Sánchez apela al voto femenino y el temor al retroceso en derechos para movilizar al electorado del PSOE

El PSOE ha empezado una nueva campaña electoral condicionado por el peso de la Historia, que dicta que prácticamente no tiene ninguna opción de gobernar en Castilla y León, bastión del PP desde 1987. Una hegemonía de 39 años que supera los 36 años de poderío del PSOE en Andalucía. Tras los batacazos en Extremadura y Aragón, las expectativas socialistas pasan por ganar los comicios aprovechando la división del voto conservador entre PP y Vox. Pedro Sánchez ha arrancado la campaña apelando al voto femenino y el temor al retroceso en derechos como el aborto, que ha vinculado con una futura coalición de la derecha y la ultraderecha, precisamente en la autonomía donde los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal cerraron su primer gobierno de coalición hasta que Vox lo rompió en verano de 2024. El presidente del Gobierno ha celebrado el aval del Consejo de Estado a la reforma constitucional para blindar la interrupción voluntaria del embarazo. “Ya vendrá la derecha diciendo que es una cortina de humo, pero solo el 15% de abortos en esta comunidad se realiza en hospitales públicos, el resto se deriva a clínicas privadas. No hay derecho a que se respeten los derechos de las mujeres según el color de los gobiernos autonómicos”, ha destacado Sánchez, que ha identificado al PP y Vox con “el bloque que bloquea los derechos” y a su partido “con la garantía de los derechos y el refuerzo del Estado del Bienestar”.

El secretario general del PSOE ha recordado que la primera experiencia de coalición de derecha y ultraderecha pretendió imponer la escucha del latido fetal a las mujeres embarazadas que querían abortar, una medida que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco finalmente no llevó adelante. “Esa ley la paró el Gobierno de España, por eso es tan importante el dique de contención que somos y por eso hay que votar al PSOE para que haya más gobiernos progresistas que defiendan a la gente, abriendo consultorios y escuelas y consolidando derechos en vez de la involución que PP y Vox plantean donde gobiernan”, ha sentenciado ante 700 militantes y simpatizantes en Burgos, donde los socialistas se arriesgan a bajar de cinco a cuatro escaños. Ferraz no renuncia a la que sería la tercera victoria del PSOE en Castilla y León tras las del expresidente autonómico Demetrio Madrid en 1983 y Luis Tudanca en 2019. Lo que se da por descontado es que el resultado, que en el peor de los escenarios supondría bajar de 28 a 25 escaños, le servirá al PSOE para recobrar el aliento antes de la cita decisiva de Andalucía. “Llevamos años gritando cambio, y mientras tanto nuestro hospital sigue privatizado y lideramos las listas de espera quirúrgicas, escuelas con goteras o carreteras peligrosísimas. No se protege la sanidad ni la educación pública. El PP ya ha elegido, ahora nos toca elegir”, ha resaltado Esther Peña, la secretaria provincial y diputada en el Congreso.

El lema del PSOE, Cambiemos el futuro, resume el reto que afrontan los socialistas con un candidato que se postula por primera vez a la presidencia de la Junta. Carlos Martínez —alcalde de Soria desde 2007 y que no apoyó a Sánchez en las primarias de 2014 y 2017— ha dedicado su intervención a combatir un ambiente de “resignación” y sustituirlo por uno de “esperanza”. “No vale regodearnos en la gestión del declive, no podemos aceptar ni un minuto más esta situación. No acepto que esta tierra acepte ser el vagón de cola de España”, ha insistido el líder territorial, que relevó hace un año a Tudanca en un proceso sin primarias pero que se cerró en falso por las maniobras en la federación de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización investigado en una presunta trama de corrupción.

Martínez ha incidido en “el derecho a quedarse” y el “derecho al retorno” en una de las comunidades más golpeadas por la despoblación. El aspirante ha recalcado que uno de cada tres de sus habitantes “se han ido por la falta de oportunidades a un exilio forzoso”. En las cuatro décadas de gobiernos del PP, Castilla y León ha perdido unos 200.000 habitantes.

“Solo en los últimos diez años se han ido 117.000 jóvenes”, ha percutido con el mismo mensaje Daniel de la Rosa, secretario de Organización de la federación y exalcalde de Burgos. El dirigente ha alertado de que el “mayor enemigo” de los socialistas es la abstención, como ya se comprobó en Extremadura y Aragón. De la Rosa ha instado a que la gente progresista “no se quede en casa” al tiempo que ha hecho una llamada al voto útil: “Con todo el respeto, a nuestra izquierda tienen pocas opciones de sacar representación”. También se ha referido a los 40 años del PP: “Van a estar más tiempo que Franco, ¿Y con Mañueco, el peor presidente que ha tenido esta comunidad? No nos lo podemos permitir. El PP no se merece gobernar más tiempo", ha concluido.