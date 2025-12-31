El año casi perfecto de la mejor selección del mundo: “España regaló momentos inolvidables”

El 2025 será recordado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como un año casi perfecto para la selección femenina. La Roja levantó en diciembre el tercer título de su historia al derrotar a Alemania en la final de la Nations League solo unos meses después de perder la Eurocopa ante Inglaterra en la tanda de penaltis. Esa derrota —técnicamente cuenta como un empate— fue el único lunar relevante de un equipo que volvió a dominar las dos competiciones en las que participó. El ciclo dorado, que comenzó con el Mundial en 2023 y siguió con la Liga de Naciones en 2024, se extendió otro año más gracias a la mejor generación de jugadoras de la historia del país, con iconos globales como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Irene Paredes o Mariona Caldentey. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez cierra este mes de diciembre en el primer puesto del ranking FIFA, una posición que recuperó en julio tras lograr el subcampeonato de la Euro de Suiza.

La seleccionadora decía hace solo unos días que el año que termina ha regalado a los aficionados de la Roja “momentos inolvidables”. La propuesta futbolística, con un estilo asociativo y seductor en el que el equipo siempre trata de desarbolar a los rivales desde la posesión, funcionó durante todo el año. España disputó 17 partidos, de los que ganó 14, empató dos y tan solo perdió uno, con 50 goles a favor (2,94 por encuentro) y 13 (0,76) en contra, según datos de la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta. Los números revelan una superioridad extraordinaria de una selección que hasta antes de ayer era una novata en las fases finales de los grandes torneos y que hoy en día, en cambio, va de final en final. “El equipo no piensa en si somos leyendas o no”, dijo Alexia tras levantar este mes la Liga de Naciones.

La única derrota del 2025 ocurrió el pasado febrero en Wembley ante Inglaterra en la Nations. Las lionesses se impusieron por 1-0 en un partido en el que España disfrutó de más posesión y ocasiones de gol. Solo la falta de acierto penalizó al combinado que entonces dirigía Montse Tomé, pero fue su equipo el que quedó primero de grupo y se metió en la final four. Con ella en el banquillo, las inglesas también se impusieron en la final de la Euro después de los errores de Mariona, Aitana y Salma Paralluelo desde el punto de penalti.

La Roja regresó de Suiza sin el trofeo pero con la mejor imagen del torneo tras haber dominado la final y desplegado el fútbol más fascinante de todos los equipos. Sin embargo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, optó en agosto por no renovar a Tomé y sustituirla por Bermúdez, una de las figuras míticas del fútbol femenino nacional. En el seno de la federación consideraban que la relación de la exseleccionadora con algunas de las jugadoras no era la idílica y que su imagen estaba quemada por cómo gestionó el final del caso Rubiales.

Bermúdez alzó la Nations con solo cuatro partidos en el banquillo: las semifinales ante Suecia y los duelos decisivos ante Alemania. La exdelantera congenió ipso facto con un grupo en el que algunas internacionales no entendieron por qué Tomé había apartado a Jenni Hermoso, la máxima goleadora histórica de la selección. La técnica vallecana ya la recuperó en su primera convocatoria, aunque su papel hasta ahora ha sido muy secundario y se antoja complicado que a sus 35 años vuelva a ser titular en citas importantes. La otra cara conocida que regresó a Las Rozas fue Mapi León (30). La central del Barça, en el once inicial desde su vuelta, se había negado a vestir la camiseta de España desde septiembre de 2022, cuando formó parte de un grupo de 15 futbolistas que dejó de jugar con la Roja para protestar por las condiciones en las que estaban.

El inicio de la era Bermúdez ha sido hasta ahora una balsa de aceite. En la consecución de la Nations, con la goleada en el Metropolitano ante Alemania (3-0) tras el empate a cero en Kaiserslautern, fueron fundamentales por primera vez dos jóvenes que hasta entonces no habían sido titulares en una final. Claudia Pina, de 24 años, marcó un doblete, mientras que Vicky López, de 19, firmó un tanto espectacular con la izquierda tras una conducción en diagonal.

La constatación en la absoluta de futbolistas que han cosechado éxitos en las categorías inferiores será esencial en los próximos años para que el vestuario mantenga la competitividad extrema que ha mostrado desde 2023. El triunfo contra las germanas en el Metropolitano ante 55.843 personas —récord de asistencia en un partido del combinado en España— se logró sin tres piezas clave en el centro del campo: la tres veces Balón de Oro, Aitana, que unos días antes se había roto el peroné, y las pivotes Patri Guijarro y Teresa Abelleira. “Tenemos una generación de oro, porque realmente estamos viviendo cosas únicas, y no todos los años se va a tener esta generación”, apuntaba Bonmatí en la previa de la final de la Eurocopa.

La selección que “quiere seguir inspirando”, como dijo Alexia hace unas semanas, tiene entre marzo y junio del año que viene la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, en donde debe defender la corona lograda en Sídney. Enfrente estarán la campeona de Europa, Inglaterra, además de Islandia y Ucrania. Después comenzará la tercera edición de la Nations, una competición que hasta ahora es monopolio de España. Bermúdez decía hace unos días que el vestuario afronta el 2026 “con la misma ilusión y ganas”. En solo tres años, el equipo ha pasado de estar casi en el ostracismo deportivo a causar una revolución futbolística y social al enganchar a millones de personas, animar a más niñas que nunca a patear el balón y dejar ya un legado tanto dentro como fuera del campo.