar. Había otros sitios con menos presión y más posibilidades de gozar de minutos. Necesitaba recuperar ciertas cosas como persona y futbolista tras algunos meses duros en el Oporto”, afirma Layún, quien tiene muy claro el papel principal del seleccionador, Juan Carlos Osorio, en lo bien que ha llegado México al torneo. “Fue injusto cargarle solo la mano a él cuando pasaba algo malo. La gente de arriba asumió su papel y han colaborado para lograr tener éxitos. Luego estamos los jugadores. Somos la base para cambiar todas las cosas. Osorio es un genio y todos los genios tienen esa faceta de dedicación máxima a su trabajo. Es muy inquieto, nunca se detiene. Todo el tiempo está hablando de fútbol. Hemos aprendido mucho del míster”, aclara Layún, quien vive su segundo Mundial con México. Un compañero, Rafael Márquez, jugó unos minutos contra Alemania. De esta forma, disputó su quinto Mundial, con lo que igualó a su compatriota el meta Carbajal, el también portero italiano Buffon y el centrocampista alemán Lothar Mathäus. “Es alguien que ha puesto el nombre de México en todo lo alto. Es un jugador de enorme jerarquía y ha hecho en su carrera cosas que no podía ni soñar. Es admirable y un ejemplo por su tenacidad. Siempre será un referente para México”.

Layún, que ante Alemania jugó en una posición más adelantada y llegó a tirar hasta en cinco ocasiones sobre la meta rival, tiene claro que el proceso de mejora de todos los estamentos del fútbol mexicano en la previa de este Mundial de Rusia. “Hemos mejorado mucho internamente y dirigentes y jugadores hemos dado pasos importantes con el cuerpo técnico. Antes había algunos problemas y estas mejoras te van acercando a pelear por el objetivo”, aclara el jugador de México, que pertenece al Oporto y por el que se pelean varios clubes del fútbol europeo después de su cesión durante la segunda vuelta en el Sevilla

ampliar foto Layún controla un balón ante Alemania. Victor R. Caivano AP

En el conjunto andaluz, Layún ha jugado tanto de lateral por la derecha como por la izquierda. “Por la izquierda me siento muy cómodo. Mi mejor año en el Oporto lo firmé como lateral izquierdo. En el América jugué también de volante por la izquierda o por la derecha y ofrecí un buen rendimiento. Tengo muchas rutinas de juego por la izquierda que me dan soluciones en el desarrollo de los partidos. Tengo muchas características ofensivas y también puedo rendir por la derecha, aunque las rutinas son distintas, así como las conducciones. Depende también del técnico. Hay algunos que me piden que suba y centre con mi pierna derecha. Hay otros que me dan más libertad y prefieren que entre por la izquierda. Juego sin problemas en ambas posiciones", aclara Layún, jugador de moda de México, que podría sellar su clasificación a los octavos de final si derrota a Corea del Sur.