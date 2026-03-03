España inicia la defensa del Mundial que cambió su historia: “Esta generación dio un golpe sobre la mesa”

Dos años y medio después de proclamarse campeona del mundo en Sídney, la selección española inicia en Castellón este martes ante Islandia (19.00; La1) la defensa del título que cambió su historia para siempre. El triunfo en 2023 en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue liberador y tuvo una capacidad transformadora formidable: impulsó el fútbol femenino, zarandeó una Federación anquilosada por el trato desigual hacia ellas y encumbró a la mejor generación de jugadoras que jamás ha tenido el país. La Roja, en la que muchas caras han cambiado pero que mantiene casi la misma columna vertebral, pasó entonces del ostracismo deportivo a ser la referencia planetaria. El combinado dirigido ahora por Sonia Bermúdez es el primero en el ranking FIFA, regenta las etiquetas de campeón de la Nations y subcampeón de la Eurocopa y se presenta en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 como el principal candidato para adquirir el billete, por mucho que en su camino esté Inglaterra, el rival que lo derrotó el pasado julio en los penaltis en la final de la Euro.

Mariona Caldentey, una de las referentes del vestuario, afirmó el lunes en rueda de prensa en el estadio Castalia que “esta generación ha dado un golpe sobre la mesa” durante los últimos años. “Ha habido muchas generaciones antes de nosotras que han luchado para que hoy estemos aquí. Las jugadoras que llegan ahora nuevas ya lo tienen [todo]. Nosotras hemos formado parte de esa transición y hemos vivido las dos caras del fútbol. Hay que saber todo lo que hemos sufrido, todo lo que muchas jugadoras antes que nosotras han tenido que hacer para que hoy lo tengamos todo. El talento siempre ha estado ahí, y ahora ese talento está bien trabajado”, añadió.

España luchará sobre todo con las lionesses para conseguir el acceso directo a la Copa del Mundo que tan solo da el primer puesto del grupo. Ni Islandia (16ª en la clasificación) ni Ucrania (34ª), dos selecciones que jamás han pisado un Mundial, semejan una amenaza seria. Además, si el equipo no queda primero el próximo junio, se verá abocado a una repesca con dos eliminatorias a ida y vuelta entre octubre y diciembre en las que también tendrá el cartel claro de favorito.

Para las citas de hoy ante Islandia y del sábado frente a Ucrania, un choque que se disputará en la ciudad turca de Antalya debido a la invasión rusa, Bermúdez ha sacudido la convocatoria con mucho colágeno. Hay una parte del núcleo duro que no está disponible —Irene Paredes, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira, Laia Aleixandri y Esther González— y la seleccionadora ha decidido que quiere probar savia nueva en el vestuario. De las 11 modificaciones con respecto al grupo que alzó la Nations ante Alemania en diciembre en el Metropolitano, la más joven es Aiara Agirrezabala, que a sus 17 años está cuajando una temporada fantástica en la Real Sociedad. “Viene desde categorías inferiores llamando a la puerta y puede actuar como lateral izquierdo o carrilera. Nos interesa que venga en esta dinámica, pero vamos a tener paciencia”, pidió la técnica vallecana la semana pasada.

Las otras novedades jóvenes son las defensas Sandra Villafañe (20 años; Madrid CFF), Martina Fernández (21; Everton) y Lucía Corrales (20; London City Lionesses) y las delanteras Ornella Vignola (21) e Inma Gabarro (23), ambas en el Everton. “Las conocíamos de categorías inferiores. Sabemos lo que nos pueden dar, pero aquí hay que ganarse el puesto. Estamos encantadas, han sido unos entrenamientos de mucha exigencia”, dijo ayer Bermúdez sobre ellas.

La preparadora ha descartado por “rendimiento deportivo” a Jenni Hermoso, que había regresado con ella a la selección para la fase final de la Nations, y ha recuperado por el mismo motivo a Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, que apunta a titular por la lesión de Cata tras estar un año y medio sin vestir la camiseta de España. También están de vuelta Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Laia Codina, recuperadas las tres de sus lesiones, y habrá que ver qué papel adquiere en el equipo Edna Imade, la jugadora que llegó a España en patera cuando tenía tres meses, que en noviembre recibió la nacionalización y que esta temporada lleva un chorro de goles tanto en la Real como en el Bayern, que decidió romper su cesión en San Sebastián en diciembre tras sus 11 tantos en solo 12 partidos de Liga F.

Ona Batlle (izquierda) y Laia Codina se saludan el lunes en el entrenamiento de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

La Roja empezará a rodar y a despejar dudas esta semana ante Islandia y Ucrania, pero se jugará todo ante la Inglaterra de Sarina Wiegman. Los dos enfrentamientos tendrán lugar el 14 de abril en Wembley (Londres) y el 5 de junio en una ciudad española aún por determinar. Entre medias, el grupo de Bermúdez recibirá a las ucranias en Córdoba el 18 de abril y, por último, cerrará la fase de grupos en Islandia el 9 de junio. Mariona, al ser preguntada ayer por la evolución desde el Mundial de la selección que cambió la historia del fútbol femenino en España, apuntó: “Me enorgullece el grupo que tenemos, que no dependemos de nadie. Obviamente, hay jugadoras que son muy importantes, pero ganamos el Mundial cuando Alexia [Putellas] estaba volviendo de su lesión de cruzado, ganamos la Nations sin Aitana [Bonmatí] y también hemos tenido la baja de Patri [Guijarro]. Si algo ha demostrado este equipo es que es un equipo y que España está por encima de cualquier nombre, y esa es la mejor noticia para el futuro”.