Así es Kim Ju ae, la hija de Kim Jong-un que puede sucederle en Corea del Norte

Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un que aparece en las quinielas como su posible sucesora

Dos expertos en política internacional analizan la figura de la hija del líder de Corea del Norte, que ha vuelto a aparecer en público inaugurando un hotel de lujo con su padre