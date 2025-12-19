El Gobierno de Gustavo Petro anuncia la emergencia económica
El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta que este viernes publicarán el decreto que declara el estado de excepción, y que la próxima semana emitirán las medidas para “recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado”
El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que decretará la emergencia económica para recortar el déficit de 16,3 billones de pesos previsto para el presupuesto de 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria. El aviso lo ha dado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, este viernes en una rueda de prensa en la que se ha informado también que se mantiene la tasa de interés en el 9,25%. La medida, según Ávila, “pretende recuperar lo que el Congreso dejó desfinanciado”, y agregó que los decretos con medidas tributarias se presentarán hoy y que sus reglamentaciones estarán listas la próxima semana.
