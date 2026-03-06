El 81% de los mexicanos respalda la actuación de su Ejército en el operativo contra el Mencho

La mayoría de los ciudadanos considera la caída del capo un avance en seguridad, pero el combate a la delincuencia sigue siendo la principal cuenta pendiente del Gobierno de Sheinbaum, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio

El operativo militar que condujo a la caída del Mencho, el narcotraficante más buscado del mundo, ha supuesto un antes y un después en la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum y también en la percepción que los mexicanos tienen del combate a la violencia. Una abrumadora mayoría de la población, el 81%, aprueba la actuación de las Fuerzas Armadas y del resto de las autoridades federales en su captura, según una encuesta de Enkoll realizada para EL PAÍS y W Radio a partir de 1.210 entrevistas. Tres de cada cuatro mexicanos, además, confían en la capacidad del Ejército para atender las consecuencias derivadas del despliegue, que consideran en igual proporción un avance en la estrategia del Gabinete en la materia.

“Hay que ver si se mantiene en el tiempo o es solo un efecto inmediato por la muerte del capo”, templa Heidi Osuna, directora de la casa encuestadora, que recuerda el descenso en la percepción de seguridad que supuso el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en otoño, cuando el Gobierno vivió su peor momento en la percepción ciudadana. Las cifras de este marzo replican prácticamente las de julio pasado cuando, por el contrario, la ciudadanía se mostró más receptiva al trabajo del equipo de seguridad.

El efecto pendular que tiene cada episodio violento en el país impide que Sheinbaum pueda dejar que las cosas tomen su propio curso. En un esfuerzo por mantener el control de la situación y de cómo es recibida por la población, la mandataria se está desplazando a los focos rojos para mandar desde ahí un mensaje tranquilizador: la semana pasada en Culiacán, epicentro de la guerra entre las facciones del Cartel de Sinaloa; este viernes en Guadalajara, Jalisco, la casa del narcotraficante abatido y el último escenario en padecer las consecuencias de la venganza del crimen organizado: más de 250 narcobloqueos y 25 agentes de la Guardia Nacional muertos.

La presidenta también recoge los frutos del excepcional operativo, a la espera de ver si el descabezamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detona una guerra encarnizada por la sucesión que se los lleve por delante. Por ahora, el 59% de los encuestados dice haber mejorado su opinión sobre Sheinbaum tras la caída de Nemesio Oseguera, un porcentaje que asciende hasta el 70% si se suma a los que mantienen la misma buena opinión sobre ella que antes de la operación.

Hay, además, un 49% que cree que el actual Ejecutivo se está enfrentando con mayor eficacia al narcotráfico que los anteriores, y un 38% que se muestra optimista y cree que la situación mejorará en el país tras el abatimiento del narco. Todo ello es oxígeno para un Gobierno que hospedará en tres meses una parte de los encuentros del Mundial de fútbol, el evento deportivo que más expectativas genera a lo largo del globo. De las garantías de seguridad que pueda ofrecer el país dependerá, en gran medida, el éxito de la convocatoria, que se celebra parcialmente en la misma Guadalajara que hace unas semanas se encerraba en sus casas.

La esperanza es, con todo, matizable. La inseguridad sigue siendo la principal preocupación entre los mexicanos, con un 48% de encuestados que la sitúan en primer lugar, y se mantiene también como el principal error atribuido al Ejecutivo en un 26% de las respuestas. El dato más preocupante, sin embargo, tiene que ver con la sensación de exposición personal al riesgo. Al 68% de los mexicanos les preocupa su situación de seguridad o la de su familia en su vida diaria, frente al 31% que dice preocuparle poco o nada. Esa cifra devuelve a México a una cruda realidad en la que la violencia rutinaria continúa minando los esfuerzos del país por desplegar todo su potencial.

A pesar de ello, la población reconoce por primera vez de forma notable desde el comienzo del sexenio la estrategia desplegada por el hombre fuerte del Gabinete presidencial, Omar García Harfuch. El 14% de los ciudadanos que aprueba la acción del Gobierno destaca el combate a la delincuencia como el principal logro del Ejecutivo. Aunque el paquete de respuestas que hacen referencia a los apoyos sociales sigue dominando con un 35% en conjunto, la seguridad es la que acapara, por sí sola, más réplicas favorables. En todos los estudios anteriores de esta casa encuestadora, el porcentaje se situaba entre el 5% y el 8%, mucho más cerca de otros temas que fueron enarbolados como prioritarios por Sheinbaum y que han perdido fuelle por el camino, como la lucha contra la corrupción, considerado el principal logro por un raquítico 1%.

Hay, finalmente, un espaldarazo de la postura de la presidenta frente a las presiones que ejerce el Gobierno de Donald Trump para meter a militares estadounidenses en terreno mexicano. La colaboración entre los Ejecutivos de sendos países se ha estrechado en el último año, pero Sheinbaum ha sido firme en lo que respecta a los operativos de ejércitos extranjeros, pese a la insistencia del republicano, que ha hecho del afán intervencionista una de las prioridades de su segundo mandato. En ese sentido, el 59% de los mexicanos encuestados rechaza que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos realicen operaciones en México, frente al 37% que se muestra favorables.

Correlativamente, el 68% está de acuerdo en que los países colaboren en materia de inteligencia y capacitación, un porcentaje que desciende hasta el 28% para los que rechazan la idea. En términos generales, los mexicanos aprueban la estrategia de mantener la cabeza fría y no entrar a los provocaciones del mandatario, pues un 64% se muestra satisfecho con el manejo de la relación bilateral por parte de la presidenta.