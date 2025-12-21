Sheinbaum sostiene que Estados Unidos tiene “mucha drogadicción” y no es un modelo a seguir
La presidenta mexicana ha cuestionado que el país vecino del norte, que ha presionado a su Gobierno para reforzar la lucha contra los cárteles, tiene muchos problemas de valores
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado que Estados Unidos sea un modelo a seguir, dado que tiene “mucha drogadicción” y “muchos problemas de valores”. La mandataria ha dado estas declaraciones este sábado en un acto de presentación de un centro educativo en Querétaro ante un grupo de estudiantes en el que defendió la decisión de su Gobierno de eliminar el examen para la educación media superior y la estrategia de acercar los centros educativos a los lugares donde viven los alumnos como una forma de reducir las cifras de jóvenes que dejan de formarse por dificultades de acceso.
En la presentación de su propuesta de construir más preparatorias que estén cerca de las casas de los estudiantes, en El Marqués, en Querétaro, hizo referencia a Estados Unidos y a su sistema educativo. “Poniendo, como ejemplo, Estados Unidos. ¿Saben dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les quede más cerca”, coincidió.
No obstante, Sheinbaum antecedió ese comentario con otro en el que cuestionaba que el país vecino del norte sea un modelo a seguir para México, a quien el Gobierno de Donald Trump ha presionado insistentemente en el último año para que haga más en la lucha contra los cárteles y contra el narcotráfico que mueve drogas a su territorio. “Pues si En Estados Unidos... Y no es que sea modelo, pues allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas. Porque allá hay mucha drogadicción y muchos temas que nosotros no tenemos”, ha lanzado en medio de su defensa del modelo educativo de cercanía.
México y Estados Unidos llevan meses cruzando momentos de fricción junto con mensajes de colaboración en relación con la política de seguridad y el combate al crimen organizado. El intercambio de información sobre objetivos delictivos ha llevado a la detención de algunos líderes criminales y al envío de presos de un país al otro. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Trump ha insinuado que podría intervenir en territorio mexicano para reforzar la lucha contra los cárteles —varios de ellos, catalogados por su Administración como organizaciones terroristas extranjeras—, algo que Sheinbaum ha rechazado de plano. Estos cruces también han dejado guiños de reconocimiento a la labor de México en su esfuerzo por reducir la violencia, como hizo precisamente esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, al destacar que México está haciendo, en materia de seguridad, “más que nunca”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela y dice que no tiene que afectar a la relación con Estados Unidos
- Sheinbaum y Morena llevan al Supremo los intentos en los Estados por torcer el veto al nepotismo ante las elecciones de 2027
- Incidente en el aeropuerto de Ciudad de México después de que un piloto retuviera un vuelo que iba a Cancún
- Las sanciones de EE UU al Marro apuntan a la facilidad con que el crimen opera en las cárceles de México
- La Corte Interamericana condena a México por no prevenir ni investigar el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade hace 25 años