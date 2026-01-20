Gérard Depardieu y el fotógrafo italiano que le demandó por agresión sellan la paz con un beso

El ‘paparazzi’ aseguró en la última vista judicial que el actor le propinó “dos o tres puñetazos” en 2024 mientras intentaba fotografiarle en Roma. “Hoy he retirado la denuncia porque alguien ha pedido perdón”, ha dicho Rino Barillari

Gérard Depardieu y el fotógrafo Rino Barillari han llegado a un acuerdo que ha puesto punto final a la denuncia en la que el paparazzi italiano acusaba al intérprete de golpearle mientras el conocido como El rey de los paparazzi intentaba fotografiarle junto a su pareja, Magda Varvusova, en Roma en 2024. La última de las vistas judiciales se celebró el pasado mes de octubre, aunque el protagonista de El Conde de Montecristo, como en anteriores ocasiones, no se personó en el tribunal de la capital italiana. “Me arañó la cara”, explicó Barillari, de 80 años, en aquella sesión. Después, siempre según la versión del fotógrafo, explicó que este le lanzó “dos o tres puñetazos” mientras decía, en francés, que “los italianos son gente de mierda”.

Ambos se reunieron este lunes 19 de enero en el emblemático Harry’s Bar de Via Veneto, escenario en el que ocurrieron los hechos denunciados en 2024. Después del encuentro, posaron ante los medios allí presentes y firmaron la paz con un beso en la mejilla en señal de reconciliación. Aunque el actor francés no quiso hacer declaraciones, sí que afirmó que la cita había ido “muy bien”.

Por su parte, el fotógrafo sí que pronunció unas palabras ante los micrófonos, aseverando que hay que “perdonar siempre”: “Lo más bonito es que volvamos a ser amigos como antes, porque su éxito y las fotos que le hice valen cada vez más. Hoy he retirado la denuncia porque alguien ha pedido perdón. No solo a mí, sino a todos los italianos. Es un personaje al que he amado y siempre amaré como gran actor”. Y añadió: “Nos abrazamos y besamos como dos niños de los años sesenta″. “Desafortunadamente, ese día [Depardieu] estaba enamorado, reaccionó, fui al hospital, se presentaron cargos y fue un desastre. Todos cometemos errores”, comentó también.

A la derecha, Gerard Depardieu y Rino Barillari se dan un beso para sellar su acuerdo, en Roma. MASSIMO PERCOSSI (EFE)

Barillari, feliz de poder haber llegado a un acuerdo con una persona a la que siempre ha admirado, también contó que durante la firma de la paz entre ambos el actor le hizo una petición: “Me pidió una foto antigua que le tomé a él con Isabella Rossellini, que está en la pared aquí en Harry’s”.

El abogado de Depardieu, Fabrizio Siggio, confirmo a la agencia Efe que “se retiró la denuncia y, por lo tanto, el proceso se cerrará con el acuerdo de las partes”, previsto oficialmente en la siguiente vista judicial. El pacto entre ambos se concretó apenas una semana antes de la audiencia judicial prevista para el 27 de enero.

Como resultado del encontronazo de 2024, el fotógrafo cayó al suelo y tuvo que ser atendido por una ambulancia debido a golpes en el rostro. En aquel momento, Siggio afirmó que el testimonio del denunciante presentaba contradicciones y que “no era completamente fiable”.

Gérard Depardieu y Rino Barillari, en el interior del Harry's Bar de Roma, en el que firmaron la paz este 19 de enero. MASSIMO PERCOSSI (EFE)

Pero esta no es la primera vez que Barillari se enfrenta a un suceso similar. En más de seis décadas de carrera, según él mismo explica, ha visitado unas 200 veces el hospital, ha tenido 11 costillas rotas, 1 puñada y 76 cámaras destrozadas. Depardieu se suma así a una lista de encontronazos en la que también se encuentran Frank Sinatra, Mickey Rourke, Bruce Willis, Marlon Brando, Charles Aznavour y Ava Gardner, quien le pateó en los genitales.

El actor, condenado el pasado mayo a 18 meses de prisión por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 en el primer juicio de la veintena de denuncias que acumula por presuntos abusos y violaciones, ha cerrado así un frente abierto con la justicia, pero le quedan más: aún tiene que comparecer ante el Tribunal Criminal de París, acusado de violación por la actriz Charlotte Arnould por unos hechos ocurridos en 2018.