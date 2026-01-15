Ebrard afirma que la revisión del TMEC ya está en marcha y que finalizará el 1 de julio

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha afirmado que la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) ya han comenzado y que se tiene previsto que concluya el próximo 1 de julio. Ebrard ha asegurado en la conferencia matutina de este jueves que su equipo lleva meses hablando con sus contrapartes en Norteamérica, después de que, a finales del 2025, los tres países socios cerraron sus consultas internas sobre el futuro del acuerdo comercial.

Ebrard ha dicho que el objetivo principal de la Administración es que el tratado se mantenga como hasta ahora y que solo se ajusten algunos puntos relacionados con la solución de controversias. “Queremos que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afecten a varios sectores”, ha añadido el secretario de Economía.

El plan, según ha contado, es que a finales de enero su secretaría presente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y al Senado las conclusiones de las consultas interna que se hizo el año pasado entre diversos sectores de la economía mexicana. A partir de allí, las conversaciones entre diversos equipos de los tres países continuarán hasta llegar a la conclusión sobre la revisión en el verano, mientras se celebra, al mismo tiempo, la Copa del Mundo en ciudades de los tres países.

Marcelo Ebrard en Ciudad de México, este jueves. Presidencia de México (EFE)

Ebrard ha adelantado que existe un consenso sobre la importancia de mantener el tratado para fortalecer a América del Norte como una zona económica estratégica en el mundo, a través de una integración que ya es muy difícil de romper. “Nadie plantea que se modifique sustancialmente el tratado. Hay un consenso, diría yo, en México, en favor del tratado que se mantenga”, ha mencionado. El secretario de Economía ha añadido que para México la conservación del tratado es “no solo estratégica, sino indispensable” y que su equipo buscará mantener con Washington y Ottawa una relación de reciprocidad que beneficie a todas las partes.

Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al acuerdo comercial como “irrelevante”. En una visita a una planta de automóviles en Michigan, Trump ha mencionado que no necesita ni a México, ni a Canadá para el desarrollo de su industria automotriz. En un episodio que se ha visto como una táctica para meter presión a las negociaciones, el republicano ha minimizado el papel del TMEC, a pesar de que su existencia ya coloca a los tres socios en un vínculo necesario para mantener el ritmo de sus exportaciones.

Este jueves, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ha mencionado que para la industria automotriz de su región es indispensable la conservación del TMEC. “Este sistema solo funciona si somos un buen socio para nuestros aliados. Sin embargo, cuando luchamos contra nuestros vecinos, China gana“, ha mencionado la gobernadora demócrata. También ha reconocido que el acuerdo comercial ”no es perfecto”, pero que la negociación con los socios es necesaria para mejorarlo.