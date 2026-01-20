El Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina el 16 de mayo

El recinto tiene capacidad para 32.000 espectadores. En el torneo, que cuenta con un Madrid - Barcelona en cuartos a partido único, aún quedan con vida ocho equipos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este martes que el Estadio de Gran Canaria acogerá la próxima final de la Copa de la Reina. El partido se disputará en el recinto de Las Palmas, que cuenta con capacidad para 32.000 espectadores, el 16 de mayo de este año.

En el torneo todavía quedan con vida ocho equipos en los cuartos de final, que se disputarán los días 4 y 5 de febrero a partido único. El choque más llamativo es el que enfrentará al Real Madrid con el Barcelona en el Alfredo di Stéfano. Los otros tres emparejamientos de la antepenúltima ronda de la competición medirán al Atlético, doble campeón del torneo, con el Athletic, a la Real Sociedad con el Levante Badalona y al Madrid CFF con el Tenerife.

Desde 2020, el Barcelona ha ganado cinco de las seis ediciones de la Copa de la Reina. Las azulgranas dominan el fútbol español desde hace más de un lustro con puño de hierro. La única edición del torneo que no ganaron desde que comenzó esta década fue la de 2023, cuando fueron descalificadas por alineación indebida ante Osasuna.

La federación ha evitado este año anunciar la sede con poco margen, como ocurrió en la edición anterior. Entonces, el organismo desveló el 30 de abril que el estadio de El Alcoraz, en Huesca, acogería la final, en la que el Barça derrotó al Atlético por 2-0. El anuncio se produjo con poco más de un mes de margen, a diferencia de lo que sucede en la Copa del Rey, cuyas sedes para el encuentro que decidirá quién es el campeón se saben con meses o años de antelación.

Esta temporada, en cambio, el calendario del torneo masculino está en el aire. La fecha ideal para la final era el domingo 26 de abril, pero coincide con la Feria de Sevilla, que comienza el miércoles 22. Alojar a las aficiones de los dos finalistas por la alta ocupación hotelera ya contratada y los altos precios de los escasos hospedajes que queden disponibles es el principal inconveniente con el que se ha encontrado la federación, además del de la seguridad, focalizada esos días en la Feria.