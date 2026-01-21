Trump abre la puerta a un papel de Machado en Venezuela

En la partida que juega para desempeñar un papel en el proceso de transición en Venezuela, María Corina Machado ha obtenido este martes un as. Mientras ella continuaba la larga ronda de contactos que mantiene en Washington, e insistía que su meta es “volver lo antes posible” a Venezuela, el presidente Donald Trump le ha dado un espaldarazo. Después de haber descartado que la líder de la oposición pudiera formar parte de la estructura de transición en el país sudamericano, ahora le ha abierto la puerta. “Tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo”, sostenía en la rueda de prensa que ha ofrecido para conmemorar su primer año de mandato.

Se trata de uno de los momentos en que Trump se ha pronunciado con mayor claridad en favor de contar con la activista en el proyecto de tutela de tres fases que quiere desarrollar Estados Unidos en la Venezuela después de Maduro. Tras la visita de la premio Nobel de la Paz a la Casa Blanca la semana pasada, en la que Machado le regaló su galardón, el presidente estadounidense recurrió al ejemplo de la invasión de Irak, y la destitución de la administración baazista al completo, para explicar por qué había optado por el continuismo que representa la presidenta en funciones Delcy Rodríguez.

Pero Trump también dijo: “Estamos trabajando estupendamente con Venezuela”, en referencia a la colaboración que ha establecido con las autoridades chavistas y con Delcy Rodríguez.

Y deja claro, al mismo tiempo, que mantiene la presión sobre los dirigentes en Caracas. Este martes anunciaba que había interceptado a un nuevo petrolero en aguas del Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, como parte del cerco que mantiene sobre el país latinoamericano para evitar el contrabando de crudo después de la operación militar que secuestró al presidente Nicolás Maduro el pasado día 3. La maniobra ha permitido a Washington controlar los recursos petroleros de Venezuela, con la luz verde de Rodríguez.

“Esta mañana, fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron sin incidentes al buque motor Sagitta”, según ha informado el Comando Sur en un comunicado en redes sociales. Es el séptimo buque petrolero o cisterna cargado de crudo que las fuerzas estadounidenses han asaltado en las últimas semanas.

“La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”, ha subrayado el comunicado.

La líder de la oposición ha visitado este martes la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con el secretario general del organismo multilateral, Albert Ramdin, y denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela, cuya liberación se va produciendo con cuentagotas, y defender la necesidad de respetar los derechos humanos en su país para que pueda llevarse a cabo una verdadera transición democrática.

En su visita al Capitolio, la segunda de la que se tiene noticia desde su llegada a Washington la semana pasada, Machado se reunió primero con los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, todos ellos cubano-estadounidenses, que han confirmado su asistencia a través de las redes sociales.

“Ser excarcelado no es lo mismo que ser libre en Venezuela”, ha subrayado la líder de la oposición, para reclamar la liberación de todos los presos. “No puede haber transición con represión. Lo primero es desmontar el aparato represivo”, ha insistido la premio Nobel, que ha reiterado que los representantes del régimen chavista no pueden ser quienes encabecen a largo plazo los cambios que necesita el país.

Machado, que concluía su jornada con un encuentro con miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, también insistía en que, aunque espera poder reunirse en algún momento con la diáspora venezolana en Estados Unidos, su gran prioridad es “regresar a Venezuela” para poder continuar desde allí su trabajo.

¿Cuándo podrá ocurrir esto? Aún sigue sin estar claro. “Ella es consciente de que su calendario es diferente del presidente estadounidense”, explicaba el legislador demócrata de mayor rango en el Comité, George Meeks, a los periodistas.