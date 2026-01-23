Examen de la UNAM para licenciatura: cómo será el simulacro obligatorio, vigilancia con inteligencia artificial y fechas clave

Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, en una imagen de archivo.

Por primera vez, la llamada máxima casa de estudios del país organizará una evaluación de ingreso totalmente en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha publicado la convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura del ciclo escolar 2026-2027. Este año, por primera vez, la aplicación del examen será en línea, acompañado de un simulador obligatorio y un sistema de vigilancia con inteligencia artificial.

El proceso para los estudiantes que quieren acceder a alguna de las 133 carreras que ofrece la llamada máxima casa de estudios exige cumplir estrictamente con los plazos establecidos y preparar con antelación el equipo tecnológico, ya que cualquier irregularidad puede derivar en la cancelación del examen.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), encargada de la publicación de la convocatoria, alrededor del 60% de estudiantes que ingresan a la licenciatura provienen de los bachilleratos de la UNAM: la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). El 40% restante lo hace a través del examen de ingreso, que este año se llevará a cabo en línea entre el 23 de mayo y el 10 de junio. Previamente, cada aspirante recibirá su cita para la evaluación.

Estas son las claves para entender cómo será la prueba de ingreso, así como el simulacro obligatorio, las condiciones de aplicación y las fechas clave del proceso.

Cómo es el proceso de admisión, paso a paso

Registro y pago

El registro se realiza exclusivamente en línea, a través del sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar. El aspirante debe crear una cuenta personal que funcionará como único medio de acceso durante todo el concurso.

Tras completar el formulario, el sistema genera una ficha de depósito para cubrir el pago del examen (490 pesos mexicanos). En México, el pago puede realizarse en sucursales Santander o mediante transferencia bancaria. Desde el extranjero, el depósito se efectúa en J. P. Morgan Chase Bank. La convocatoria especifica que no hay devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Fotografía y datos biométricos

El procedimiento varía según el perfil del aspirante:

Quienes residen en Ciudad de México o Estado de México y participan por primera vez deben acudir presencialmente al local de registro en la fecha indicada;

aspirantes de otros Estados o del extranjero realizan el proceso de manera remota;

quienes hayan concursado a partir de febrero de 2024 solo deberán verificar si la UNAM ya cuenta con sus datos.

Preparación para el examen

Con el pago del examen, los aspirantes pueden descargar la guía oficial de estudio. La universidad ofrece además la plataforma Pruéb@te, de uso opcional y con costo adicional. Entre el 27 de abril y el 1 de mayo se debe descargar la cita de examen, documento indispensable que contiene las fechas exactas para las pruebas técnicas y la aplicación del examen.

Examen en línea y simulador

El examen se aplicará en línea mediante un navegador seguro que bloquea otras aplicaciones. La realización del simulador es obligatoria y sirve para verificar el funcionamiento del equipo, la conexión a internet y las condiciones del espacio de aplicación. Esta prueba se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de mayo. Los requisitos técnicos mínimos son los siguientes:

Sistema operativo Windows 10 u 11, o Mac OS 10,15 o superior:

al menos 2 GB de memoria RAM;

200 MB de almacenamiento libre;

conexión a internet mínima de 2 Mbps;

cámara y micrófono integrados o externos.

El examen consta de 120 preguntas y tiene una duración máxima de tres horas.

Vigilancia con inteligencia artificial

Durante la aplicación del examen, la UNAM utilizará un sistema de supervisión con inteligencia artificial, además de monitoreo humano. La universidad advierte que ciertas conductas implicarán la cancelación inmediata de la prueba, entre ellas:

Suplantación de identidad;

hablar con otras personas o interactuar fuera de cámara;

leer en voz alta preguntas o respuestas;

desviar reiteradamente la mirada de la pantalla;

ausentarse del campo de visión de la cámara;

usar dispositivos o materiales no permitidos;

cubrir el rostro o bloquear la cámara o el micrófono;

intentar grabar o sustraer el contenido del examen.

Resultados e inscripción

Los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026 y se consultan en línea. Las personas seleccionadas deberán entregar documentos y completar su inscripción en las fechas establecidas.

Calendario

La UNAM ha establecido los horarios y fechas clave en la convocatoria, los cuales son improrrogables. El incumplimiento de cualquiera de ellos implica la exclusión automática del concurso.

Estas son las fechas clave del proceso:

Etapa Fecha Publicación de la convocatoria 12 de enero Registro en línea Del 23 de enero hasta las 16.00 horas (hora del centro de México) del 3 de febrero Pago del derecho a examen Del 23 de enero al 5 de febrero Cita para toma de fotografía, firma y huella digital Del 26 de enero al 6 de febrero Llenado de la hoja de datos estadísticos y descarga de la guía del examen Del 26 de enero al 22 de mayo Obtención de la cita de examen

Del 27 de abril al 1 de mayo Descarga del navegador seguro y prueba técnica Del 11 al 14 de mayo Simulador obligatorio del examen Del 18 al 22 de mayo Aplicación del examen de selección en línea Del 23 de mayo al 10 de junio Publicación de resultados 17 de julio Inscripción en planteles Del 3 al 7 de agosto Inicio de ciclo escolar 10 de agosto

Requisitos

Para poder registrarse, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0

Contar con los datos y documentos necesarios para el registro en línea: Clave de Centro de Trabajo (CCT) y nombre del bachillerato cursado Acta de nacimiento Clave Única de Registro de Población (CURP) Número de Seguridad Social del IMSS (solo aspirantes mexicanos)

Pago de 490 pesos por derecho a examen de selección

El registro debe realizarse de manera personal. Una vez generada la ficha de pago no se permiten cambios en los datos capturados, incluida la carrera o el plantel seleccionados.

