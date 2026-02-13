Los fuertes vientos de la borrasca ‘Oriana’ se cobran la vida de una mujer y sacuden de sur a este la Península

Al tren de borrascas que ha sacudido de norte a sur la Península en las últimas semanas se ha sumado la última, Oriana, con rachas de vientos fuertes que han causado destrozos y el cierre de puertos marítimos. El temporal se ha cobrado la vida de una mujer de 46 años, a consecuencia de las heridas sufridas tras caerle encima parte del techo de una nave industrial en Barcelona. Precisamente Cataluña ha sido una de las comunidades más afectadas por el ventarrón, sobre todo este jueves, especialmente en el área metropolitana de Barcelona y en el extremo norte y sur de la comunidad. Han resultado heridas 85 personas, de las cuales 34 fueron trasladadas a diferentes centros sanitarios y nueve quedaron ingresadas en hospitales. Las autoridades suspendieron clases, actividades deportivas y sanitarias no urgentes, y urgieron a priorizar el teletrabajo.

Oriana seguirá poniendo en aviso a buena parte de España, por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que 12 comunidades autónomas estarán en aviso por nivel naranja y la Comunidad Valenciana lo tendrá por rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en concreto en Castellón por rachas previstas de 140 kilómetros por hora.

Andalucía

La comunidad andaluza, uno de los territorios más dañados por los sucesivos temporales, ha contenido la respiración ante la llegada de la última borrasca cuando aún sigue habiendo en torno a 3.000 desalojados como consecuencia del temporal de la semana pasada y cuando hay presas, como la de Montejaque, en la serranía de Ronda (Málaga), que ha empezado a desembalsar por primera vez en un siglo, como evidencia clara de los efectos insólitos de la acumulación de precipitaciones de los últimos días.

Aunque la Junta de Andalucía envió a última hora de la tarde del jueves mensajes ES-Alerts a 22 municipios de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, entre ellos todos los de la Sierra de Grazalema, la zona cero de las borrascas Leonardo y Marta, las intensas lluvias que se preveían no han causado mayores incidencias en una zona en la que todos los colegios han suspendido clases y que se ha acostumbrado a ralentizar su actividad. Los 1.600 habitantes de Grazalema, desalojados desde hace una semana, lo saben bien.

En Málaga, la atención no se encontraba en el cielo, sino en la presa de Montejaque, que ha dejado imágenes espectaculares en la primera vez que desagua en su historia. La infraestructura llegaba al límite de su capacidad —36 hectómetros cúbicos— debido a las intensas lluvias de las últimas borrascas y las dudas se centraban en el momento en que tuviese que aliviar su caudal. Este toma camino hacia el río Guadiaro y se temía una rápida crecida que inundase varias localidades ubicadas en su ribera, pero finalmente no ha sido así. El sistema de cuevas previo al cauce ha laminado el crecimiento del río y, de hecho, los 200 vecinos desalojados en la zona (algunos desde hace una semana) han sido autorizados para volver. Por lo demás, la provincia ha pasado la jornada en aviso amarillo por fuertes vientos, aunque apenas ha dejado incidencias.

En Granada, un hundimiento en la calzada de la carretera de Pradollano que da acceso a Sierra Nevada ha obligado a la Junta a recomendar a los ciudadanos que no vayan a la estación de esquí. En la provincia de Jaén, 67 han debido abandonar sus viviendas, al igual que otros dos vecinos de Cazorla que el viernes fueron desalojados por riesgo de derrumbe tras el paso del carrusel de borrascas. Además, el temporal deja de nuevo sin suministro de agua a Órgiva, la capital de la Alpujarra granadina y el fuerte viento y la nula visibilidad han obligado al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada.

En Sevilla, los vientos de 70 kilómetros por hora se han cebado con el arbolado de la capital, provocando roturas de ramas en ejemplares de gran tamaño. La caída de una palmera sobre un coche que circulaba por la avenida de Kansas City ha herido a una mujer que se encontraba en su interior, que ha sido rescatada por los servicios de Emergencias y trasladada al hospital. El vendaval también ha hecho caer un árbol en la calle San Jacinto, una de las arterias principales del barrio de Triana, un incidente que, aunque no ha causado daños personales, ha hecho cundir el miedo entre los vecinos, obligando a perimetrar la zona para garantizar la seguridad.

Castilla-La Mancha

Las miras siguen puestas en El Robledo (Ciudad Real), donde hay desplazados 70 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por la crecida del río Bullaque. Los militares han rescatado este viernes a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota después de que quedaran atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar, en Fuente el Fresno (Ciudad Real). El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta por la situación de “potencial peligro” que entraña la crecida del Henares a su paso por la ciudad. El temporal ha obligado a cortar los accesos a los Chorros del río Mundo, en Albacete.

Con todo, la situación de la meteorología parecía más asumible que un día antes. Algunos pantanos han seguido desaguando, pero a menor ritmo que el jueves. En Cuenca, el río Júcar bajó a umbral amarillo, cuando ayer era rojo. El Tajo permanece en nivel rojo aún en Toledo aunque se espera que aumente su caudal estas próximas horas pero de forma más leve. Lo peor sigue estando en Ciudad Real. Si bien allí el Bullaque baja con menos caudal que este jueves, la UME ha seguido levantando diques de contención en El Robledo para evitar que el agua llegue a las casas. También hay algunas explotaciones ganaderas afectadas por los desbordamientos en las que ayer la UME tuvo que acceder para reubicar a algunos animales que se habían quedado aislados. En la provincia tampoco ha habido clases en 10 municipios y hay 23 carreteras de la red autonómica y provincial afectadas por las lluvias. Son ya unas 400 las incidencias en la región desde el jueves, cuando se activó el protocolo de emergencias del Ejecutivo autonómico, que mantiene aún en nivel 2 por los desembalses, sobre todo en la cuenca del Tajo y del Guadiana. Se han emitido en total 11 mensajes ES-Alert a poblaciones de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. El temporal, según el Ejecutivo autonómico, ha causado daños en 42 centros educativos: 21 en Ciudad Real y 21 en Toledo, con un impacto económico estimado de 918.000 euros. Los daños se encuentran en las cubiertas e impermeabilizaciones, filtraciones, daños estructurales leves y afecciones en gimnasios y talleres.

