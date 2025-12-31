El año 2025, en imágenes

86 fotosEl año 2025, en imágenesUna selección de las mejores imágenes captadas por los fotógrafos de EL PAÍS, que han documentado los incendios del verano, el gran apagón y a los protagonistas del añoEl País31 dic 2025 - 05:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFuneral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el 26 de abril.massimiliano minocriEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para recibir al canciller alemán, Friedrich Merz, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 18 de septiembre.Álvaro GarcíaEl incendio que afectó a León y Zamora en agosto quemó casi 40.000 hectáreas de masa forestal, el mayor registrado en España desde que existen datos. En la imagen, un corzo muerto en el incendio de Ayoó de Vidriales, el 16 de agosto, en Zamora.Emilio FraileVarias personas se refrescan en una fuente de la avenida de la Libertad, en Córdoba, durante la intensa ola de calor que marcó el verano más cálido desde 1961, el 8 de agosto.PACO PUENTESMozos llevan los caballos de carreras desde el cercano hipódromo de Garrison Savannah para darles su baño y paseo diario en la playa de Pebbles, en Bridgetown (Barbados), el 2 de julio.GABY ORAAReportaje sobre una operación de cataratas. En la imagen, un paciente durante una intervención realizada por el oftalmólogo Enrique Alfonso Muñoz en la clínica Rahal, en Valencia. Mònica TorresVarios corredores tropiezan en el tercer encierro de San Fermín, con toros de Álvaro Núñez, en Pamplona, el 9 de julio.PABLO LASAOSAAntonia Dell’Atte, exmodelo y presentadora italiana, en un hotel céntrico de Madrid. En una entrevista con EL PAÍS denunció malos tratos físicos y psicológicos por parte de su exmarido, Alessandro Lequio.Samuel SánchezEvgeny Tkachev, trabajador de la ONG Proliska, de 55 años, se adentra a gritos en un barrio de Kostiantinivka para buscar a personas que quieran ser evacuadas de esta zona, muy afectada por los constantes ataques del ejército ruso.Luis de VegaRaphael volvió a los escenarios en el Teatro Romano de Mérida, el 16 de junio. Alejandro RuesgaTania Hernández, portavoz de la plataforma Stop Vertidos al Mar, durante una manifestación en protesta por el problema medioambiental en Tenerife. La concentración se celebró en la capital, Santa Cruz, y varias plataformas se unieron bajo el lema “Canarias tiene un límite”, el 18 de mayo.Miguel Velasco AlmendralEntre el 7 de enero y el 1 de febrero ardieron en Los Ángeles (California) más de 16.000 hectáreas, gran parte de ellas zonas urbanas, destruyendo casas e infraestructuras en una de las áreas más ricas de Estados Unidos. El gran incendio causó además 28 fallecidos. En esta fotografía, que fue portada de EL PAÍS, un cartel y un semáforo derretidos, con la destrucción de fondo en la famosa calle Sunset Boulevard.Carlos RosilloOdelys Lara, de 59 años, trabaja como lectora en la fábrica de tabaco La Corona, en La Habana (Cuba), el 4 de julio. En la era de ChatGPT, en la capital cubana se mantiene el tradicional oficio de las mujeres que leen poemas, novelas y responden dudas a quienes tuercen artesanalmente el tabaco.Santiago MesaSantos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, abandona la prisión de Soto del Real tras su puesta en libertad, el 19 de noviembre.Claudio ÁlvarezUn barbero trabaja en una calle de Madrid durante el gran apagón del 28 de abril. David ExpósitoÁngel Bolívar, uno de los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a la prisión del CECOT, en El Salvador, y acusado de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, se reencuentra con su madre, Silvia Cruz, tras su retorno a Valencia (Venezuela), el 23 de julio.GABY ORAAEncuentro entre las aficiones, en la zona de Triana, de los equipos que disputaron la Copa del Rey de Baloncesto en Gran Canaria, en febrero. Quique CurbeloCarlos Alcaraz posa para la entrevista con EL PAÍS en su vestuario del Inalpi Arena de Turín, el 14 de noviembre.Jaime VillanuevaDecenas de personas duermen en un ala de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en mayo. David Expósito30 de octubre de 2024. Una mujer con burka y su bebé esperan en la clínica del centro de salud integral Omar Khil, en la provincia de Maidan Wardak (Afganistán). Afganistán es uno de los países más pobres del mundo. La brutal represión de las mujeres y la prohibición del acceso de las niñas a la enseñanza secundaria han paralizado la formación de futuros trabajadores sanitarios, lo que ha provocado una escasez potencialmente fatal en la atención médica a las mujeres.Samuel SánchezIntegrantes de la Policía de Colombia acompañan el féretro con los restos de Miguel Uribe en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá (Colombia), el 11 de agosto de 2025. