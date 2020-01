Chicharito en Los Ángeles: “Es el principio de mi retiro y quiero que sea lo más grande posible”

Javier Chicharito Hernández, el máximo goleador de la historia de la selección de fútbol de México, fue presentado este jueves como nuevo delantero del LA Galaxy, en Los Ángeles, California. La zona vip del estadio donde juega el Galaxy no había visto nada parecido desde la llegada de David Beckham, el hombre que metió en la cabeza al fútbol mundial que quizá no se estaba tan mal jugando en Estados Unidos. Chicharito es la última estrella en seguir el ejemplo. Lo hace dejando el Sevilla a mitad de temporada y probablemente, diciendo adiós para siempre a las ligas europeas después de 10 años entre el Reino Unido y España.

Hernández tiene 31 años y es uno de los jugadores más queridos de México. Ha firmado por tres años con opción a uno más para jugar en la ciudad con más mexicanos fuera de la capital del país. En la liga MLS se medirá con Carlos Vela, el delantero mexicano que ha roto el récord goleador de la liga con el Los Angeles Football Club y ha generado una emoción nueva alrededor del fútbol en la ciudad californiana. Preguntado por las sensaciones que le produce iniciar una nueva temporada en un ambiente tan mexicano, respondió: “Qué chingón”.

La presentación se producía en un contexto extraño, creado por el propio jugador. En una entrada de su videoblog publicada esta semana, se veía a Hernández sentado en su sofá, visiblemente emocionado, mientras llamaba por teléfono a su padre para darle la noticia de que dejaba Sevilla por Los Ángeles. “Es el principio de empezar a retirarme”, le decía Hernández a su padre. “Le estamos diciendo adiós a una carrera por la que trabajamos mucho”, continúa, “le vamos a ver el lado positivo y va a ser increíble, pero quieran o no, nos estamos retirando ya del sueño europeo”. Su padre le da ánimos. Él le dice que no echa de menos Europa, que es la sensación de decir adiós la que le provoca las lágrimas. “Este es otro sueño, es distinto, estaremos más cerca, les voy a ver más”.

Cuando los periodistas les preguntaban a jugadores como Steven Gerrard o Zlatan Ibrahimovic si habían venido a la MLS a retirarse y a pasar el día en la playa se lo tomaban muy mal. Solían trasladar la idea de que les había sorprendido mucho el nivel de la liga norteamericana y que se sentían en muy buen momento para nuevos retos. En ese sentido, la rueda de prensa de Chicharito tuvo cierta carga de honestidad.

El video donde Hernández se echa a llorar al reflexionar sobre su salida de Europa.

Consciente de que toda la prensa tenía la palabra “retiro” en la cabeza y de la carga negativa que la esa palabra tiene aplicada a la MLS, Hernández enfrentó la cuestión inmediatamente. En pocas frases, el mexicano dio la exacta medida de lo que debe de sentir una estrella de fútbol de 31 años en buen estado de forma que toma la decisión de renunciar, con toda probabilidad para siempre, a jugar en las ligas europeas. Al mismo tiempo, prometió ilusión y esfuerzo a la afición.

“En mi país estamos obsesionados con drama y el exceso”, dijo Hernández a la primera pregunta sobre el tema. “Se quieren creer que me retiro. No escuchan lo que digo de verdad (en el videoblog). Es el principio de mi retiro, ya veremos cuánto dura. Igual me retiro a los 40 años jugando en Australia. Creo que a veces la gente no escucha. ¿Es el principio de mi retiro? Sí. Pero quiero crear un retiro lo más grande que pueda”.

Hernández recordó que ha jugado muchas veces en Los Ángeles con la selección mexicana. En especial, se acordaba de un partido contra el Barcelona de Ronaldinho en el Rose Bowl de Pasadena cuando él tenía 16 años. Agradeció el trato recibido y el esfuerzo que había hecho el club para traerlo. Dijo que en este momento de la temporada no tenía ninguna opción más si salía de Sevilla.

Dennis Te Kloese, mánager general del Galaxy, dio las gracias a los directivos del Sevilla por haber dejado marchar a Hernández en el mercado de invierno. Y reconoció que la idea de traer al delantero mexicano más conocido del mundo añade un morbo especial a una rivalidad que en solo dos años se ha vuelto muy intensa con sus vecinos del LAFC, en una ciudad donde es el público mexicano el que llena los estadios. “No ha empezado la pretemporada y la gente ya está preguntando por el derby”, decía Te Kloese a EL PAÍS.

