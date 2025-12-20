Incidente en el aeropuerto de Ciudad de México después de que un piloto retuviera un vuelo que iba a Cancún

Un piloto de la aerolínea regia Magnicharters ha retenido este viernes un vuelo de Ciudad de México con destino a Cancún, alegando que no despegaría en protesta por el presunto impago de salario de la aerolínea. Varios videos grabados por los pasajeros se han viralizado en redes, en donde aparece el piloto compartiendo su molestia también por su presunto despido. “Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben [...] Como pilotos invertimos mucho en nuestra profesión para que un día digan ‘ya vete”, ha clamado el aviador, que ha llegado a encerrarse en la cabina de mando impidiendo el despegue, de acuerdo a las informaciones de los medios.

El diario Reforma recoge que el piloto fue retirado del avión por la Secretaría de Marina tras varias horas y que los pasajeros del vuelo fueron notificados inicialmente de una demora en su vuelo por detalles técnicos. Después de abordar el avión en el nuevo horario, tuvieron que volver al aeropuerto. Ni la aerolínea ni las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han emitido un comunicado al respecto por el momento.

“Bájenlo, están incurriendo en un delito”, clama uno de los pasajeros en el interior del avión. Es parte de la desesperación que han vivido por unos momentos los clientes de la aerolínea. Uno de ellos se gira y le comenta al resto de los usuarios: “Dicen que van a traer un transporte. Vamos a bajarnos y vamos a parar al aeropuerto”. Las imágenes de otro archivo también muestran la situación al interior del AICM, donde agentes de la Secretaría de Marina y las autoridades del lugar conversaban con los clientes afectados. “Solución, solución”, gritan los pasajeros.

Es una de las 12 aeronaves Boeing 737 que Magnicharters tiene en su flota. La aerolínea regia expone en su página oficial que el interior de sus aviones está modificado “para ofrecer mayor comodidad a nuestros pasajeros”. “Nuestros aviones están en constantes y rigurosos procesos de mantenimiento que certifican los estándares de calidad y seguridad, son operados por un equipo profesional altamente capacitado para garantizar el bienestar de miles de familias mexicanas”, apunta.

No es el único incidente que las aerolíneas mexicanas ha vivido en los últimos meses. La actualización de software de un modelo de aviones de la compañía francesa Airbus provocó a finales de noviembre retrasos en los vuelos de Viva Aerobus y Volaris en México. Ese ajuste afectó, de acuerdo a las cifras oficiales, a al menos 6.000 aviones del mismo modelo en todo el mundo. Las dos compañías, que reúnen el 70% del tráfico doméstico de pasajeros en el país, han dado un paso al frente este viernes, al unir fuerzas para consolidar su presencia en México y en Estados Unidos.