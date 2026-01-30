Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Actrices

Muere la actriz Catherine O’Hara, la madre de Kevin en ‘Solo en casa’, a los 71 años

La actriz canadiense ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel en la comedia ‘Schitt’s Creek’

María Porcel
María Porcel
Los Ángeles -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La actriz Catherine O’Hara, también escritora y guionista, ha muerto este viernes. Conocida por sus papeles de la madre de Kevin en Solo en casa (Mi pobre angelito, en América Latina), por ser Delia en Beetlejuice (y también en su reciente secuela) y más recientemente por una satírica productora en la serie The Studio, por la que acaba de estar nominada a un Globo de Oro, ha fallecido este viernes por causas por el momento desconocias. Tenía 71 años. El medio TMZ ha dado la noticia en exclusiva, y la revista People lo ha confirmado.

Canadiense, nacida en Toronto en marzo de 1954, O’Hara arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión. Ha participado en más de un centenar de producciones, convirtiéndose en un rostro popular de Hollywood. La televisión le trajo alegrías durante toda su vida: en 2020 ganó el Emmy, y en 2021 el Globo de Oro, por su papel de Moira Rose, la matriarca en la serie de comedia Schitt’s Creek.

La actriz tenía multitud de proyectos en marcha. De hecho, el próximo martes estaba prevista su participación en un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_