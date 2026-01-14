El Gobierno incluirá a Madrid en una candidatura conjunta con Cataluña para la gigafactoría europea de IA

El Gobierno ha incluido a Madrid en su candidatura para optar a una de las futuras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. La iniciativa, en la que ya figuraba Cataluña, ha sido anunciada por el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el marco del XVI Spain Investors Day, y contará con el respaldo de distintos actores privados.

Con este proyecto, España aspira a posicionarse en la vanguardia europea de la inteligencia artificial mediante una combinación de inversión público-privada, capacidad industrial, talento tecnológico y una apuesta estratégica por la soberanía digital. La inversión prevista podría superar los 4.000 millones de euros, según ha explicado el propio ministro.

Durante su intervención en el foro empresarial, celebrado este miércoles, López ha subrayado que la incorporación de Madrid a la candidatura conjunta con Cataluña evidencia “la voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea”. “Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque tenemos visión y ambición”, ha afirmado.

A la ubicación ya seleccionada para la gigafactoría en la localidad de Móra la Nova (Tarragona) se suma ahora el municipio madrileño de San Fernando de Henares, que formará parte del proyecto que el Ejecutivo presentará al concurso que la Comisión Europea prevé lanzar próximamente para elegir, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros. Las infraestructuras seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria.

Las gigafactorías de inteligencia artificial son un proyecto de alto impacto impulsado por la Comisión Europea en un contexto de rápido crecimiento de esta tecnología, aún con numerosos retos abiertos. El objetivo último de la iniciativa es aproximar a Europa al nivel de las grandes potencias mundiales en inteligencia artificial, como son China y Estados Unidos, y dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica mediante el desarrollo de capacidades soberanas, sostenibles y de alto rendimiento.

Estas infraestructuras son instalaciones de gran escala destinadas al desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de próxima generación, capaces de procesar billones de parámetros y grandes volúmenes de datos. Para alcanzar este objetivo se requiere una potencia informática superior a los 100.000 procesadores avanzados de IA, así como una especial atención a la elevada demanda energética de las gigafactorías, la fiabilidad de las cadenas de suministro, las redes de alta capacidad, la eficiencia energética y la automatización basada en inteligencia artificial.