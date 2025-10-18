La plaza de Las Ventas supera el millón de espectadores en 2025

Se han celebrado 62 festejos con una media de 16.261 asistentes, y 18 tardes se ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’

La plaza de toros de Las Ventas cerró el pasado domingo 12 de octubre la temporada 2025 con un nuevo hito de asistencia: 1.008.226 espectadores en los 62 espectáculos celebrados, con una media de 16.261 asistentes por festejo, según una nota de Plaza 1, la empresa que gestiona el coso madrileño. “Tras varias temporadas rozando la cifra mágica del millón”, prosigue, “este memorable 2025 ha logrado finalmente romper esa barrera”.

El interés del público se ha reflejado también en los dieciocho llenos absolutos registrados con cartel de ‘no hay billetes’, tres veces más que en 2024, y en las treinta tardes que superaron los 18.000 espectadores, prácticamente la mitad de los festejos celebrados.

Plaza 1 añade que la Feria de Otoño se cerró con 19.428 abonados, “el mejor dato de los últimos quince años, confirmando el excelente momento que vive la tauromaquia en la plaza más importante del mundo”.

En cinco ocasiones se ha abierto la Puerta Grande de la plaza, y los toreros que la han traspasado a hombros han sido los siguientes: Alejandro Talavante, el 9 de mayo; Morante de la Puebla, los días 8 de junio y 12 de octubre; Borja Jiménez, el 15 de junio, y Emilio de Justo el 3 de octubre. Además, los espectadores han presenciado cuatro faenas de dos orejas y veintiocho de un trofeo. Veinte matadores de toros han confirmado su alternativa en esta temporada y dieciocho novilleros han hecho su presentación en Madrid.

Por los chiqueros de la plaza han salido 384 reses, de las cuales 18 fueron sobreros. Han estado representados 21 encastes diferentes, y dos toros recibieron el premio de la vuelta al ruedo: “Brigadier”, de Pedraza de Yeltes, lidiado por Isaac Fonseca el 14 de mayo, y “Milhijas”, de Victorino Martín, lidiado por Borja Jiménez el 15 de junio.