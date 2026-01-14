Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Cataluña para la gigafactoría europea de IA

La inversión prevista podría superar los 4.000 millones de euros y contará con el respaldo de distintos actores privados

Alejandro López de Asiaín
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Gobierno ha incluido a Madrid en su candidatura para optar a una de las futuras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. La iniciativa, en la que ya figuraba Cataluña, ha sido anunciada por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el marco del XVI Spain Investors Day, y contará con el respaldo de distintos actores privados.

Con este proyecto, España aspira a posicionarse en la vanguardia europea de la inteligencia artificial mediante una combinación de inversión público-privada, capacidad industrial, talento tecnológico y una apuesta estratégica por la soberanía digital. La inversión prevista podría superar los 4.000 millones de euros, según ha explicado el propio ministro.

Durante su intervención en el foro empresarial, celebrado este miércoles, López ha subrayado que la incorporación de Madrid a la candidatura conjunta con Cataluña evidencia “la voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea”. “Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque tenemos visión y ambición”, ha afirmado.

A la ubicación ya seleccionada para la gigafactoría en la localidad de Móra la Nova (Tarragona) se suma ahora el municipio madrileño de San Fernando de Henares, que formará parte del proyecto que el Ejecutivo presentará al concurso que la Comisión Europea prevé lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros. Las infraestructuras seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

Las gigafactorías de inteligencia artificial son un proyecto de alto impacto impulsado por la Comisión Europea en un contexto de rápido crecimiento de esta tecnología, aún con numerosos retos abiertos. El objetivo último de la iniciativa es aproximar a Europa al nivel de las grandes potencias mundiales en inteligencia artificial, como son China y Estados Unidos, y dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica mediante el desarrollo de capacidades soberanas, sostenibles y de alto rendimiento.

Estas infraestructuras son instalaciones de gran escala destinadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de próxima generación, capaces de procesar billones de parámetros y grandes volúmenes de datos. Para alcanzar este objetivo se requiere una potencia informática superior a los 100.000 procesadores avanzados de IA, así como una especial atención a la elevada demanda energética de las gigafactorías, la fiabilidad de las cadenas de suministro, las redes de alta capacidad, la eficiencia energética y la automatización basada en inteligencia artificial.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Rey defiende la estabilidad y el libre comercio frente al regreso del proteccionismo económico

P. S. | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_