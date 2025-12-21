Sheinbaum sostiene que Estados Unidos tiene “mucha drogadicción” y no es un modelo a seguir

La presidenta mexicana ha cuestionado que el país vecino del norte, que ha presionado a su Gobierno para reforzar la lucha contra los cárteles, tiene muchos problemas de valores

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado que Estados Unidos sea un modelo a seguir, dado que tiene “mucha drogadicción” y “muchos problemas de valores”. La mandataria ha dado estas declaraciones este sábado en un acto de presentación de un centro educativo en Querétaro ante un grupo de estudiantes en el que defendió la decisión de su Gobierno de eliminar el examen para la educación media superior y la estrategia de acercar los centros educativos a los lugares donde viven los alumnos como una forma de reducir las cifras de jóvenes que dejan de formarse por dificultades de acceso.

En la presentación de su propuesta de construir más preparatorias que estén cerca de las casas de los estudiantes, en El Marqués, en Querétaro, hizo referencia a Estados Unidos y a su sistema educativo. “Poniendo, como ejemplo, Estados Unidos. ¿Saben dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les quede más cerca”, coincidió.

No obstante, Sheinbaum antecedió ese comentario con otro en el que cuestionaba que el país vecino del norte sea un modelo a seguir para México, a quien el Gobierno de Donald Trump ha presionado insistentemente en el último año para que haga más en la lucha contra los cárteles y contra el narcotráfico que mueve drogas a su territorio. “Pues si En Estados Unidos... Y no es que sea modelo, pues allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas. Porque allá hay mucha drogadicción y muchos temas que nosotros no tenemos”, ha lanzado en medio de su defensa del modelo educativo de cercanía.

México y Estados Unidos llevan meses cruzando momentos de fricción junto con mensajes de colaboración en relación con la política de seguridad y el combate al crimen organizado. El intercambio de información sobre objetivos delictivos ha llevado a la detención de algunos líderes criminales y al envío de presos de un país al otro. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Trump ha insinuado que podría intervenir en territorio mexicano para reforzar la lucha contra los cárteles —varios de ellos, catalogados por su Administración como organizaciones terroristas extranjeras—, algo que Sheinbaum ha rechazado de plano. Estos cruces también han dejado guiños de reconocimiento a la labor de México en su esfuerzo por reducir la violencia, como hizo precisamente esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, al destacar que México está haciendo, en materia de seguridad, “más que nunca”.