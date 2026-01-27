Indra Group firma un acuerdo de colaboración con CAF para el desarrollo de proyectos digitales en América Latina

CAF-banco de desarrollo de América Latina e Indra Group han firmado este martes, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que se celebra en Panamá, un memorando de entendimiento para el desarrollo regional de proyectos digitales e infraestructura. El acuerdo permitirá a aquellos países que acuerden algún tipo de contrato con la compañía española contar con el apoyo financiero del multilateral.

Las áreas de trabajo son múltiples, en línea con el trabajo que Indra Group realiza en más de 140 países: plataformas de gobierno digital, ciberseguridad, protección de infraestructuras, tráfico aéreo y soluciones espaciales y aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión pública.

El memorando lleva la firma del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados, el presidente ejcutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicetne de los Mozos. Se trata, en cualquier caso, de identificar proyectos de desarrollo que están demorados por la falta de financiamiento en “áreas sensibles tanto para Indra como para CAF, que es donde hoy pendula el desarrollo regional”, resumió en la presentación Díaz Granados.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group. Aggi Garduño

Para Indra, el memorando funcionará como un “acelerador” de proyectos. Entre la necesidad y la puesta en marcha pueden pasar hasta 30 meses, entre desarrollo, puesta a punto y asignación de los recursos estatales para su concreción. Un cambio en las prioridades o un evento extraordinario bastan para que muchos planes queden truncos. La colaboración entre Indra y CAF buscará agilizar los procesos de puesta en marcha, garantizar el dinero necesario y neutralizar los imponderables. “Ahora podremos tratar con una administración y decirle ‘tengo este proyecto y además aquí tienes la financiación”, dice Escribano. “Esto tiene una ventaja enorme. Por ejemplo, en proyectos relacionados con el control de salud pública o tecnologías de la información. Si estamos 24 o 30 meses para desarrollarlo, cuando lo concretamos ya quedó obsoleto. En este entorno de alta velocidad, esto es una muy buena opción para reducir los tiempos”, agrega.

El memorando de entendimiento contempla la creación de un comité de coordinación CAF-Indra que se reunirá periódicamente para revisar avances y definir nuevas oportunidades de colaboración. Y la financiación, dice Escribano, es el punto débil de cualquier proyecto. “La parte comercial de Indra junto con el país que tiene una necesidad trabajan para identificar el proyecto. Una vez identificado, Indra y el país anfitrión hablan con CAF y se organiza la financiación. Y así se pone todo en marcha”, detalla.

La atención estará puesta en el desarrollo de aplicaciones y la movilidad, “que debe ser mejorada en todo el mundo”. “Hay que darle más velocidad a la movilidad, identificando atascos y colas en los aeropuertos, por ejemplo, por las demandas en la identificación de pasajeros. Pero para eso hay que invertir”, dice Escribano.

¿Es un buen momento para invertir en América Latina? “Estamos muy cómodos en América Latina y tenemos garantizado el crecimiento. El 30% de nuestro personal está en esta región y el 22% de nuestros ingresos provienen de aquí, por eso decimos que es un pilar de nuestra inversión. Indra no es el mayor empleador de América Latina, ni mucho menos, pero estamos en la zona media de la tabla. Este memorando ayudará a crecer en ese sentido”.