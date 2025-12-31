Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
86 fotos

El año 2025, en imágenes

Una selección de las mejores imágenes captadas por los fotógrafos de EL PAÍS, que han documentado los incendios del verano, el gran apagón y a los protagonistas del año

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_