La guerra familiar de Valentino Rossi por el patrimonio de su padre se recrudece: “El dinero no tiene importancia, solo estoy triste”

Durante décadas, el expiloto y leyenda del motociclismo mundial Valentino Rossi y su padre, Graziano Rossi, fueron inseparables dentro y fuera de los circuitos. Durante toda su carrera, el campeón lució el icónico número 46 en sus motos, el mismo con el que corría su progenitor. Pero lo que en otros tiempos fue una relación de afecto, complicidad y cercanía, forjada entre motores, entrenamientos, campeonatos, triunfos y derrotas, se ha transformado en un contencioso que ha llegado a los tribunales italianos. Padre e hijo compartieron negocios e hicieron fortuna juntos, al calor del motociclismo, con Valentino conquistando nueve títulos mundiales. Ahora ese patrimonio está en el centro de su enfrentamiento.

El campeón de MotoGP ha presentado recientemente una denuncia contra Ambra Arpino, la pareja de su padre, por presunto aprovechamiento indebido de una persona incapaz. Rossi acusa a la mujer, de 54 años, con la que su padre mantiene una relación desde hace una década, de haber sacado dinero de su patrimonio aprovechando su presunta fragilidad; Graziano tiene 71 años. En concreto, la denuncia habla de la retirada de cerca de 200.000 euros de la cuenta bancaria del padre. Valentino, de 46 años, mantiene que su progenitor se encuentra en una condición de vulnerabilidad que le impide gestionar sus bienes de forma autónoma, pero Graziano lo niega rotundamente.

Este último episodio de la denuncia ha recrudecido la guerra mediática que estalló hace un tiempo. Se enmarca en una intrincada batalla legal que se remonta a 2024, cuando Valentino solicitó convertirse en administrador legal de su padre y un tribunal se lo concedió. En ese momento, el expiloto alegó, utilizando un peritaje médico, que Graziano padecía principio de alzhéimer y, por lo tanto, tenía dificultades para valerse por sí mismo. Al año siguiente, Graziano pidió a su hijo que le revocara la tutela legal, a lo que el campeón de motociclismo se negó. El padre acudió de nuevo a los tribunales y un juez le dio entonces la razón al considerar que tenía “plena capacidad para entender y decidir”, después de examinar un nuevo peritaje médico que concluía que el diagnóstico inicial de alzhéimer era erróneo. Poco después, Valentino decidió no impugnar la decisión judicial y optó por denunciar a la pareja de su padre. Por el momento, los medios italianos señalan que la fiscalía, que ha encargado una nueva evaluación de Graziano, considera que el hombre no se encuentra en una condición particular de vulnerabilidad, según se deduce de los informes médicos más recientes.

Valentino Rossi y su entorno insisten en que Graziano y Ambra mantienen una relación tóxica y aseguran que ella le ha aislado de sus familiares y amigos. El propio campeón de motociclismo ha expuesto públicamente su versión de la guerra familiar. “El dinero, en esta historia, no tiene ninguna importancia, por suerte para mí y también para Graziano. Solo estoy triste y preocupado por mi padre, al que no veo ni tengo noticias”, ha declarado en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera. También ha explicado cómo se ha resentido la relación familiar: “Es como si ya no tuviera padre. Su relación sentimental ha provocado una ruptura total con la familia, y no entiendo por qué, ya que tanto yo como mi madre, Stefania, siempre hemos tenido una relación afectiva sólida e importante con Graziano. Nos ha dejado de lado a todos, como si fuéramos portadores de quién sabe qué amenaza. Una actitud que, si pienso en mi padre, no consigo explicar y que me lleva a intentar saber cómo está, qué ha pasado para llegar a este punto”. El expiloto ha aclarado que siempre ha actuado “desde el cariño” y “por el temor” a que su padre “no esté bien”.

El padre también ha ofrecido su propia versión y ha pedido abiertamente al hijo que retire la denuncia contra su pareja, llamando a la reconciliación familiar. En una entrevista con el diario Il Resto del Carlino, Graziano ha señalado que espera “un gesto” por parte de Velentino. “Las relaciones entre nosotros son menos frecuentes. Estoy esperando que suceda algo que nos acerque de nuevo. Entre mi hijo y yo hay una historia de amor, ninguna mujer puede interrumpirla. Y creo que él, si lo piensa un momento, puede dar un paso hacia mí”, ha dicho.

También ha restado importancia a las cuestiones legales y ha dejado claro que está dispuesto a la reconciliación: “No hay dificultades insuperables en este sentido. Si Valentino estuviera dispuesto a dar un paso hacia mí... también lo daría hacia Ambra, en definitiva”. Y ha defendido a su pareja, con la que tiene intención de casarse. “Estar con ella es para mí algo urgente. Es algo que quiero hacer a toda costa. Nadie de mi familia me ha apoyado nunca. La única persona que siempre se ha preocupado por mí ha sido Ambra. Sí, hemos decidido casarnos, pero aún no hemos fijado la fecha. Invitaré a todo el mundo y espero que vengan a celebrarlo”, asegura. Además, ha defendido que no tiene por qué justificar el hecho de que haya decidido ofrecer dinero a su pareja para pagar la hipoteca de su casa, en la que él está a menudo. Ambra Arpino, por su parte, también ha declarado que Valentino Rossi estaba al corriente de los pagos y que una parte del dinero de su padre se la dio él mismo cuando era administrador legal de su progenitor.

El conflicto familiar, lejos de quedarse en un enfrentamiento entre padre e hijo, se ha ido complicando con la participación de otros miembros del entorno cercano que han añadido tensión a una historia de por sí compleja. La madre de Valentino y algunas exparejas han tomado partido, sumando nuevas desavenencias y opiniones encontradas sobre la cuestión, que hoy se debate en los tribunales y en los medios. La madre del expiloto, Stefania Palma, ha cuestionado duramente los intereses de la actual pareja de Graziano y ha señalado que su influencia habría contribuido a la ruptura con sus hijos. “Si Graziano hubiera sido carpintero, seguro que ella no estaría allí”, ha declarado.