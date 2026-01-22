Valeria Moy: “El TMEC no es lo único en lo que México se debe enfocar”

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y política global, México enfrenta dilemas que van más allá del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Esa ha sido una de las conclusiones del segundo encuentro con suscriptores de EL PAÍS en Latinoamérica, celebrado este jueves en la redacción del diario en Ciudad de México, y encabezado por los columnistas de economía, Valeria Moy y Gerardo Esquivel.

Sin dejar de lado la importancia del tratado, Moy ha advertido que el país llega debilitado si no voltea a ver también sus pendientes internos: “Hay que seguir mejorando la infraestructura asociada al acuerdo —fronteras, aduanas, puertos, aeropuertos—, pero también aspectos tan esenciales como salud, educación, inversión. Sin eso, estamos en una posición de debilidad interna [...] El TMEC no es lo único en lo que México se debe enfocar”, ha asegurado. La economista también ha pedido cautela respecto al crecimiento del país. “Vamos a tener algo de reactivación, pero eso no significa que vaya a ser un buen año”, ha dicho. Las previsiones de crecimiento para México, cercanas al 1,5%, podrían ajustarse “hacia arriba o hacia abajo” dependiendo del entorno político y comercial. “Un país que no tiene inversión no va a crecer”, ha zanjado.

Encuentro sobre actualidad y economía de suscriptores de El País México. Aggi Garduño

Ante medio centenar de lectores, la conversación moderada por la corresponsal de economía Sonia Corona ha tocado aspectos internos como el papel del empresariado mexicano, los márgenes de maniobra de México en un mundo donde las reglas del comercio internacional están cambiando y el efecto económico de la reforma al Poder Judicial. En este último tema, Moy ha evitado entrar en el terreno de la especulación, a la vez que advierte de que México comenzó una nueva era. “Nadie quiere llegar a un juicio. Los empresarios van a evitar el sistema judicial para esquivar la incertidumbre”, ha señalado. También calificó la reforma como “un punto de inflexión: hay un México antes y después, con un impacto difícil de medir en el crecimiento”. Por su parte, Gerardo Esquivel ha alertado de que los efectos recaerán con más fuerza en las empresas medianas, que no cuentan con los recursos de las grandes corporaciones para sortear escenarios desconocidos. “Nadie quiere llegar a una situación legal, menos si percibe que la impartición de justicia puede ser incierta”, ha apuntado.

Respecto al futuro del TMEC, Moy describió la estrategia del presidente estadounidense como una política de amenaza constante. “Amenaza y obtiene concesiones sin hacer nada más. Esa es su estrategia”, ha dicho. Aun así, se mostró optimista sobre la continuidad del acuerdo, a la vez que anticipa que México y Canadá tendrán que torcer el brazo y hacer concesiones. Esquivel ha añadido que eventualmente Trump se alejará de esa estrategia y también buscará mostrar resultados. “Le gusta decir que ganó cosas”, ha asegurado, sin descartar que siga usando la presión como una herramienta de negociación.

Gerardo Esquivel en Ciudad de México, el 22 de enero. Aggi Garduño

Ambos han destacado también el reciente discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en Davos, como una señal política en medio del reacomodo global. Moy celebró el mensaje, que ha interpretado como una señal de que “las reglas del juego ya cambiaron”, aunque matiza que las condiciones de Canadá son muy distintas a las de México. Esquivel ha coincidido en que el discurso fue “valiente” y subrayó que Carney envió señales claras hacia Europa en un momento en que los países están obligados a mirar hacia dentro. “La situación es tan compleja que nadie puede depender de un solo bloque”, dijo, al recordar que Canadá está buscando acuerdos comerciales que México ya tiene, pero que no ha sabido aprovechar por algunas carencias como la infraestructura.

Pese al diagnóstico incierto, tanto Moy como Esquivel evitan el fatalismo. “La situación no es tan dramática como a veces la pintamos”, ha dicho Esquivel. “La globalización se terminó como la conocíamos”, concluyó. “Si queremos funcionar como bloque en Norteamérica, la única manera es la trilateralidad. Negociar de forma bilateral con Estados Unidos nos deja en desventaja”, completó Moy.