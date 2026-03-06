El golpe al Mencho eleva la aprobación de Sheinbaum pero la inseguridad sigue como la principal preocupación

La presidenta recupera el tono (71%) tras ligeros descensos desde el verano. Tanto la caída del capo como la reforma electoral cuentan con un sólido respaldo según la encuesta de Enkoll para EL PAÍS

Con el inicio del año, Claudia Sheinbaum ha recuperado el tono de sus índices de aprobación. Los últimos meses del año pasado la presidenta de México acusó el desgaste de un nuevo pico en la crisis de seguridad, con Michoacán como epicentro, y las distintas protestas opositoras que calentaron la calle. Pasada la página y con la inercia del golpe al Mencho, el criminal más buscado dentro y fuera del país, la mandataria recupera terreno y se sitúa a inicios de marzo en un 75% de aprobación, según una encuesta de Enkoll, realizada para EL PAÍS y W Radio. Pese a la mejora en los índices generales de respaldo ciudadano, que nunca bajó de una media muy alta, la inseguridad y el narcotráfico siguen siendo el principal debe de la presidenta y la mayor preocupación de los mexicanos.

La mandataria gana terreno tras encadenar leves descensos desde el verano pasado. El más pronunciado, cuatro puntos de bajada, hasta el 74%, se produjo en diciembre, en plena crisis de seguridad por el asesinado del popular alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las manifestaciones de la Generación Z, junto a protestas de transportistas y campesinos que monopolizaron parte de la agenda política diaria. Sheinbaum ha revertido la tendencia, que también se muestra en una mejora en los porcentajes de desaprobación, del 24%, el mayor en lo que va de sexenio, a un 20% registrado este marzo. Los dos hitos en estos últimos meses, tanto la operación militar que acabó con la muerte del Mencho como la reforma electoral, cuentan con respaldos por encima del 80%. En el caso concreto de la caída del capo, un 70% afirma que su opinión sobre la presidenta ha mejorado tras el operativo.

Entre los apartados más valorados, destacan nuevamente las ayudas sociales, con un 35%, desglosadas en becas y subsidios a adultos mayores y mujeres. Los programas sociales son una de las principales patas de la política social del Gobierno de Sheinbaum, que este año ha elevado el presupuesto por encima del billón de pesos. El segmento donde se concentran los mayores índices de desaprobación sigue siendo la inseguridad, con un 26%, seguido de la economía con un 2%. En medio del vendaval que supone enfrentar las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, la economía mexicana evitó por la mínima la recesión al cierre del año pasado, gracias al impulso de la exportaciones, con un crecimiento del 0,7%.

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el 23 de febrero. Raquel Cunha (REUTERS)

Casi la mitad de los encuestados afirma que la inseguridad es el principal problema del país, aunque la percepción ha mejorado ligeramente desde el último sondeo, para pasar de un 51 a un 48%, seguidos de los problemas económicos (16%) y la corrupción (14%). En otro apartado sobre la inseguridad, ante la pregunta de si pensando en su vida diaria y la de su familia, ¿qué tanto le preocupa actualmente la situación de seguridad?, un 68% responde que mucho, y ante la perspectiva de si va a mejorar en los próximos años, apenas la mitad de los mexicanos se muestra optimista.

En un plano más general, un 63% de los encuestados considera que desde la llegada de la presidenta la situación del país ha mejorado. En los apartados desagregados, resalta en todo caso la percepción de un empeoramiento de los servicios de salud, de un 44 a un 46%, mientras que los que consideran que la seguridad pública ha empeorado caen en casi 10 puntos, la mayor bajada del sexenio, para quedar en un 48%. Una percepción que se complementa con la amplia mayoría (76%) que considera que el operativo contra el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) supone un avance en la estrategia de seguridad del Gobierno, que lleva meses exhibiendo una mejora en las cifras de asesinatos, detenciones e incautaciones de droga. Unos movimientos sincronizados, en gran medida, con las presiones de Trump.

El año que viene está previsto, coincidiendo con las elecciones intermedias, que se celebre la consulta para revocación de mandato de la presidenta. El apoyo a Sheinbaum ha crecido dos puntos desde la última encuesta, hasta alcanzar el 70%. En cuanto a las previsiones para la elecciones parlamentarias, Morena lidera con creces la intención de voto, aunque registra una ligera caída respecto al sondeo de diciembre, con una preferencia efectiva del 54%, seguida del PAN (18%) y Movimiento Ciudadano (12%). El PRI sigue siendo el partido que más rechazo acumula con un 51%.

La reforma electoral, una de las reformas capitales del sexenio, ha vivido estos últimos meses un tortuoso camino hasta la presentación esta semana de un primer proyecto. Los aliados parlamentarios de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, han puesto trabas al proyecto que, entre otros cambios, reduce el financiamiento a los partidos. Los resultados de encuesta revelan en todo caso el apoyo a la iniciativa presidencial, mostrando un clima general a favor (por encima del 80%) de medidas como la reducción de sueldos a los altos funcionarios del INE, la modificación de las diputaciones plurinominales, la prohibición del nepotismo o la reducción del financiamiento a las formaciones políticas. Los únicos apartados que muestran un menor respaldo, que en cualquier caso supera el 60%, son la vía libre al uso del voto electrónico en las consultas populares o la eliminación del PREP, el órgano que publica los resultados preliminares en las noches electorales.

Mayor todavía es el respaldo a la operación militar que acabó con la muerte del líder del CJNG el pasado 22 de febrero. Un 81% considera que el operativo fue “muy bueno”, frente a solo un 10% que muestra una opinión negativa. Casi la mitad de los encuestados considera que el Gobierno de Sheinbaum está enfrentado a los grupos del crimen organizado con “mayor eficacia” que gobiernos anteriores y un 38% estima que tras la caída del capo, la situación de seguridad mejorará, mientras otro tercio opina que seguirá igual y otro tanto que empeorará.

La operación contra El Mencho contó con la colaboración en labores de Inteligencia de Estados Unidos y sucedió en un momento de máxima presión, ante amenazas constantes de una posible intervención estadounidense en territorio mexicano. Un 68% de los encuestados está de acuerdo en la colaboración en tareas de inteligencia y capacitación, mientras que otro 60% rechaza la posibilidad de que se realicen operativos estadounidenses en territorio mexicano. Unos baremos que apenas no han variado en las distintas encuestas de Enkoll realizadas en lo que va de sexenio. Lo que si ha cambiado es la confianza en la manera en la que la presidenta mexicana está manejando la complicada relación bilateral con Trump. El respaldo del 75% de comienzos del año pasado ha bajado nueve puntos, para situarse en un 64%.