Viridiana Ríos: “México tiene que emular lo que hizo China, porque ellos lograron cierta independencia de EE UU”

La coyuntura internacional ha marcado el ritmo del primer encuentro de EL PAÍS con suscriptores en Latinoamérica. Las columnistas Viridiana Ríos y Vanessa Romero han charlado este miércoles sobre el momento que atraviesa México en tiempos en los que las bases del orden mundial son cuestionadas por EE UU. A base de amenazas, aranceles y una muestra de fuerza y poder que parece no tener límites, Donald Trump ha cambiado radicalmente la configuración de la escena internacional y se ha lanzado en una cruzada en contra del multilateralismo que ha afectado a rivales y aliados por igual. En este contexto, México transita por un turbulento camino en el que el tratado de libre comercio con EE UU y Canadá toma un gran protagonismo en el año en que está pendiente su revisión. Para Ríos, la alternativa de México pasa por mirar al oeste. “Tiene mucho que ver con emular lo que en su momento hizo China, porque ellos lograron cierta independencia de EE UU al volverlos dependientes de ellos. Es un poco una ironía”, ha asegurado.

De acuerdo con la analista política, las oportunidades de crecimiento y desarrollo de México eran y siguen siendo mayores en ausencia de un tratado de libre comercio, y lo ha ejemplificado con el gigante asiático. “Para mí, la prueba esencial, fundamental e irrefutable de eso es que el único país que logró desarrollarse profundamente, reducir la pobreza y crear una clase media relativamente amplia es China, y no tenía un tratado de libre comercio con EE UU”, ha señalado. En su exposición, Ríos ha mantenido que, hasta ahora, el Gobierno de México se ha empeñado en conservar un modelo económico que, en realidad, tendría que ser replanteado. “Al día de hoy lo que observamos en la coalición gobernante es [lo que] yo le llamo un ‘aferramiento a la globalización’. [...] Estamos dispuestos a ceder en todo y más con tal de que se apruebe ese tratado de libre comercio. Yo no sé si ése es el camino adecuado”, sostuvo.

Por su parte, Vanessa Romero ha coincidido en el momento histórico que vive México y que definirá el futuro del país en el corto y largo plazo, pero ha defendido que, detrás del factor Trump, se esconde un trasfondo mucho más complejo que evidencia las fallas del sistema. “Yo no creo que Donald Trump sea una anomalía, es más bien un síntoma”, afirmó. Y ha destacado el caso de Venezuela: “Lo decían muy bien muchos venezolanos que festejaban el secuestro de Nicolás Maduro: ‘¿en dónde estaba el concierto de naciones cuando Nicolás Maduro se robaba las elecciones en Venezuela?’. Claro, es reprochable, absolutamente ilegal y poco ético lo que hizo la intervención militar en Venezuela, pero es cierto que el concierto de las naciones no hizo nada por el pueblo venezolano ante el éxodo, la crisis humanitaria y la pobreza“.

A pesar de los retos que el vecino del norte presenta, la abogada ha argumentado que México cuenta con “características suficientes para no entrar dócil al vientre de la ballena” y afrontar la renegociación del TMEC con su principal socio comercial con resultados positivos para el país. “Yo no creo que tengamos que ser dóciles ni entreguistas con EE UU por esa dependencia económica que tenemos frente a ellos. [...] Tenemos suficientes datos duros para afirmar que México está en manos de muchas de las monedas electorales sobre las que Trump construyó su plataforma electoral: migración, seguridad, narcotráfico, salud, adictos. Tenemos monedas con qué negociar”, ha asegurado. Esta labor, para Romero, tiene que guiarse en los principios fundacionales del Estado mexicano: “No solo es importante porque es una cuestión de principios, sino porque nos da [una] identidad que nos permite también crear alianzas”.

Las preguntas del medio centenar de suscriptores que han asistido este miércoles al encuentro han abordado también el futuro en un mundo post Trump, un escenario que la académica Viridiana Ríos tiene claro: “Yo creo que ese mundo antiinmigrante, anticomercio, antiglobalización y antiChina llegó para quedarse más de lo que nos imaginamos”. Vanessa Romero ha resaltado el factor Trump como “un habilitador narrativo” que le ha permitido a México implementar políticas públicas que, de otra forma, hubieran resultado complicadas, como el distanciamiento de la política de seguridad del anterior sexenio y el plan para potenciar la producción nacional. “Hoy tenemos absolutamente claro que no podemos depender ni del multilateralismo ni de los tratados de libre comercio. [...] Creo que siendo terrible Trump, y no teniendo nada que defender, México lo ha sabido utilizar en algunos aspectos como herramienta narrativa y, acaso también, deberíamos aprovecharlo para dar la vuelta a algunas otras políticas públicas que requieren acción urgente”, concluyó.