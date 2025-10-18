Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Toros

La plaza de Las Ventas supera el millón de espectadores en 2025

Se han celebrado 62 festejos con una media de 16.261 asistentes, y 18 tardes se ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La plaza de toros de Las Ventas cerró el pasado domingo 12 de octubre la temporada 2025 con un nuevo hito de asistencia: 1.008.226 espectadores en los 62 espectáculos celebrados, con una media de 16.261 asistentes por festejo, según una nota de Plaza 1, la empresa que gestiona el coso madrileño. “Tras varias temporadas rozando la cifra mágica del millón”, prosigue, “este memorable 2025 ha logrado finalmente romper esa barrera”.

El interés del público se ha reflejado también en los dieciocho llenos absolutos registrados con cartel de ‘no hay billetes’, tres veces más que en 2024, y en las treinta tardes que superaron los 18.000 espectadores, prácticamente la mitad de los festejos celebrados.

Plaza 1 añade que la Feria de Otoño se cerró con 19.428 abonados, “el mejor dato de los últimos quince años, confirmando el excelente momento que vive la tauromaquia en la plaza más importante del mundo”.

En cinco ocasiones se ha abierto la Puerta Grande de la plaza, y los toreros que la han traspasado a hombros han sido los siguientes: Alejandro Talavante, el 9 de mayo; Morante de la Puebla, los días 8 de junio y 12 de octubre; Borja Jiménez, el 15 de junio, y Emilio de Justo el 3 de octubre. Además, los espectadores han presenciado cuatro faenas de dos orejas y veintiocho de un trofeo. Veinte matadores de toros han confirmado su alternativa en esta temporada y dieciocho novilleros han hecho su presentación en Madrid.

Por los chiqueros de la plaza han salido 384 reses, de las cuales 18 fueron sobreros. Han estado representados 21 encastes diferentes, y dos toros recibieron el premio de la vuelta al ruedo: “Brigadier”, de Pedraza de Yeltes, lidiado por Isaac Fonseca el 14 de mayo, y “Milhijas”, de Victorino Martín, lidiado por Borja Jiménez el 15 de junio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Morante de la Puebla, el artista misterioso

Antonio Lorca

Inaugurado el monumento a Antoñete en la explanada de Las Ventas

El País | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 11,18€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 11,18€
escaparate
Batería externa con 27.000 mAh. Carga el 60% de un móvil en solo 30 minutos. SOLO 19,99€
Batería externa con 27.000 mAh. Carga el 60% de un móvil en solo 30 minutos. SOLO 19,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_