Nuevas protestas frente a la Asamblea Nacional en Venezuela: “La ley de amnistía excluye a la mitad de los presos políticos”

La causa de los presos políticos llevó la protesta al centro de Caracas este martes. Los familiares de detenidos que permanecen en varias cárceles del país se concentraron en la mañana frente a la Asamblea Nacional, rodeada de contingentes antimotines que los superaban en número.

El reclamo se centra en la liberación de todos los que aún esperan salir, pese a que ya se anunciaron excarcelaciones. También han señalado que la ley de amnistía no es suficiente y que no contempla la reparación de las víctimas ni garantías de no repetición. “La ley de amnistía, tal como está planteada, dejaría excluidos a más de la mitad de los presos políticos”, denunció Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel, que permanece detenido en El Rodeo, y de Raúl Emilio Baduel, que fue excarcelado y luego exiliado, e hija del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, fallecido en prisión; una familia que ha vivido 18 años de persecución política. “Llegamos a este punto no porque lo quisiéramos. Desde hace años hemos acudido a las instituciones del Estado para pedir la conformación de mesas de encuentro con veeduría internacional, pero a ellos les dio la gana de seguir violando derechos humanos”, agregó.

Los familiares organizados en esta causa por la libertad también exigen que se consideren otras vías para garantizar la liberación inmediata de los detenidos, como la anulación de procesos judiciales viciados de nulidad, sin necesidad de pasar por solicitudes y revisiones de tribunales, como plantea el proyecto de ley de amnistía.

La sesión parlamentaria prevista para este martes había sido suspendida el lunes a última hora, luego de que las familias anunciaran la concentración en el Capitolio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había prometido que este martes se aprobaría la ley, a la que han dado carácter de urgencia. Para las ONG, los abogados y las familias que participaron en las sesiones de consulta del fin de semana pasado, la propuesta presentaba muchas debilidades en su versión original, aunque todavía no se sabe qué cambios han sido incorporados.

“No pedimos perdón, exigimos libertad” fue una de las consignas que coreaba el grupo de unas doscientas personas reunidas en el centro de Caracas, un espacio que durante años ha sido resguardado con celo por el chavismo para evitar que marchas y protestas de sectores considerados opositores lleguen a las zonas donde se concentran las sedes de los poderes públicos. “Los pueblos son del pueblo y el pueblo los reclama”, gritaban. Entre los asistentes había algunos de los excarcelados en los últimos días, que han recibido medidas cautelares con restricciones a su libertad. También estaban familiares de militares que han cumplido condenas desde hace más de un año y que aún no han sido liberados.

Los manifestantes fueron recibidos por el diputado Jorge Arreaza, quien preside el grupo parlamentario que evalúa el proyecto. Los miembros de la Comisión de Convivencia y Paz también se acercaron a la protesta y se reunieron con los familiares. Hasta el mediodía de este martes no se sabía si habían llegado a algún acuerdo.

El nuevo arresto de Juan Pablo Guanipa, luego de haber sido excarcelado el domingo, también fue rechazado, así como el otorgamiento de medidas de prisión domiciliaria, como las impuestas al dirigente de Primero Justicia y también a Freddy Superlano y Perkins Rocha, los tres muy cercanos a la líder opositora María Corina Machado. “Eso muestra cuál es la voluntad que tiene el Gobierno”, dijo Diego Casanova, coordinador del Clipp (Comité por la Libertad de los Presos Políticos).

Guanipa fue detenido la noche del domingo, el mismo día en que fue liberado, luego de participar en caravanas de celebración por la libertad que recorrieron otras cárceles donde aún permanecen presos políticos. Estuvo en paradero desconocido durante varias horas, hasta que este martes se supo que se encuentra en su casa, en el estado Zulia, en el occidente del país.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo”, escribió su hijo Ramón en la red social X, quien expresó su alivio por saber que la familia “estará junta pronto”. Ramón Guanipa señaló que el opositor sigue “injustamente preso, porque la casa por cárcel sigue siendo prisión”, y exigió su libertad plena y la de todos los presos políticos. El hijo agradeció, en nombre de su familia, “al Gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.