Claves del Acuerdo Mercosur-UE, que promete crear la mayor zona comercial del mundo

La firma del convenio en Asunción es un paso central, pero no definitivo

Tras 26 años de negociaciones, el Acuerdo UE-Mercosur está más cerca de concretarse, con la firma de las partes prevista para este sábado en la ciudad paraguaya de Asunción. Este tratado político y comercial promete la creación de la mayor zona comercial del mundo, con unos 720 millones de potenciales consumidores, mediante una eliminación de aranceles que beneficiaría fundamentalmente a los productos primarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y a los bienes industrializados europeos.

¿De qué consta el Acuerdo UE-Mercosur?

Su estructura se basa en tres pilares: el pilar político, que promueve el diálogo, la democracia y los derechos humanos; el pilar de cooperación, orientado al desarrollo económico, social y ambiental; y el pilar comercial, que establece normas para el intercambio de bienes y servicios, la reducción de aranceles y la regulación de inversiones y comercio.

¿Cómo continúa el proceso de ratificación?

Luego de la firma en Asunción, el acuerdo comercial pasaría al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur comenzarían el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales. Una vez concluidos los procedimientos internos de la Unión Europea, el acuerdo entrará en aplicación con los países de Mercosur que lo hayan ratificado.

¿Hay fecha para la entrada en aplicación del acuerdo?

La entrada en aplicación depende de los procesos de ratificación en la Unión Europea y en los países del Mercosur. De acuerdo con estimaciones de la delegación de la Unión Europea en Argentina, si los procesos avanzan sin contratiempos, el acuerdo podría entrar en aplicación a finales de 2026.

¿Qué obstáculos pueden aparecer?

El principal contratiempo que podría sufrir el acuerdo es un rechazo del Parlamento Europeo, que frenaría su aplicación. Los partidos de ultraderecha y los de la izquierda minoritaria votarán en contra. Los partidos que forman la coalición europeísta suelen respaldar las iniciativas de la Comisión, pero se prevé una mayoría ajustada por la fuga de legisladores que respondan a intereses nacionales. Es el caso de los franceses, que en gran parte votarán en contra sin importar el color político. Otro riesgo es que el texto sea presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría dilatar el proceso.

¿Por qué las negociaciones se demoraron más de 25 años?

Las negociaciones comenzaron en 1999, pero estuvieron suspendidas de facto durante unos 14 años, principalmente en los períodos 2002–2010, 2012–2015 y 2020–2022. Las pausas respondieron a diferencias estructurales entre ambas partes, crisis económicas, cambios políticos y, en la etapa más reciente, a preocupaciones ambientales por parte de Europa, que retrasaron la conclusión del acuerdo incluso tras el entendimiento político de 2019.

¿Cuál es el volumen de comercio entre los bloques?

Los dos bloques juntos representan cerca del 25% del PBI mundial y el 35% del comercio global. Se estima que el acuerdo crearía un mercado integrado de más de 720 millones de personas y sería el mayor acuerdo de libre comercio alcanzado por el Mercosur desde la creación del bloque en 1991.

Para la Unión Europea, el acuerdo UE-Mercosur es relevante porque permite obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado, lo que convierte este acuerdo en una oportunidad estratégica para las empresas europeas y ayuda a reducir dependencias económicas en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

¿Qué impacto tendrá en las exportaciones?

Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17% (48.700 millones de euros y 8.900 millones euros, respectivamente).

En general, se espera que el acuerdo aumente el PBI de la UE en un 77.600 millones de euros y el PBI del Mercosur en un 9.400 millones euros, de aquí a 2040. La evaluación se basa en simulaciones que utilizan un modelo de equilibrio general computable (ECG), el modelo más utilizado para evaluar el impacto de los cambios en la política comercial en toda la economía.

¿Qué aranceles se liberan?

La UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante (cuotas y preferencias fijas).

En agricultura, liberalizaría el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados. Asimismo, la UE concedería los volúmenes de cuota más altos jamás otorgados a un socio comercial en carne vacuna, carne aviar, maíz y etanol.

El Mercosur, por su parte, eliminará progresivamente aranceles sobre aproximadamente el 91% de las exportaciones de la UE, que dejarían de pagar alrededor de 4.000 millones de euros anuales gracias a esas reducciones, especialmente en sectores como alimentos procesados, maquinaria y equipos, automóviles y autopartes, productos químicos y farmacéuticos y transporte y bienes industriales.

Los principales reparos comerciales de Europa están en los puntos vinculados a la agricultura y en la ganadería. La mayor entrada de alimentos cultivados y animales criados en los países del Mercosur, con un coste de mano de obra mucho más barato y con una factura más reducida para alimentar a los animales al ser grandes productores de soja y cereal, es lo que ha provocado las protestas desde el sector primario en países como Francia o Italia.

¿En qué plazos se eliminan los aranceles?

La UE eliminaría sus aranceles más rápido que el Mercosur, otorgando un trato especial y diferenciado que reconoce las asimetrías de desarrollo. Por ejemplo, liberalizaciones europeas inmediatas frente a plazos de hasta 15 años para el Mercosur.