Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Corea del Norte

Kim Jong-un celebra los 80 años del partido único de Corea del Norte: “No ha habido ningún error”

Pyongyang recibe para los fastos delegaciones extranjeras de China, Rusia y Vietnam

Guillermo Abril
Guillermo Abril
Pekín -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha celebrado los 80 años del Partido de los Trabajadores, el organismo que controla y rige los designios de Corea del Norte, asegurando que nunca, en todos esos años, se ha equivocado: “No ha habido ningún error ni equivocación en las líneas de nuestro Partido durante los últimos 80 años, porque estas han reflejado las opiniones y las necesidades del pueblo”, señaló el jueves durante un discurso pronunciado en un evento celebrado en el Estadio Rungrado Primero de Mayo de Pyongyang, al que han asistido diferentes mandatarios internacionales de alto nivel.

La fundación del Partido, ha añadido Kim, fue “un acontecimiento político que marcó la aparición en la escena histórica de un nuevo tipo de partido revolucionario que verificaría la rectitud del socialismo y demostraría su singular superioridad y poderío”. Y ha alabado sus “hazañas históricas” a lo largo de ocho décadas, según ha recogido la agencia norcoreana KCNA.

La nota de la agencia solo menciona la presencia, en el evento del jueves, de líderes extranjeros. Los medios estatales han informado de que ya han aterrizado en Pyongyang el primer ministro chino, Li Qiang, el vicepresidente en el Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvédev, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. Tanto el vietnamita como el chino han mantenido encuentros bilaterales con Kim, según la prensa estatal.

En el estadio se han celebrado juegos y actuaciones artísticas con Kim acompañado por invitados a los que la gran multitud reunida recibió con vítores “que sacudieron el cielo nocturno de la capital”, según KCNA. Pero los medios estatales, de momento, no han mencionado un desfile militar a gran escala con el que se esperaba que el país conmemorara el aniversario.

Los fastos llegan en un momento en el que Corea del Norte parece buscar de nuevo la apertura. A principios de septiembre, Kim asistió al gigantesco desfile militar que China celebró para conmemorar la rendición de Japón en la segunda guerra sino-japonesa (1937-1945) y el final de la II Guerra Mundial. En la capital china, gozó de una oportunidad diplomática única, al coincidir con más de 20 líderes invitados. Durante su estancia mostró sintonía con su homólogo chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin.

Además, recientemente aseguró que no cree que haya motivos para evitar las conversaciones con Estados Unidos, siempre que Washington deje de insistir en la desnuclearización de su país, asegurando que nunca abandonará su arsenal atómico para evitar las sanciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha mostrado disposición a retomar un eventual diálogo, como el que ya mantuvieron durante su primer mandato. “Personalmente, tengo buenos recuerdos del presidente estadounidense, Trump”, dijo Kim.

En el discurso del jueves ha incidido también en la carrera nuclear del país, que ha justificado como una estrategia del Partido para defender su ideología y sistema social ante el período convulso de los noventa. “Al entrar en el nuevo siglo, para hacer frente a las crecientes amenazas de guerra nuclear por parte de los imperialistas estadounidenses, tuvo que guiar al pueblo para dar un nuevo salto adelante en la construcción socialista, al tiempo que continuaba con la construcción económica y el fortalecimiento de las fuerzas nucleares”, ha señalado, antes de asegurar: “No ha habido ningún país en el mundo como el nuestro, que haya tenido que llevar a cabo tantas tareas, tan desafiantes y gigantescas, para la defensa y la construcción nacionales, incluso mientras se enfrentaba a la presión, la interferencia y las amenazas de agresión constantes y tenaces de fuerzas externas”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Guillermo Abril
Guillermo Abril
Guillermo Abril - twitter
Es corresponsal en Pekín. Previamente ha estado destinado en Bruselas, donde ha seguido la actualidad europea, y ha escrito durante más de una década reportajes de gran formato en ‘El País Semanal’, lo que le ha llevado a viajar por numerosos países y zonas de conflicto, como Siria y Libia. Es autor, entre otros, del ensayo ‘Los irrelevantes’.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Corea del Norte

Obreros sonrientes y soldados ilesos: la propaganda de Corea del Norte llega a Moscú

Javier G. Cuesta | Moscú

Kim Jong-un se abre al diálogo con Trump si Washington deja de insistir en el fin del programa nuclear

Guillermo Abril | Pekín

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 18,99€ (32% DE DESCUENTO)
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 18,99€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
Compresor de aire portátil para el coche con pantalla digital. SOLO 19,99€
escaparate
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Neutrogena Rutina Hydro Boost con ácido hialurónico. SOLO 18,81€ (19% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_