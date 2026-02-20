Sonia Bermúdez también rescata para la selección a Misa Rodríguez, la última de las proscritas con Tomé

Sonia Bermúdez ha dado este viernes la primera convocatoria para la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en el que España, si logra el billete, tratará de defender el título de campeona del mundo que levantó en agosto de 2023 en Sídney. La gran novedad de la lista de la seleccionadora para los dos primeros partidos —el 3 de marzo ante Islandia en Castellón y el 7 frente a Ucrania en la ciudad turca de Antalya debido a la invasión rusa— es el regreso de la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez, que lleva rindiendo a un nivel muy alto desde que recuperó el puesto de titular en el club blanco a mediados de octubre tras la lesión de su compañera Merle Frohms. La portera no iba con la Roja desde hace un año y medio, cuando finalizaron los Juegos Olímpicos de París en agosto de 2024. Además de Misa, también vuelve al grupo Patri Guijarro, que, después de su extraordinaria Eurocopa, se perdió por la fractura que sufrió en el escafoides del pie derecho la fase final de la Nations que levantó la selección en diciembre al tumbar primero a Suecia y después a Alemania.

La entrenadora vallecana no ha convocado a la capitana, Irene Paredes, ni a dos veteranas que también había rescatado para el grupo, Jenni Hermoso y Mapi León. En la lista para los dos partidos ante dos selecciones de menor nivel hay muchas novedades de jóvenes a las que Bermúdez quiere probar, como las defensas Sandra Villafañe (Madrid CFF), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton) y Lucía Corrales (London City Lionesses) o las delanteras Ornella Vignola e Inma Gabarro, ambas en el Everton.

La llamada a Misa, de 26 años, tiene una simbología enorme. Bermúdez, que cogió las riendas del banquillo el pasado agosto después de que la Federación decidiera no renovar a Montse Tomé, había recuperado para el grupo hasta ahora a Hermoso y Mapi. La guardameta del Madrid era la última pieza con peso que quedaba por regresar a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el ciclo sin mochilas del pasado que se abrió con la llegada de la nueva entrenadora.

Su antecesora decidió no contar con la portera y con Hermoso tras los Juegos, mientras que la central del Barça se negó a vestir la camiseta de la Roja desde septiembre de 2022, cuando formó parte del grupo de 15 jugadoras que se plantó contra la metodología del entonces seleccionador Jorge Vilda, hasta el pasado octubre. La vuelta de Misa pone punto y final al grupo de jugadoras que habían quedado apartadas del vestuario por motivos que no eran futbolísticos, sino de gestión de grupo. Además de a la jugadora del Real Madrid, Bermúdez ha llamado a las guardametas Adriana Nanclaraes y Enith Salón. La baja por lesión de Cata Coll, la dueña del puesto, le da opciones a Misa de defender de inicio la portería de España por primera vez desde julio de 2024. La canaria viajó incluso con el cartel de titular al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero Vilda la sustituyó por Cata en los octavos ante Suiza —había jugado toda la fase de grupos— después de la goleada encajada frente a Japón (4-0). La decisión del exseleccionador también llegó después de que este le pidiera asumir la capitanía y de que ella le advirtiera de que había compañeras con más bagaje y mejor preparadas para ese papel.

Misa Rodríguez hace una parada el pasado 24 de enero en el estadio Castalia de Castellón durante la final de la Supercopa ante el Barcelona. Maria Jimenez (Real Madrid via Getty Images)

Los dos primeros choques de España son a priori asequibles para las campeonas del mundo y de la Nations y también subcampeonas de Europa. Islandia es 16ª en el ranking FIFA y Ucrania ocupa la 34ª posición, y ninguna de las dos se ha clasificado jamás para un Mundial. Los partidos en los que la Roja se jugará el primer puesto del grupo serán ante Inglaterra, la selección que la derrotó el pasado julio en la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis. Las lionesses eran el peor rival posible del segundo bombo del sorteo que la FIFA celebró el 4 de noviembre en Nyon (Suiza). Esos enfrentamientos tendrán lugar el 14 de abril en Wembley (Londres) y el 5 de junio en alguna ciudad española todavía por determinar. Entre medias, el grupo de Bermúdez recibirá a las ucranias en casa el 18 de abril y, por último, cerrará la fase de grupos en Islandia el 9 de junio.

Solo uno de los cuatro integrantes de cada grupo de la liga A —en la que está España— se clasifica directamente para el Mundial, que por segunda vez contará con 32 equipos. El resto de selecciones jugará una repesca que incluye dos rondas contra los ganadores, los segundos y los terceros de los grupos de la liga B (16 conjuntos) y los vencedores y los mejores segundos de la C (21). El Mundial de Brasil se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027. Tanto el partido inaugural como la final se disputarán en el Maracaná.

Esta es la lista completa de 25 futbolistas que ha dado hoy la seleccionadora: Misa Rodríguez (Real Madrid), Adriana Nanclares (Athletic Club), Enith Salón (Servette); Ona Batlle (Barcelona), Jana Fernández (London City), Laia Codina (Arsenal), Sandra Villafañe (Madrid CFF), María Méndez (Real Madrid), Olga Carmona (PSG), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton), Lucía Corrales (London City Lionesses); Patri Guijarro (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Mariona Caldentey (Arsenal); Inma Gabarro (Everton), Salma Paralluelo (Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Eva Navarro (Real Madrid), Ornella Vignola (Everton) y Edna Imade (Bayern Múnich).