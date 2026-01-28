La UNAM y el Tecnológico de Monterrey citadas entre las 1.000 mejores universidades, según el World University Rankings

Ambos centros de educación superior constan en la lista de las 2.191 mejores universidades en el mundo. Al menos 26 escuelas mexicanas han sido incluidas

La UNAM y el Tecnológico de Monterrey han sido citadas en la lista de mejores centros educativos World University Rankings, publicada por Times Higher Education, una revista digital británica especializada en educación superior. El Tecnológico de Monterrey aparece entre las 601 a 800 mejores y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las 801-1.000 mejores. Ambas repiten el puesto otorgado en 2025. La posición más alta que ha obtenido la UNAM por parte de la revista es el 54, en la categoría Ciencias Interdisciplinarias 2025.

En el catálogo de este año, que agrupa 2.191 centros educativos, también aparece la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Colima, ambas entre las 1.201-1.500, y aparecen 21 escuelas mexicanas más, por debajo del puesto 1.501: la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por mencionar algunas.

Solo las primeras 200 universidades cuentan con una posición específica, el resto se va agrupando en grupos de 50 hasta el puesto 400; de 100, hasta el 600 y, a partir de este punto, son bloques de 200 o 300 institutos.

Sobre una escala de 100, el Tecnológico de Monterrey ha obtenido 26,7 puntos en el área de enseñanza; 26,7 en entorno de investigación; 59,6 en calidad de investigación; 68,4 en industria y 65,8 en perspectiva internacional. La mejor posición que ha obtenido el Tec en este ranking fue en 2016 y 2017, cuando se posicionó entre las 501-600.

La UNAM ha obtenido 34,2 puntos en el área de enseñanza; 33,8 en entorno de investigación; 37,5 en calidad de investigación; 66,7 en industria, y 60,7 en perspectiva internacional. Estos últimos tres puntos son los más altos registrados en la historia de la Universidad. La mejor posición que la UNAM ha obtenido fue la 401-500 en 2016.

Sin embargo, la UNAM consiguió escalar posiciones en las disciplinas de Derecho (de 201-250 a 101-125), Ciencias de la Vida (de 501-600 a 401-500), Artes y Humanidades (de 176-200 a 101-125), Estudios sobre Educación (de 301-400 a 176-200) y Ciencias Sociales (de 301-400 a 251-300), respecto a 2025.

Desde 2017, la Universidad de Oxford se ha quedado con el primer puesto del listado. Los puntos de la escuela británica son de 97,2 en enseñanza; 100 en entorno de investigación, 97,7 en calidad de investigación, 99,9 en industria y 96,4 en perspectiva internacional.

A Oxford le sigue la Universidad de Massachusetts; el tercer puesto lo comparten Princeton y Cambridge; el quinto, Harvard y Stanford; el séptimo, el Instituto Tecnológico de California; octavo, la Universidad Imperial de Londres; noveno, Berkeley, y décimo lo tiene Yale. En total, Estados Unidos domina el top 10 con siete escuelas.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.