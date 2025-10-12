Inaugurado el monumento a Antoñete en la explanada de Las Ventas

El diestro José Antonio Morante de Puebla descubrió ayer la estatua dedicada la figura de Antonio Chenel Antoñete, que ha quedado enclavada en la explanada de la plaza de Las Ventas, con la que se rinde homenaje a la figura del torero madrileño.

Y lo hizo Morante porque suya fue la idea del monumento y él es el promotor del festival que se celebrará a las 12 de esta mañana en el coso venteño para sufragar los 130.000 euros que ha costado la realización de la obra y otros gastos inherentes a la organización del festejo taurino.

La estatua es obra del artista sevillano Martín Lagares, mide de 2,3 metros de altura, pesa 500 kilos de peso, y representa al torero de cuerpo entero, con el capote de paseo en el brazo izquierdo y un cigarro en la mano derecha. Antoñete mira hacia la Puerta Grande de la plaza madrileña, a pocos metros del monumento dedicado a Antonio Bienvenida.

Junto a Morante han participado en la inauguración familiares del torero homenajeado, varios toreros anunciados en el festival, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y el empresario Rafael García Garrido.

Desde hace días está colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para el festival, en el que ha habido un cambio de última hora. Por razones que no han sido comunicadas causa baja Julio Aparicio, y su lugar lo ocupará Frascuelo. Así, el cartel queda conformado del siguiente modo: cinco novillos de Garcigrande, uno de El Vellosino y un séptimo de José Luis Osborne, para el rejoneador Hermoso de Mendoza, los diestros Curro Vázquez, Carlos Escolar Frascuelo, César Rincón, Enrique Ponce y Morante de la Puebla y la novillera Olga Casado.

Por la tarde, de nuevo con los tendidos llenos y las cámaras de Telemadrid, se celebrará la corrida del Día de la Hispanidad, que cierra la Feria de Otoño y la temporada en Madrid. Vuelve a hacer el paseíllo Morante de la Puebla, esta vez de luces, junto a Fernando Robleño, que se retira de los ruedos, y el joven Sergio Rodríguez, triunfador de la Copa Chenel 2025, que confirmará la alternativa. Los toros pertenecen a la ganadería de Garcigrande.