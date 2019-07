La mexicana Charlyn Corral lleva sus goles al Atlético de Madrid

Los goles de Charlyn Corral serán rojiblancos. La delantera mexicana, una de las grandes futbolistas de su país, ha sido contratada por el Atlético de Madrid. La trayectoria de Corral ha sido una de las más prolíficas desde sus 13 años cuando fue convocada por su selección. En las últimas cuatro temporadas deslumbró con el Levante donde consiguió el premio a la máxima goleadora, en la temporada 2017-2018.

Corral empezó a jugar en el asfalto de Ecatepec, Estado de México, una de las entidades asfixiadas por la violencia y considerada un foco rojo de feminicidios. Desde los nueve años se involucró en el fútbol y, como la mayoría de las futbolistas profesionales, empezaron jugando en las categorías masculinas. A los 13 tuvo un precoz debut con el Tri absoluto y, un año después, hizo su primer gol en una Copa del Mundo.

"Desde muy niña ya estaba en los reflectores, acostumbrada a la presión y cargando una losa que no me correspondía. Siempre tenía que cumplir con la escuela. Era mucho estrés para una niña. En ese momento pensaba en ir al cine y no lo podía hacer", contó la mexicana de 27 años durante una entevista con EL PAÍS.

Sin una Liga femenina donde jugar, prefirió mudarse a Louisville, en Estados Unidos. Jugó en Finlandia en 2014 con el Merilappi United, ahí "empecé a recibir mis primeros sueldos cuando tenía 23 años. Era ganar para compensar y vivir al día, no se podía ahorrar", dijo a este diario. La mexicana concluyó sus estudios en Ciencias del deporte y administración a la par que representaba a la selección mexicana. Con 27 años, su recorrido es amplio con tres Mundiales sub-20 (2006, 2008 y 2010) y dos Copas del Mundo mayores (2011 y 2015). Tiene dos medallas de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Charlyn Corral llegó al Levante en 2015. Era vista como una apuesta arriesgada por parte de la directiva. Su primer año terminó con 22 goles anotados, a dos de la máxima goleadora, la española Jenni Hermoso. En su segunda temporada la cuota bajó a 20 tantos. Pero fue en la tercera campaña donde la mexicana batió su propia marca de goles para llegar a 24 y hacerse con el pichichi, un logro que puede presumir junto con otro mexicano, Hugo Sánchez. El último año de la mexicana con el Levante fue muy bueno al terminar como terceras en la Liga y con 20 goles. En el vestuario del Atlético se encontrará con su compañera de selección, la multiganadora Kenti Robles, una estupenda lateral.

