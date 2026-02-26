Uruguay y Argentina ratifican en sus parlamentos el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

Los parlamentos de Uruguay y Argentina ratificaron este jueves el acuerdo comercial entre el bloque sudamericano del Mercosur y la Unión Europea. Con una diferencia de algunas horas, ambos países quedaron en condiciones de aplicar el pacto firmado el mes pasado en Asunción, después de 25 años de negociaciones, que llevaría a una eliminación gradual de aranceles para el 92% del comercio bilateral entre las partes. Que el tratado empiece efectivamente a regir depende ahora del bloque europeo, cuyas autoridades políticas podrían decidir una aplicación provisional mientras se completan los pasos reglamentarios.

El Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y la Unión Europea juntos representan cerca del 25% del PBI mundial y el 35% del comercio global. Se estima que el acuerdo crearía un mercado integrado de más de 720 millones de personas y sería el mayor tratado de libre comercio alcanzado por el Mercosur desde la creación del bloque en 1991. Beneficiaría fundamentalmente a los productos primarios de Sudamérica —lo que genera resistencia de países europeos que compiten en ese frente como Francia, Irlanda e Italia— y a los bienes industrializados europeos, que tendrían acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado.

El presidente Javier Milei presionó en Argentina para adelantar el tratamiento del tema en el Senado, previsto inicialmente para el viernes, con la intención de no ser adelantado por Uruguay y mantener la ambición de ser el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo. Incluso se generaron fuertes cruces en el recinto por la intención del oficialismo de poner en pausa la lista de oradores y adelantar la votación, anteponiéndola al debate. Sin embargo, fue Uruguay el país que ratificó el acuerdo primero, con 91 votos a favor y dos en contra.

Integrantes de la Cámara de Senadores de Uruguay, este miércoles. Federico Gutiérrez (EFE)

“Nosotros hemos cumplido nuestra parte y ahora nuestros amigos europeos tienen una buena responsabilidad. ¿Cómo actuarán en consecuencia?”, dijo en rueda de prensa el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, tras la votación en la Cámara Baja. Confió en que esa primera votación “sea leída correctamente en Europa” y que “active” los mecanismos correspondientes.

Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) uruguayo, la implementación del acuerdo resultará en un incremento de 1,5 puntos porcentuales del PBI y en un aumento de 4% en exportaciones, a la vez que significará el crecimiento del empleo en 0,5% respecto de los niveles actuales y un impacto positivo en el salario real cercano al 1%.

La relevancia del acuerdo se explica por el peso de la UE en el comercio exterior uruguayo. El bloque —considerado la segunda economía del mundo— se ubicó en 2025 como el tercer destino de las exportaciones de bienes de Uruguay, solo por detrás de China y Brasil, de acuerdo al informe anual de la agencia de promoción de exportaciones, inversiones e imagen país, Uruguay XXI. Ese año, las colocaciones hacia la UE sumaron aproximadamente 1.835 millones de dólares, cifra que representó un incremento cercano al 2% en comparación con 2024.

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, afirmó el lunes en su comparecencia ante la Comisión Especial del Senado que si bien el tratado tiene un “efecto positivo neto extraordinario para Uruguay en el mediano y largo plazo”, “en la transición habrá actividades, intereses que podrán verse perjudicados”.

En Argentina, la votación finalizó con 69 votos a favor y 2 en contra. “El comercio aumenta la libertad, esa es nuestra filosofía. Permite que los ciudadanos puedan tener los precios adecuados. El comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, dijo Patricia Bullrich, principal armadora de Milei en el Senado, replicando giros discursivos recurrentes del presidente ultra. La senadora defendió además las críticas de los opositores, que cuestionaron la urgencia con que se intentó llevar la sesión. “Es un tratamiento exprés que lleva 26 años”, ironizó.

Los otros dos países integrantes del Mercosur se aprestan a seguir los pasos de Argentina y Uruguay. Brasil le dio media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados y Paraguay prevé su ratificación para los primeros días de marzo. Una vez que ratifiquen el acuerdo, la entrada en vigor dependerá de la UE. El acuerdo está bajo revisión del Tribunal Europeo por orden del Parlamento comunitario, pero la presidenta del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, se ha mostrado a favor de activar su aplicación provisional. Es decir que su aplicación no es algo automático y, según fuentes al tanto de las discusiones, “es una decisión que se tomará al más alto nivel”.

El esquema previsto para la entrada en vigencia es bilateral entre la UE y cada país del Mercosur, por lo que —de implementarse la aplicación provisional— comenzaría a regir para cada socio que lo haya ratificado, sin tener que esperar a los demás, lo que puede incidir en el uso temprano de beneficios comerciales.

Ratificación del embajador Iglesias

El Senado argentino aprobó también este jueves el pliego para designar embajador en Bélgica y ante la Unión Europea a Fernando Iglesias, promovido por Javier Milei para ese puesto y conocido en el país por su estilo virulento y confrontativo. Iglesias ya se encuentra en funciones en Bruselas, pero restaba el paso administrativo que finalmente lo validó con una votación ajustada: 38 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

El oficialismo defendió la postulación a través del diputado Juan Carlos Pagotto, que consideró “insustancial” una impugnación presentada por el peronismo y destacó la importancia de su rol para fortalecer la relación con Europa. Desde la oposición, José María Carambia rechazó la designación y calificó al candidato como “un pedante soberbio, incapacitado para atender la cuestión diplomática”. En la misma línea, Fernando Salino cuestionó su idoneidad y citó fragmentos de un libro de Iglesias que entrarían en colisión con la postura histórica de Argentina en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, un eje central de la agenda diplomática del país. Por su parte, Carolina Moisés lo definió como “misógino, violento e ignorante”.

Modificación de la ley que protege glaciares

Tras la aprobación del acuerdo comercial, los senadores argentinos debaten una iniciativa para modificar la ley sancionada en 2010 que protege los glaciares argentinos y prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en las zonas circundantes. Este cambio haría menos abarcativa la protección y habilitaría a la zona periglaciar para la exploración y explotación de proyectos bajo ciertos parámetros.

Esta iniciativa, que Javier Milei intentó colar sin éxito a principio de su gobierno dentro de la extensa Ley Bases, es un guiño hacia los gobernadores de las provincias ubicadas sobre la Cordillera de los Andes, que han respaldado al presidente en distintas iniciativas y buscan, a cambio, tener luz verde para avanzar con proyectos mineros en sus territorios.

La discusión se da en medio de un contexto conflictivo. El miércoles activistas de Greenpeace fueron detenidos por saltar las rejas del Congreso y está convocada para esta tarde una movilización al lugar de organizaciones ambientalistas.

En una carta titulada “Los glaciares no se tocan”, artistas, intelectuales y escritores argentinos salieron en defensa de la ley que se pretende modificar. Ricardo Darín, Lucrecia Martel, Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara y cientos de personalidades consideran que representa “un gravísimo e inaceptable retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, de retracción acelerada de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país”.