Muere la actriz Catherine O’Hara, la madre de Kevin en ‘Solo en casa’, a los 71 años

La actriz canadiense ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel en la comedia ‘Schitt’s Creek’

La actriz Catherine O’Hara, también escritora y guionista, ha muerto este viernes. Conocida por sus papeles de la madre de Kevin en Solo en casa (Mi pobre angelito, en América Latina), por ser Delia en Beetlejuice (y también en su reciente secuela) y más recientemente por una satírica productora en la serie The Studio, por la que acaba de estar nominada a un Globo de Oro, ha fallecido este viernes por causas por el momento desconocias. Tenía 71 años. El medio TMZ ha dado la noticia en exclusiva, y la revista People lo ha confirmado.

Canadiense, nacida en Toronto en marzo de 1954, O’Hara arrancó su carrera a mediados de los años setenta en la televisión. Ha participado en más de un centenar de producciones, convirtiéndose en un rostro popular de Hollywood. La televisión le trajo alegrías durante toda su vida: en 2020 ganó el Emmy, y en 2021 el Globo de Oro, por su papel de Moira Rose, la matriarca en la serie de comedia Schitt’s Creek.

La actriz tenía multitud de proyectos en marcha. De hecho, el próximo martes estaba prevista su participación en un evento sobre la segunda temporada de The Studio en Los Ángeles.

Macaulay Culkin y Catherine O’Hara dieron vida a un hijo y una madre inolvidables del cine en 'Solo en casa'. 20th Century Fox (Shooting Star/Sipa USA / Cordon )

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]