El año 2025, en imágenes

30 de octubre de 2024. Una mujer con burka y su bebé esperan en la clínica del centro de salud integral Omar Khil, en la provincia de Maidan Wardak (Afganistán). Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. La brutal represión de las mujeres y la prohibición del acceso de las niñas a la enseñanza secundaria han paralizado la formación de futuros trabajadores sanitarios, lo que ha provocado una escasez potencialmente fatal en la atención médica a las mujeres.

Samuel Sánchez