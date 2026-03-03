La subida en los precios de las memorias acecha a los móviles y marca el MWC 2026

Ante los expositores relucientes y surtidos de móviles en la Fira Gran Via es difícil pensar en la escasez. Pero todo el esplendor de novedades del Mobile World Congress, que se celebra estos días en Barcelona, vive con una incertidumbre latente. La carestía de chips de memoria, que arrastra la industria de los semiconductores, es una bomba de relojería para los smartphones.

En el último trimestre de 2025, el precio de las memorias subió como la espuma. Un 50%, según datos de la firma analista Counterpoint Research, que prevé otro incremento del 40%-50% en los primeros tres meses del año. A estos se sumaría un nuevo 20% para terminar junio.

La escasez de chips de memoria que provoca el aumento de precios se debe a la explosión de la IA. Los centros de datos que se construyen ahora a un ritmo acelerado necesitan este tipo de componentes. Pero los smartphones también integran memoria DRAM, de carácter temporal, y NAND Flash, utilizada para el almacenamiento del teléfono.

En el Mobile, la mayoría de los fabricantes de smartphones mantienen una política de silencio en torno a la crisis de las memorias. Solo algunas empresas se sienten con confianza para hablar del tema. David Alonso, CEO de Samsung España, destaca que es una coyuntura ineludible.

“La situación de las memorias ahora mismo es una realidad, que además no afecta solo a la industria de la telefonía móvil, sino a todas las industrias que utilicen chips y que utilicen memorias. Todos los fabricantes van a estar afectados”, apunta Alonso. Su compañía exhibe estos días en Barcelona un despliegue de dispositivos, desde su flamante Galaxy S26 a su plegable triple o sus gafas inteligentes.

Durante los últimos 15 años, el principal estímulo para la producción de DRAM y NAND Flash han sido los smartphones y los ordenadores. Pero ahora, las grandes tecnológicas que se han embarcado en la carrera de la IA, como Microsoft, Google, Amazon o Meta, han disparado la demanda de otro tipo de memoria, HBM. Es la que utilizan los procesadores de Nvidia, que todos compran. El problema es que fabricar chips HBM significa dejar de fabricar memorias DRAM o NAND Flash.

“Es una tendencia de mercado”, reflexiona Atila Demai, director de Marketing de ZTE España. “No afectará a una sola marca, sino que será algo global. Desde los fabricantes no podemos hacer mucho, porque los precios [de las memorias] los marca el mercado y son los mismos para todo el sector”. La compañía china muestra en el MWC su Nubia M153, con IA nativa integrada en el sistema operativo, que se conecta con apps de terceros, y sus smartphones para gaming de gama media, los Nubia Neo 5.

Para la firma de investigación de mercado IDC, los precios de los smartphones aumentarán un 14% este año. El precio medio de venta alcanzará los 523 dólares, todo un récord. Counterpoint Research también ve señales alcistas. Su equipo observó incrementos del 10% y del 20% en algunos catálogos de fabricantes Android en enero.

“Ahora estamos planteando el cambio en precios, que será casi inmediato, para 2026”, reconoce Demai, de ZTE. “Se prevé una subida. Aunque los terminales que más verán afectados serán los de gama baja y gama media, porque tendrán un mayor incremento que los terminales premium”.

En los dispositivos más baratos, la memoria representa una proporción mayor en el coste de producción total. Tanto es así que IDC vaticina que ningún fabricante podrá vender ya smartphones a menos de 100 euros. La firma calcula que este tipo de chips supone el 15%-20% de lo que cuesta fabricar un terminal de gama media. “Cada fabricante tiene que decidir si absorbe los incrementos en el coste y, también, cómo va a gestionar la posible escasez de memorias que haya”, señala el CEO de Samsung España.

La firma coreana es, a día de hoy, la que más smartphones produce en el mundo. Y, por tanto, la que hace pedidos más grandes a los fabricantes de chips y de memorias. A esto se suma un añadido. Dentro de su conglomerado de electrónica, Samsung también es fabricante de memorias. “Samsung está en una posición privilegiada, por la escala que tiene y la capacidad de negociación que tiene. Y nosotros lo que queremos es que el impacto sea el menor posible en nuestros usuarios”, añade Alonso.

Las marcas están obligadas a tomar decisiones. “En ZTE y en Nubia somos conocidos por la relación calidad-precio, así que siempre intentaremos quitarnos algo de margen de beneficio para que el precio para el consumidor se mantenga lo más asequible posible”, comenta Demai, por su parte.

La otra cuestión serán las ventas. Tanto IDC como Counterpoint pronostican descensos en torno al 12% de unidades vendidas en 2026. Aunque para los fabricantes aún es temprano para esos cálculos.