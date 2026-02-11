La UNAM advierte que dos de cada 10 jóvenes en México están fuera de la educación media superior

El rector de la universidad resalta que no han logrado disminuir las brechas y desigualdades entre los adolescentes, lo que propicia la interrupción de sus estudios

Más de siete millones de jóvenes en México no cursan la educación media superior, según informó Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esta semana. Son 2 de cada 10 adolescentes los que están fuera de las aulas debido a brechas sociales que producen trayectorias interrumpidas y rezagos educativos profundos. “Representan un sector con enorme potencial y una exposición a la exclusión educativa y laboral si no sabemos incluirlos en los sistemas de educación o en los mercados de trabajo”, dijo Lomelí. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025 había en el país más de 36 millones de jóvenes, de entre 15 y 19 años, casi una cuarta parte de la población.

El rector encabezó el aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Shulz”, al suroeste de la capital. Agregó que la cobertura total nacional de bachillerato supera el 80%, lo que refleja avances relevantes; sin embargo, no han logrado disminuir la brechas y desigualdades entre los jóvenes. Lomelí resaltó que la UNAM tiene una responsabilidad irrenunciable: “[Debemos]ser el contrapeso efectivo de la exclusión, lo que implica ampliar el acceso a la educación media superior, más planes de estudio pertinentes para las realidades del país y fortalecer las competencias que mejoran la inserción laboral y social”.

Lomelí destacó que el compromiso social de la universidad con los jóvenes se refleja en el amplio catálogo de apoyos que ofrecen: más de 280.000 becas que van desde el bachillerato hasta el posgrado. “Casi el 80% del alumnado cuenta con algún tipo de apoyo”.

Otro punto que resaltó el rector son las presiones emocionales “inéditas” de esta generación, la que creció en un entorno digital permanente y la experiencia de la pandemia alteró profundamente sus experiencias de socialización. Durante la crisis sanitaria, más de cinco millones de personas dejaron sus estudios, según reportó el Inegi. Como informó este diario, un informe hecho público por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) arrojó que entre 2016 y 2024, se redujo de un 72% a un 67% la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que lograron más años de escolaridad que sus padres.

De acuerdo con una publicación del Repositorio UNAM (una plataforma digital de acceso abierto que resguarda información de la universidad), la educación de menor calidad está asignada a los más pobres, a la ubicación geográfica, la condición étnica y la persistencia de usos y costumbres ancestrales. También existen sectores y grupos sociales en donde los padres y las familias no valoran suficientemente los beneficios de la educación.

“Asimismo, existen situaciones extremas, como son los casos de las personas con discapacidad que no pueden sortear las dificultades de movilidad, por falta de accesibilidad en los centros escolares, niños en situación de calle, en hospitales o reclusorios, adolescentes que trabajan, madres jóvenes y jóvenes embarazadas, o hijos de padres agricultores migrantes, para quienes el derecho a la educación es inexistente”, se lee en la publicación.

A pesar de esto, la educación en México logró un paso significativo a finales de 2025. En diciembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el índice de analfabetismo en el país se ubicó en 3,8%, la cifra más baja desde que se tiene registro. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, más de medio millón de personas lograron concluir sus estudios básicos durante el año pasado.

Mario Delgado Cerrillo, titular de la SEP, explicó que la reducción del porcentaje se debe sobre todo al trabajo que se realizó en Chiapas. Según dijo Delgado, el Estado sureño concentraba el 40% de personas analfabetas de todo el territorio nacional.

