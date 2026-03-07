Morena ensaya en su Consejo Nacional un antídoto contra la corrupción política

Morena, el partido en el Gobierno, llega este sábado a un nuevo congreso de su plana mayor en un momento crítico. La reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la prohibición del nepotismo en los cargos públicos —que afecta a varias familias políticas del oficialismo—, han causado resquemor al interior de la coalición gobernante, formada por Morena, PVEM y PT. A esto se suma la larga estela de escándalos de enriquecimiento dudoso, despilfarro y banalidad protagonizados por figuras morenistas, que han restado crédito al compromiso del Gobierno de combatir la corrupción. El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador intenta recuperar terreno frente al electorado y, para ello, tiene previsto aprobar este sábado nuevos lineamientos para cerrar la puerta a políticos desprestigiados y al dinero ilícito en las campañas, según han adelantado a EL PAÍS integrantes del Consejo Nacional de Morena.

La tolerancia a la corrupción ya ha cobrado factura al oficialismo. Tras el verano negro del año pasado que exhibió la riqueza y superficialidad de varios líderes morenistas, la aprobación de Morena entre sus simpatizantes decayó, según una encuesta de Enkoll. Una reciente medición muestra que el malestar ciudadano ante la corrupción no se queda solo en el circuito partidista, sino que también se ha extendido a la gestión de la presidenta Sheinbaum, a la que se le critica su inacción ante ese flagelo. Hasta ahora, la mandataria se ha limitado a hacer fuertes llamados de atención a los morenistas para que se conduzcan con rectitud, sin consecuencias muy efectivas.

El momento para tomar cartas en el asunto desde el interior del partido es inmejorable, pero la dirigente de la formación guinda, Luisa María Alcalde, tiene enfrente un camino cuesta arriba. El fuego amigo ha sido tan intenso que la sesión del Consejo Nacional de este sábado estuvo precedida por fuertes rumores de que Alcalde sería destituida de la dirigencia del partido, con el supuesto beneplácito de Sheinbaum. La propia Alcalde salió a negar el trascendido. Dos fuentes con acceso a Palacio Nacional consultadas por este diario también desmienten la información. Al contrario, puntualizan, la mandataria confía en que Alcalde lleve a buen puerto los mecanismos internos para mitigar la corrupción política, de cara a los comicios de 2027, en los que se renovará la Cámara de Diputados y se votará a cientos de cargos en los Estados, desde gubernaturas y Congresos locales hasta alcaldías y regidurías.

Marina del Pilar, Salmón Jara, Luisa María Alcalde Luján, Clara Brugada, Miguel Ángel Navarro y Eduardo Ramírez durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el 20 julio 2025. Graciela López Herrera (Cuartoscuro)

El Consejo Nacional morenista someterá a votación una reforma a su método de encuesta, que es con el que se deciden sus candidaturas. Este instrumento, adoptado por López Obrador, mide los atributos de los aspirantes frente a la ciudadanía (no solo los militantes de Morena pueden opinar, sino la población en general). En comicios pasados, se preguntaba al encuestado si tenía una opinión positiva de cada aspirante, si le parecían honestos, si creía que cumplirían sus promesas, si eran cercanos a la gente, por cuál de todos votaría, entre otras cuestiones. Para López Obrador, hacer una encuesta abierta permitía elegir candidatos probos y con más posibilidades de triunfo. Al paso del tiempo, ha quedado claro que varios perfiles cuestionables se colaron a la boleta y ganaron las elecciones.

Con esta reforma a las encuestas, han comentado las fuentes consultadas, se dará mayor peso (al menos 2,5 puntos de 10) a la cuestión sobre la honestidad y la valoración positiva sobre un aspirante. Esta pregunta permitirá filtrar a políticos que son muy conocidos por la población, pero no necesariamente por las mejores razones. Tras varios años en el poder —Morena ganó la presidencia en 2018 con López Obrador—, la formación oficialista ha tenido que afrontar cuestionamientos por la mala gestión y falta de rectitud de algunos funcionarios públicos emanados de sus filas, caso del exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García, que dejó un boquete millonario en la salud pública de su Estado; del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, denunciado por presunta corrupción y hasta abuso sexual; o de la actual mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, bajo escrutinio tras la inexplicable revocación de su visa por parte de Estados Unidos. A nivel más local, los ejemplos de corrupción son más graves. Es el caso del alcalde de Tequila (Jalisco), el morenista Diego Rivera, detenido por vínculos con el narco.

Los consejeros morenistas también votarán una lista de prohibiciones para quienes resulten electos como candidatos, según un documento al que ha accedido este periódico. No podrán hacer actos anticipados de campaña, ni usar recursos públicos desviados para sus propósitos, promover su imagen a través de anuncios espectaculares, regalar despensas o aparatos electrodomésticos para comprometer el voto, despilfarrar recursos en “eventos dispendiosos”, acarrear gente a sus mítines, contratar “campañas de comunicación ostentosas”, usar los medios para atacar a sus adversarios, orquestar campañas digitales de acoso o “linchamiento digital”, lanzar críticas a miembros de Morena, y desacreditar el proceso interno.

Todos esos candados intentan ser un antídoto contra la compra del voto, una práctica muy arraigada en la cultura política mexicana desde los tiempos del PRI y que Morena no ha logrado extirpar. Otra de esas taras es lo que la presidenta Sheinbaum ha llamado “nepotismo electoral”, la herencia de cargos de un político a sus familiares, por mucho que haya una votación de por medio. La mandataria impulsó una reforma para prohibir que se postulen parientes de un servidor público en funciones, pero las dinastías políticas dentro del propio oficialismo frenaron su avance. Como medida emergente, Sheinbaum pidió a Alcalde que Morena adopte una regla interna para cerrar la puerta a las parentelas. Se prevé que este sábado se formalice un acuerdo para que no puedan inscribirse en la encuesta aspirantes que caigan en el supuesto del nepotismo.

Este tópico ha elevado las fricciones internas, particularmente con un integrante de la dinastía Monreal, el senador Saúl, que quiere ser candidato y suceder a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas, cuna de la familia. Alcalde afirmó en una entrevista para Radio Fórmula que es un hecho la prohibición del nepotismo en Morena. Saúl Monreal lo ha tomado personal y ha amenazado con denunciar al partido ante los tribunales electorales por descartarlo a priori y buscar postularse por otra formación. Atemperar a sus propios cuadros no ha sido fácil para Morena. El problema va más allá de la disciplina partidista. Un buen funcionamiento interno le permitiría a Sheinbaum avanzar en su idea de proyecto nacional y centrarse en los problemas urgentes del país.