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros por un joven de 14 años el sábado 7 de junio, en Bogotá, mientras intervenía en un acto de campaña. En Colombia, los magnicidios han oscurecido la política desde hace décadas.Diego CuevasEl rey Felipe VI saluda a Andrea Ferrari, familiar de una víctima de la tragedia de la dana, mientras la reina Letizia aplaude, durante el funeral de Estado, en octubre, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en memoria de los fallecidos a causa de las inundaciones ocurridas el año pasado.Mònica TorresEn los jardines del Pazo de Oca, propiedad de los duques de Medinaceli, se trabaja para salvar 22 kilómetros de plantas de boj atacadas por una plaga nunca vista en Galicia. El cambio climático y el aumento de las temperaturas han favorecido su expansión por jardines históricos. Ignacio Valladares, jardinero del pazo, aplica el tratamiento para frenar el avance y recuperar este emblema verde. ÓSCAR CORRALEl ganador del Premio Cervantes 2025, Gonzalo Celorio, en su casa en Ciudad de México, el 5 de noviembre. Un galardón que recae en el ensayista, escritor y crítico “por su excepcional obra literaria, profunda y sostenida en la cultura hispánica”, según señaló el jurado.aggi garduñoCiviles y miembros de la milicia bolivariana sostienen armas durante un despliegue militar en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, en Caracas (Venezuela), el 23 de septiembre. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Maduro.GABY ORAAEl estadio Santiago Bernabéu acoge el primer partido oficial de la NFL en España, enfrentando a los Miami Dolphins y los Washington Commanders, en un evento histórico, el 16 de noviembre. INMA FLORES Los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidieron la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín. Durante el acto, Leonor recibió de manos del Rey la Gran Cruz al Mérito Naval, un reconocimiento que marca su compromiso con la formación militar y la institución ÓSCAR CORRALDos agentes de la Guardias Civil rescatan a dos menores que intentaban llegar a nado desde Marruecos, el 10 de agosto en Ceuta. Joaquín Sánchez Las elecciones alemanas han dado protagonismo al partido AfD, una formación con ideas xenófobas que preocupa a toda Europa. En Wünsdorf, donde los nazis construyeron los búnkeres, que más tarde se convirtieron en cuarteles soviéticos hasta el fin de la Guerra Fría, hoy los turistas los visitan para rememorar la historia de la antigua RDA. ÓSCAR CORRALUno de los detenidos durante los altercados en la calle Azacayas, en Granada, ante un desalojo, el 20 de enero.Fermín RodríguezLeticia Sabater recorre los pasillos y rincones de la sede de EL PAÍS tras conceder una entrevista el 2 de diciembre, en una sesión marcada por la espontaneidad y el contraste entre su estilo y el ambiente periodístico.LUIS SEVILLANOMikel, de la churrería La Mañueta, en Pamplona. Los churros de este negocio familiar, fundado en 1872, son un clásico de San Fermín.PABLO LASAOSASharoll Fernández, en Midtown, Nueva York, el 19 de noviembre de 2025. Hernández es la primera mujer indígena boliviana en graduarse en Harvard y ahora desarrolla su obra artística desde Nueva York. Como acto simbólico, para recibir en 2023 el título de maestría en Políticas de Educación en Harvard, se vistió de chola paceña para la ceremonia, con pollera, sombrero de copa y grandes aretes ornamentados.Klaus GalianoDani Rovira, actor y humorista, en la Cantina del Matadero, Madrid. MOEH ATITARUna familia aguarda en los pasillos de un tribunal de inmigración en Nueva York, mientras agentes del ICE patrullan con el rostro cubierto, el 29 de octubre.KLAUS GALIANOUna mujer indígena teje en Nabusimake (Colombia), el 14 de marzo. Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan la pérdida de su territorio y los efectos del calentamiento global: el manto de nieve que cubría la cima de esta área sagrada, considerada por ellos el corazón del mundo, se redujo en más de 75 kilómetros cuadrados entre 1954 y 2017.CHELO CAMACHOLos reyes Felipe VI y Letizia depositan flores en el monumento a los españoles represaliados en el campo de concentración de Mauthausen, durante el acto que conmemora el 80º aniversario de su liberación, el 10 de mayo de 2025. Es la primera vez que un jefe de Estado español rinde homenaje en este lugar marcado por la memoria republicana.PACO PUENTESEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, en Bogotá, el 21 de febrero. CHELO CAMACHOVista desde uno de los barcos que trasladan turistas a la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en mayo. En ese momento, el presidente Trump anunció su intención de reconstruir y reabrir la prisión para albergar a los reclusos más peligrosos del país.Carlos RosilloJosé Miguel Monzón, conocido como El Gran Wyoming, en Madrid, el 19 de noviembre. Bernardo PérezRetrato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de noviembre, frente al edificio del Consejo