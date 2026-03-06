El PSOE se juega en Soria y en León las elecciones y el control orgánico de la federación

Los socialistas aspiran a recuperar dos escaños en la provincia menos poblada por el tirón de su candidato como alcalde y a contener a los leonesistas con la reaparición de Zapatero en la tierra de la ‘número dos’ autonómica

El acto central del PSOE en la campaña de Castilla y León será este sábado en Soria por razones electorales, pero también orgánicas. Tampoco es casual la reaparición este viernes en León del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, revulsivo en las generales de 2023 y gran ausente de las elecciones extremeñas y aragonesas. La candidatura de Carlos Martínez, que acaba de cumplir un año como líder territorial, se juega tres escaños precisamente en las dos provincias que han asumido las riendas de una federación con 9.000 militantes, de los que un tercio se concentra en León y poco más de 300 en Soria, tras la turbulenta sucesión de Luis Tudanca. Un relevo que se cerró en falso y en el que Santos Cerdán, el todopoderoso ex secretario de Organización caído en desgracia tras su imputación y paso por prisión por su presunto protagonismo en una trama de mordidas con José Luis Ábalos y Koldo García, intervino y amplió la influencia de algunos dirigentes de su círculo que ocupan puestos clave en la federación.

La idea original del PSOE era abrir en Soria, la ciudad de 40.000 habitantes de la que Martínez es alcalde desde 2007, pero 72 horas antes de la pegada de carteles se optó por Burgos, según varias fuentes. Los socialistas, que tienen cinco diputados, han asumido que, salvo sorpresa, perderán uno y se quedarán en cuatro. Según los cálculos del comité de campaña, se podría compensar en Segovia, que recupera un escaño por el aumento de población. La distribución de los restos en otras provincias como Zamora y Palencia dependerá de si Vox se dispara por encima del 20% de apoyo.

En un escenario tan volátil y enrevesado, que se resolverá por un puñado de votos, el PSOE sigue alimentando la expectativa de que puede ganar por tercera vez las autonómicas en Castilla y León, aunque dé por imposible la gobernanza en una tierra que el PP preside desde 1987. Acercarse a ese objetivo pasa por crecer a costa de Soria ¡Ya! y contener la subida de Unión del Pueblo Leonés, dos partidos regionalistas que, aunque son transversales, muerden sobre todo en el electorado progresista con las banderas del agravio a la España Vaciada.

La provincia con la densidad más baja de España es la única donde el PSOE tiene opciones de subir dos escaños. Soria cuenta con 90.183 habitantes, tan solo 8,75 por kilómetro cuadrado —las siguientes son Teruel (9,2) y Cuenca (11,6)— y reparte cinco de los 82 escaños en las Cortes de Castilla y León. Hasta las elecciones de 2022 iban al bipartidismo. La plataforma de Soria ¡Ya! arrasó en los últimos comicios espoleada por el desencanto de décadas de promesas incumplidas con 18.390 votos y tres diputados. Para entender su éxito, a los socialistas les arrebató más de 10.000 papeletas y dos escaños.

La rivalidad desde entonces es máxima. “No creo que Carlos Martínez pueda quitarle muchos votos a Soria ¡Ya! Creo que ninguno", ha augurado Ángel Ceña, su cabeza de lista. El PSOE confía en volver a ser la fuerza hegemónica aprovechando el tirón municipal de Martínez. “Soria, prometo estarte agradecido”, es el compromiso del candidato socialista, criticado en privado por dirigentes de su federación por haber compaginado la alcaldía con la dirección del partido en la comunidad más extensa de España. Una decisión que condiciona la logística diaria: la distancia en coche desde Soria al Bierzo o el sur de Salamanca es de más de cuatro horas en coche.

La otra provincia que acapara la atención de los socialistas es León, donde el PSOE cayó de seis a cuatro escaños y el 15 de marzo puede haber un triple empate con PP y Unión del Pueblo Leonés (UPL). El resultado dependerá de la capacidad para frenar el empuje del partido autonomista, que defiende conformar una comunidad propia.​ El leonesismo es un sentimiento muy arraigado, con defensores en PSOE y PP, frente al doble centralismo de Madrid y Valladolid en la provincia que más población ha perdido en términos absolutos (80.700 de un éxodo de 178.000) en las cuatro décadas de gobiernos del PP. UPL, que en 2022 se benefició de la caída del PSOE, pasando de uno a tres diputados y de 28.000 a 52.000 votos, ha reprochado a Martínez el “ataque directo a la identidad y regionalidad leonesa” por no pronunciar correctamente el nombre de la comunidad. “Me critican porque digo ‘Castilla-León’ seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia”, ironizó a finales del año pasado. El candidato tuvo que pedir disculpas tras el incendio que sus palabras ocasionaron.

Uno de los referentes socialistas de ese leonesismo es José Antonio Díez, alcalde de León, una de las tres capitales de provincia con regidor socialista. Las otras son Soria y Palencia, cuya alcaldesa, Miriam Andrés, salió en defensa de Emiliano García-Page en el último comité federal del PSOE, en julio del año pasado. Díez, enfrentado a Ferraz y al secretario provincial, Javier Cendón, y a Nuria Rubio, actual vicesecretaria general de la federación, no ha sido invitado a participar, según fuentes del partido, en el mitin que darán en la ciudad Martínez y Zapatero, que esta semana tuvo que dar explicaciones en el Senado acerca de su relación con un empresario imputado en el caso Plus Ultra y los 463.000 euros que cobró de la firma Análisis Relevante por sus informes escritos y orales.

El alcalde de León, que además es el secretario general de la principal agrupación socialista de la comunidad con casi un millar de afiliados, ya fue excluido de participar en otros actos los últimos meses. Díez, que ha sido invitado a asistir como un militante más según su entorno, no acudirá al acto. Quienes sí hablarán son la vicesecretaria autonómica y Cendón, que formó parte durante años de la guardia de corps de Cerdán en el Congreso.