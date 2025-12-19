Ir al contenido
Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Estados Unidos sanciona a familiares de Cilia Flores, esposa de Maduro

Las medidas se suman a la presión de Washington contra el Gobierno de Venezuela

Cilia Flores y Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela), el 21 de noviembre.
Florantonia Singer
Florantonia Singer
Caracas -
Ir a los comentarios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra personas vinculadas al chavismo, entre ellas familiares directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y del empresario panameño Ramón Carretero. La medida se inscribe en la estrategia de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, que avanza en distintos frentes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en la lista de sancionados a personas relacionadas con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien fue reincorporado al régimen de sanciones la semana pasada. Se suman ahora Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de la primera dama; Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre; Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, su esposa; y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta.

El Departamento del Tesoro afirma que las sanciones se basan en la presunción de que los señalados participaron directa o indirectamente en transacciones corruptas con el Estado venezolano o en proyectos y programas gubernamentales.

“Hoy, el Tesoro sancionó a individuos que apoyan al narco-Estado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas letales”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Añadió que “Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio” y que la Administración Trump continuará atacando a las redes que respaldan lo que calificó como una “dictadura ilegítima”.

Las sanciones también alcanzan a familiares del empresario panameño Ramón Carretero, señalado por Washington de realizar negocios con el chavismo y con la familia Maduro-Flores. En la lista figuran sus hermanos Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano, cuyos bienes y cuentas en Estados Unidos quedan bloqueados.

Malpica Flores había sido retirado de la lista de sancionados en 2022, en el marco de negociaciones entre Caracas y la Administración de Joe Biden. El sobrino de la primera dama fue tesorero nacional y desempeñó un papel clave en la gestión de la estatal petrolera PDVSA. Ese mismo año, Estados Unidos liberó a otros dos sobrinos de Cilia Flores —Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas—, condenados en 2017 en Nueva York a 18 años de prisión por narcotráfico, tras ser detenidos en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Ambos fueron excarcelados en un intercambio por prisioneros estadounidenses, pero la semana pasada volvieron a ser sancionados junto con su primo.

Desde 2008, más de 275 personas vinculadas al chavismo —entre funcionarios civiles y militares, empresarios y operadores comerciales— han sido sancionadas, principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, además de países como Canadá, Reino Unido, Panamá y Suiza. Las nuevas medidas coinciden con recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró las acusaciones sobre presuntos vínculos del Gobierno de Maduro con actividades criminales. “En el caso de Venezuela es muy simple: es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con Irán, con Hezbollah y con grupos narcotraficantes, incluidas las guerrillas del ELN y las FARC, que operan dentro del territorio venezolano”, afirmó.

Rubio sostuvo que estas alianzas convierten al Gobierno venezolano en un factor de desestabilización regional y en un facilitador de actividades que amenazan la seguridad de Estados Unidos. “La amenaza más grave para Estados Unidos en el hemisferio occidental proviene de grupos criminales terroristas transnacionales, centrados principalmente en el narcotráfico. Hay un lugar que no coopera, y es el régimen ilegítimo de Venezuela”, declaró este viernes en una rueda de prensa.

