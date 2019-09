Chicharito guía al Sevilla hasta un triunfo solvente

El Sevilla se estrenó en su competición preferida con un triunfo convincente ante el Qarabag (0-3). Una victoria asentada en los chispazos de enorme calidad del conjunto andaluz personalizados en la figura de Chicharito, primero, y después de Munir y Óliver Torres. La superioridad del pentacampeón se plasmó en la segunda mitad. Un lanzamiento de falta de Chicharito superó la barrera y batió a Begovic. Es el primer gol del mexicano con el Sevilla. Luego, un pase delicioso de Banega habilitó a Munir, que marcó tras una estupenda vaselina. Fue en el segundo tiempo cuando el Sevilla mostró su jerarquía. Lopetegui realizó hasta ocho cambios con respecto a los que jugaron en Vitoria contra el Alavés pensando en el Madrid y el plan le salió a la perfección. Pozo mostró buenas maneras en el lateral derecho, Vázquez dibujó excelentes pases y Óliver Torres puso el colofón a su buena actuación con un plástico gol de chilena.

4-1-4-1 Gurban Gurbanov 1 Begovic 55 Huseynov 30 Huseynov 3 Tarjeta amarilla 35' Tarjeta amarilla Ailton Ferreira 5 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Medvedev 17 Abdellah Zoubir 20 Richard 8 Míchel 2 Cambio 84' Sale Ismayil Ibrahimli Garayev 9 Cambio 76' Sale Dani Quintana Jaime 99 Cambio 66' Sale Abdullayev Gueye 1 Vaclik 15 Alejandro Pozo 20 Diego Carlos 18 Escudero 12 Jules Koundé 21 1 goles 84' Gol Cambio 85' Sale Dabbur Óliver Torres 24 Cambio 57' Sale Marcos Lopes Joan Jordán 17 Tarjeta amarilla 91' Tarjeta amarilla Gudelj 11 1 goles 77' Gol Munir 14 1 goles 61' Gol Cambio 71' Sale Banega Chicharito 22 Franco Vázquez 4-3-3 Julen Lopetegui

El Qarabag resistió en la primera mitad, pero no pudo aguantar en la segunda, donde se hundió a cada golpe del conjunto andaluz. Cuarto triunfo seguido de los de Lopetegui fuera de Sevilla sin recibir un gol. El domingo llega el Madrid a Nervión y el equipo hispalense le recibirá con los deberes europeos hechos. El Sevilla se soprepuso a un primer tiempo algo discreto para acabar ofreciendo sensaciones magníficas. Tuvo paciencia el cuadro andaluz para desarmar a un equipo con limitaciones, pero con la suficiente capacidad para colocarse bien atrás y dificultar el juego en estático de los sevillistas. La resistencia azerí acabó con el excelente golpeo de Chicharito después de una falta cometida sobre Munir. Fue el balón parado el que abrió el camino a los mejores momentos del Sevilla, absoluto dueño del encuentro desde ese momento. Con ventaja en el marcador, los espacios se abrieron a las maniobras de Óliver Torres y las carreras de Pozo. Curiosamente, el panorama se abrió cuando Jordán salió del campo y Vázquez retrasó su posición. Triunfo excelente del Sevilla, en definitiva, que asienta un buen inicio de temporada y una eficiente preparación del partido por parte de Lopetegui.

Le faltó al Sevilla un punto de intensidad para encarar un duelo que parecía molestar en vísperas del partido contra el Madrid. No es que el Sevilla no cuide su competición preferida, es que los equipos no suelen funcionar después de rotaciones masivas. Lopetegui cambió hasta a ocho jugadores con respecto al once que derrotó al Alavés en la Liga. El Sevilla dominó, sin duda, pero jugó andando, con una sinfonía de pases previsibles que apenas alteraron el sistema defensivo de un equipo inferior, como el Qarabag, pero competitivo. Chicharito sumó un conjunto de remates inservibles y nada más Munir fue capaz de generar una ocasión de peligro, bien resuelta por Begovic, ex del Chelsea. El Qarabag, al no encajar, se animó. Una falta al larguero de Jaime Romero fue el aviso más serio del líder de la Liga azerí. En el Sevilla, solo Pozo era capaz de cambiar de ritmo. Todo cambió en la segunda mitad. Los de Lopetegui tocaron y tocaron, sin perder la actitud, y encontraron su momento tras el golpeo de Chicharito. No hubo más pleito y sí paso a la calidad de los futbolistas del cuadro andaluz para certificar un triunfo de lo más solvente. Los que parecía desorden en el primer tiempo viró a veloces carreras en busca de la meta rival. Los goles convirtieron una arriesgada rotación en una soberbia decisión de Lopetegui.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.