en el complejo de La Moncloa.Carlos RosilloRicardo Freitas, investigador del Instituto Jacaré, se prepara para devolver al agua a un caimán capturado en la laguna de Jacarepaguá (Brasil), el 29 de mayo de 2025, tras completar los procedimientos de monitoreo. Biólogos del Instituto Jacaré realizan misiones nocturnas en las lagunas de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, para examinar ejemplares de la especie más grande de caimanes del país.Leonardo CarratoUna manifestación propalestina irrumpe en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, en Madrid, el 14 de septiembre, con pancartas y consignas que reclaman el fin de la violencia en Gaza.MOEH ATITARCarolina Yuste, protagonista de La infiltrada, posa en la antigua rotativa de EL PAÍS, el 20 de enero. Moeh AtitarLos reyes Felipe VI y Letizia posan junto al escritor Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024, tras la ceremonia de entrega del galardón en el histórico paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el 23 de abril.Claudio ÁlvarezVista aérea de Palacios de Jamuz, en León, donde el fuego arrasó la masa forestal en uno de los peores años de incendios en España, el 28 de agosto de 2025.PACO PUENTESJoaquín Sabina llena el Movistar Arena de Madrid, el 19 de mayo, en uno de los conciertos de su gira de despedida.Claudio ÁlvarezUna mujer hispana no identificada recolecta uvas en un campo agrícola cerca de Arvin, California, el 4 de agosto. El Gobierno de Donald Trump intensificó las redadas contra migrantes en estados como California, donde gran parte de los trabajadores del campo son extranjeros.Gabriel OsorioBenita Navacerrada sostiene la fotografía de su padre, fusilado durante la dictadura franquista, el 20 de noviembre, en Madrid.Santi BurgosBosques calcinados en Paüls, tras el incendio que arrasó la zona de Xerta, en Tarragona, el 26 de junio, uno de los más graves registrados en la provincia este verano.Albert GarciaManifestantes recorren la Via Laietana de Barcelona durante la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que congregó a miles de personas en la ciudad.Albert GarciaUn altar tradicional de escalones en un hogar zapoteca en Santo Domingo Tehuantepec (México). Una característica especial del Xandú, el Día de Muertos zapoteca, es el ambiente comunitario: las familias abren las puertas de sus casas para recibir a los visitantes, que llegan a rezar, compartir alimentos y celebrar la memoria de los difuntos.JACKY MUNIELLORetrato de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, durante una entrevista en la sede del ministerio en Madrid, el 18 de septiembre.Jaime VillanuevaUna tienda en el barrio de la Bordeta, Barcelona, mantiene su actividad durante la noche con la ayuda de velas y una linterna, durante el apagón eléctrico que afectó a toda España el 28 de abril. Albert GarciaLa imagen de la Virgen de la Macarena, icono de Sevilla, antes, tras la primera restauración y en la actualidad.Alejandro Ruesga SanchezSilvia Ortiz, fundadora del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), trabaja en una fosa localizada en Coahuila (México), donde un grupo del crimen organizado desaparecía los cuerpos de personas asesinadas. En México, la crisis de desapariciones ha dejado una cifra de 130.000 personas sin localizar.Mónica González IslasVista de Barcelona desde Montjuïc al atardecer durante el apagón eléctrico que afectó a toda España el 28 de abril, dejando la ciudad llena de estampas inusuales.Gianluca BattistaVicky López y Alexia Putellas celebran el segundo gol de la selección en la final de la Liga de Naciones contra Alemania, en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid, el 2 de diciembre. La generación de oro de España se corona de nuevo como campeona de la competición.INMA FLORESElkana Monyoupemna, de 20 años, sostiene a su primer hijo en Bossangoa, República Centroafricana el 22 de noviembre. En uno de los países más peligrosos para ser madre, la falta de recursos sanitarios y de ayuda internacional convierte cada parto en un desafío extremo.GIANLUCA BATTISTADomingo Tomás, en el bar La Campana de Torre Pacheco (Murcia), tras recuperarse de la agresión sufrida el 9 de julio, un ataque que fue instrumentalizado por la ultraderecha para promover cacerías contra la comunidad musulmana en el municipio.Alfonso DuránAitana, la niña atropellada por un vehículo conducido por una agente de paisano de la Policía Municipal, fotografiada en Madrid el 1 de mayo.JUAN BARBOSAJosé Díaz de León, de 75 años, busca a su hija Josefina Avellaneda Díaz, desaparecida a los 36 años en Ciudad de México, el 21 de octubre de 2025. En la reserva natural del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, las familias organizan brigadas de búsqueda en los 61.000 metros cuadrados del bosque ante la crisis de desapariciones en la zona. México enfrenta una crisis con más de 130.000 personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).Nayeli CruzManifestantes se concentran frente al Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), tras la polémica generada por un concejal de Vox, que difundió un vídeo con contenido xenófobo y racista dirigido a mujeres musulmanas, el 13 de febrero.Alfonso DuránUna visitante recorre la feria Estampa 2025 en Ifema, el 18 de octubre.Santi BurgosManifestantes prenden fuego durante una protesta por la masacre a los estudiantes en Tlatelolco sucedida el 2 de octubre de 1968, en Ciudad de México.Nayeli CruzRetrato de Sara Carbonero, fotografiada en Madrid el 9 de junio.Bernardo PérezDaños en viviendas tras las inundaciones provocadas por la borrasca Alice, el 13 de octubre.massimiliano minocriCentenares de vecinos rinden homenaje a las víctimas de la dana en un acto frente al Ayuntamiento de Paiporta el 29 de octubre, tras una marcha silenciosa y la colocación de velas en las calles y el puente cercano.massimiliano minocriJosé María Aznar, Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy durante el 21º Congreso del Partido Popular celebrado en IFEMA, el 4 de julio en Madrid.Álvaro GarcíaUn manifestante rompe el cristal de una cafetería Starbucks durante una protesta contra la gentrificación en Ciudad de México, el 4 de julio de 2025. La reciente llegada de habitantes extranjeros a la ciudad ha encarecido las rentas y provocado desplazamientos, lo que ha generado una ola de manifestaciones en los barrios más acomodados.Emiliano MolinaAmbiente en el evento EclipsaFest para seguir el eclipse solar parcial, en Collado Mediano de Madrid el 29 de marzo.Álvaro GarcíaErika Queragama, una indígena desplazada, descansa en el Parque Nacional de Bogotá, el 21 de mayo. Estas comunidades han sobrevivido entre el Parque Nacional y La Rioja desde 2022. Desde entonces, las familias indígenas han reportado al menos una veintena de niños fallecidos por afecciones relacionadas con las malas condiciones en los asentamientos.Santiago MesaSantos Cerdán comparece en la comisión Koldo del Senado tras su salida de la cárcel para dar explicaciones sobre el caso, el 17 de diciembre en Madrid.Álvaro García El actor y director, Eduardo Casanova, en su casa de Madrid.Pablo MongeDurante el apagón eléctrico del 28 de abril, un miembro de la Cruz Roja trata de ordenar el tráfico en la glorieta de Bilbao, en Madrid.Pablo MongeDos personas mueven una foto del rey durante las protestas en Gernika por la visita de Felipe IV, en noviembre. Javier HernándezMientras un migrante observa por la ventana del feri que lo traslada a Barcelona, otros descansan tras varios días en pateras y otra noche a la intemperie en un parque, sin agua ni alimentos, el 8 de julio de 2025.Francisco Ubilla Vista desde el Cerro de San Pedro con las Cuatro Torres al fondo, en Madrid. LUIS SEVILLANOMiembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especializados en defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química), desinfectan un vehículo procedente de una zona afectada por la peste porcina africana en el centro de control habilitado por los Agentes Rurales de la Generalitat, en Santa Perpètua de Mogoda, el pasado 2 de diciembre.Albert GarciaVarios desalojados del instituto B9 de Badalona barren los alrededores del asentamiento con tiendas de campaña donde pernoctan bajo un puente de la autopista C-31.kike RincónUna familia pasa frente al Hospital Civil de Culiacán (México), donde tres hombres murieron en un ataque contra las instalaciones el pasado 29 de agosto. Un año después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico de una de las facciones del cártel de Sinaloa, se ha desatado una guerra entre sus herederos y los del Chapo Guzmán, su antiguo socio.Mónica González IslasMujeres integrantes de la congregación “Asamblea de Dios del Sur”, de Jackson (Misisipi), juegan con niños migrantes alojados en el albergue Senda de Vida, en Tamaulipas (México), el pasado 26 de junio. Con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, miles de personas han desistido de continuar su viaje hacia Estados Unidos. Algunas se han asentado en albergues en Tamaulipas, en la frontera mexicana, mientras deciden si permanecerán en el país.Nayeli CruzJugadores y miembros del club de fútbol La Bañeza celebran el Gordo de la Lotería de Navidad en las instalaciones del equipo, el 22 de diciembre.Emilio FraileEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la entrada del funeral de Estado por las 237 víctimas de la tragedia de la discoteca, celebrado en octubre en Valencia.Mònica TorresIván Szarykalo, fundador de la primera escuela de herrería para mujeres lesbianas, en el barrio de Devoto (Argentina), el pasado 4 de junio de 2025.Mariana ElianoLa M-30, a la altura del puente de Calero, quedó sumida en la oscuridad durante el apagón que afectó a todo el país el pasado 28 de abril, dejando a la ciudad con un paisaje inusual.Claudio Álvarez