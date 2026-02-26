Un botín millonario, bolsos, joyas y relojes de lujo: cae una banda que asaltaba chalés con los dueños dentro

Podían haber esperado a que se fueran al cine. A cenar a un restaurante caro. Podían haber roto la cerradura, rebuscado en los cajones, haberse llevado sellada la caja fuerte. Pero una banda de asaltantes que sembró el pánico en barrios acomodados de Marbella (Málaga), Rota (Cádiz), Córdoba, Denia o Altea (Alicante) en 2024 escogió una vía mucho más efectiva, pero más arriesgada. No hay método más rápido para conseguir una contraseña o un escondite que ver el terror en los ojos de un hijo, mientras lo encañonan de madrugada con una pistola. Así este grupo criminal se hizo con un botín de más de un millón y medio de euros durante 2024 entre bolsos, joyas y relojes de lujo. Y así se convirtieron en un objetivo de la Policía que durante dos años los ha perseguido por Italia, Albania y España, principalmente en Barcelona, su base de operaciones. Este jueves han informado de la detención de cinco miembros. Todavía siguen prófugos dos de los cabecillas.

Todo comenzó en Marbella. En la Costa del Sol, una lengua de tierra de 90 kilómetros entre el mar y la montaña, feudo del mercado inmobiliario de lujo en Europa —además de ser uno de los epicentros del narcotráfico en el continente—. En la zona cuatro miembros decidieron cometer cuatro robos con violencia e intimidación en la misma localidad entre octubre y noviembre. “Amenazaban y golpeaban a las víctimas para que entregaran los objetos de valor y dijeran dónde se encontraban las cajas fuertes”, cuenta en una rueda de prensa este jueves el jefe del Grupo de Robos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central.

Siempre actuaban de la misma manera. Se subían a un coche de gran cilindrada, que a menudo rentaban fuera de la zona donde iban a ejecutar su plan. Le cambiaban la matrícula, hacían un clon de otra. Los agentes llegaron a contar hasta nueve placas por un mismo vehículo. El más veterano —“que ocupa el rol más valorado por su dilatada experiencia y gran pericia al volante”, según reconoció la misma Policía— era el que hacía de chófer y esperaba a los otros tres a unos metros de la entrada de las viviendas.

Los demás, se enfundaban los pasamontañas. Se colocaban en el pecho los walkie-talkies conectados a un pinganillo. Nada de móviles. Siempre en las primeras horas de la noche, entre las 20.00 y 23.00 horas. Escalaban los muros de los chalés de lujo, irrumpían en la intimidad de estas familias. Les golpeaban con la culata de la pistola en la cabeza, amenazaban a los vigilantes, sacaban de la cama a los hijos, según recuerdan los investigadores, y en pocos minutos tenían en sus manos los objetos más valiosos. Y huían en coches imposibles de alcanzar hacia la montaña, “se hacían 100 o 200 kilómetros esa misma noche”, cuentan los investigadores.

Alquilaban casas rurales a nombre de terceros. Ahí se escondían un tiempo después de los golpes. Y ahí era donde escondían también el dinero en efectivo que obtenían de los robos. Lo envasaban al vacío y lo enterraban en el monte. Los agentes tienen registrado que contaban con documentación falsa, líneas de teléfono que cambiaban cada dos semanas y todos tenían antecedentes penales.

Algunos de ellos eran conocidos por los agentes y tenían entre 30 y 40 años, todos de nacionalidad albanesa. Concretamente, uno de los cabecillas, que continúa prófugo, participó en el asalto de la casa en Ibiza de Ronaldo Nazário en el verano de 2022. La villa de lujo del futbolista fue asaltada mientras estaba alojado otro jugador, Marco Verratti, entonces del Paris Saint-Germain, con su familia.

La Policía arrancó la investigación tras los robos de Marbella y persiguió a los miembros de la banda hasta Albania, en septiembre de 2025, donde fue detenido uno de los integrantes. Otro fue capturado en Italia. Y en enero en Barcelona, donde se considera que tenían su base de operaciones, donde residían mientras organizaban los siguientes asaltos, fueron detenidas dos personas; además, se incautaron de 10.500 euros en efectivo, cuatro relojes de lujo, bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros. En Benidorm fue detenido otro miembro y extraditado a Italia. Cuatro de ellos, considerados los autores materiales de los robos, fueron detenidos como presuntos responsables de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental. Solo dos han ingresado en prisión. El miércoles de esta semana fue detenida una presunta colaboradora. La investigación, según aseguran los agentes, sigue abierta con dos líderes todavía fugados de la justicia.