Nivel del caudal del río Ebro a su paso por el puente de piedra de Zaragoza, este viernes. JAVIER BELVER (EFE) Las oles rompen con fuerza en Palma (Mallorca). CATI CLADERA (EFE) Cae un pino de más de 60 años en la plaza de España de Guadalajara tras las borrascas. EUROPA PRESS Labores de achique de agua y prevención en la localidad de El Robledo (Ciudad Real), este viernes. Jesus Monroy (EFE) Carretera de Tardesillas cortada por el desbordamiento de los ríos Tera y Duero a su paso por la localidad soriana de Garray, este viernes. Wifredo García (EFE) Varios bomberos trabajan para retirar un árbol caído en la calle San Jacinto de Sevilla, este viernes. @PSOEAytoSevilla Daños provocados por el viento en un concesionario de coches en L'Hospitalet (Barcelona), este viernes. Alejandro Garcia (EFE) Crecida del río Ebro a su paso por la Zaragoza, este viernes. Ramón Comet (Europa Press) Valla derribada en Barcelona a causa del viento, este viernes. Alejandro Garcia (EFE)

Madrid

La Aemet ha activado el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento y posibles precipitaciones en forma de nieve durante este viernes y hasta la tarde del sábado en la zona de la sierra de Madrid. En concreto, el aviso amarillo por nevadas comenzará a partir de las 18.00 de este viernes y se prolongará hasta el mediodía del sábado. Podrían registrarse acumulaciones de hasta 5 centímetros en cotas a partir de entre 1.100 y 1.200 metros.

Extremadura

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lanzado una advertencia a los vecinos de la ciudad para que extremen las precauciones ante la previsión de que suba el nivel del agua en el Guadiana a su paso por la ciudad, debido a los desembalses que se están realizando en toda la cuenca. A través de la red social X, Gragera ha informado de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha comunicado una “punta de agua” por los desembalses, que se prevé que alcance Badajoz durante la noche, al tiempo que recuerda que los paseos en el entorno del río continúan cerrados.

Comunidad Valenciana

El episodio de vientos ha dado una tregua en la Comunidad Valenciana la pasada noche y primeras horas de este viernes, sin que se hayan producido incidentes relevantes. Pero el paréntesis durará poco. La Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha emitido la tarde del viernes un nuevo aviso especial ante el temporal de viento que se espera desde la madrugada de este sábado y que afectará, sobre todo, a la provincia de Castellón, donde Aemet ha lanzado un aviso rojo por riesgo extremo. Las rachas de viento podrán superar los 140 kilómetros por hora por lo que las autoridades han pedido que se extreme la vigilancia y la seguridad. En las provincias de Valencia y Alicante hay avisos naranja por vientos también este sábado.

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la celebración en la calle de los festejos por el año nuevo chino, previsto para este fin de semana, y ha ordenado el cierre de los parques, jardines, incluido el del Túria. La Autoridad Portuaria ha cerrado también el puerto de Valencia a la entrada y salida de barcos por las condiciones meteorológicas adversas. Desde las dos de la tarde y hasta las 10 de la noche hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Valencia. Y en Alicante prácticamente toda la provincia ha suspendido toda actividad al aire libre, se han cerrado parques y jardines y se han aplazado los actos de Carnaval ante la alerta naranja decretada por la Aemet por viento para el sábado, cuando se esperan rachas de hasta más de 90 kilómetros por hora.

Castilla y León

Las intensas precipitaciones provocan el corte de varios puentes por el elevado nivel de los ríos de la comunidad castellana y leonesa. El volumen de agua del río Duero en Almazán (Soria) ha supuesto el corte del puente romano de la localidad por el posible desbordamiento y afección al tráfico. Parecido escenario se ha dado en Palencia con el Arlanza a su paso por el puente también romano de Quintana del Puente, donde el cauce amenaza con llegar a la calzada. Además, se han registrado múltiples desbordamientos y los ríos de la Confederación Hidrográfica del Duero se encuentran en registros muy elevados y que pueden ir a más si se mantienen las lluvias y el deshielo según se prevé. Castilla y León ha contado durante la tarde del viernes con 62 avisos hidrológicos activos: 20 en nivel rojo, 15 en naranja y 27 en amarillo.

Ceuta y Melilla

En Ceuta, las compañías navieras de las rutas con Algeciras y Tarifa han suspendido varias conexiones y han anunciado que las interrumpen para este sábado dado el azote del viento, de hasta 74 kilómetros por hora, y la previsión de que las rachas se repitan mañana. La ciudad autónoma se ha beneficiado en cambio de las lluvias porque sus dos pantanos han superado este viernes el 90% de su capacidad como consecuencia de las últimas precipitaciones.

En Melilla se ha cerrado el puerto marítimo desde este viernes y hasta el domingo, y con ello sus conexiones con Málaga, Almería y Motril. También se han suspendido las actividades educativas del viernes por la tarde y la cabalgata de Carnaval prevista para el sábado por la alerta de vientos de hasta 90 kilómetros por hora.