Ucrania recibe un jarro de agua fría con la negativa de Alemania a que entre en la UE en un año

Ucrania y Rusia están negociando un hipotético acuerdo para terminar la guerra bajo los auspicios de Estados Unidos. Hay un plan de paz que cada parte modifica según sus intereses desde el pasado noviembre. Ucrania incluyó como punto del documento, como parte de las garantías de sus aliados para protegerse y reconstruir el país, que la Unión Europea la aceptaría como miembro en 2027. Volodímir Zelenski, presidente ucranio, dio a entender el 25 de enero que su adhesión a la UE en el próximo año ya estaba acordada. El canciller alemán, Friedrich Merz, se encargó este miércoles de advertir de que eso es imposible.

Tarde o temprano tenía que suceder. La UE no está en la mesa de negociaciones para terminar la guerra en Ucrania y esta ausencia ha acabado creando un problema. El protagonismo es del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien los dos enemigos de la guerra ven como un actor que no se casa con ninguno y al que hay que ganarse. Bruselas y los principales líderes europeos son consultados por Kiev y por Washington, pero en la foto de las negociaciones, Europa no está. Zelenski lo aprovechó para meter presión a la UE: el plan de paz tiene que incluir el ingreso en la familia europea y de inmediato. La realidad, sin embargo, apunta hacia otros derroteros.

Zelenski dijo el 25 de enero que entre las garantías de seguridad “100% acordadas y solo pendientes de firmar” estaba el compromiso europeo de incorporar a Ucrania en la UE en 2027. Las llamadas “garantías de seguridad” son las medidas que los aliados de Ucrania asumen para proteger a este país en caso de una nueva invasión rusa. Las garantías de seguridad son militares, pero también políticas y económicas. La adhesión exprés a la UE es la más importante, según Zelenski.

“Nuestro objetivo es 2027, y que el documento [el hipotético tratado de paz] incluya la fecha exacta en que Ucrania estará lista para la adhesión a la UE”, afirmó Zelenski. “Queremos una fecha específica en nuestro tratado para el fin de la guerra para que todas las partes se adhieran a estos acuerdos, incluido el agresor”, prosiguió. El presidente dio por hecho que Ucrania ya estará lista “técnicamente” para ser miembro de la UE en ese momento.

Zelenski y los líderes de las potencias europeas mantienen contacto periódico para consensuar una suerte de posición común en las negociaciones con Rusia y Estados Unidos. Washington apremia a la UE para que asuma la responsabilidad de incorporar al país invadido de forma exprés y la parte ucrania parece darlo por hecho. Hasta que el canciller alemán dijo alto y claro nein: “La adhesión el 1 de enero de 2027 está fuera de discusión. No es posible. En este largo camino, poco a poco podremos acercar a Ucrania a la Unión Europea, eso siempre es posible; pero una adhesión tan rápida, simplemente no es factible”.

Las palabras de Merz se produjeron durante una reunión de la coalición de gobierno que forman su partido, los democristianos (CDU; más la formación hermana bávara CSU) y los socialdemócratas (SPD). El canciller recordó que todos los Estados candidatos a formar parte de la UE deben cumplir con los llamados Criterios de Adhesión estipulados en 1993 en el Consejo Europeo de Copenhague. Ucrania es formalmente candidato desde 2022 y está pendiente de que el Consejo Europeo apruebe de forma unánime (27 países lo componen) el inicio de la negociación de los seis bloques temáticos que componen el tratado de adhesión. La Comisión Europea así lo ha recomendado.

Zelenski aseguró que su Gobierno ya estará preparado a mediados de este año para negociar todos los aspectos de la adhesión, y que en 2027 ya estará listo el país para cumplir los requisitos. No solo Merz es escéptico sobre ello. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, fue también tajante el jueves en declaraciones al medio ucranio Liga Net: “He escuchado al presidente Zelenski decir que Ucrania debe ser miembro el año próximo. Le he repetido en más de una ocasión que no nos plantee ultimátums, no es bueno para sus intereses”.

El pasado diciembre hizo pública por primera vez Ucrania su versión del plan de paz que negocia con Estados Unidos y Rusia. En él se especificaba el ingreso en la UE para el 1 de enero de 2027. La comisaria para la Ampliación, Marta Kos, confirmó que la membresía en la familia europea “es el ancla política de las garantías de seguridad” para Ucrania, pero pidió no poner fechas: “No es el momento de especular”.

La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha demostrado ser una aliada de primera de los intereses ucranios, pero los augurios más optimistas de la presidenta son una posible adhesión a partir de 2030.

Bettel reiteró que los criterios de Copenhague deben cumplirse, y que Ucrania está lejos de ello. El ministro luxemburgués recordó que pueden aplicarse otros mecanismos de integración parcial. El exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell explicó en varias ocasiones a EL PAÍS que la integración ucrania en la UE debía ser diferente, por fases. Esto supone, según explicó un miembro de la delegación ucrania en el foro de Davos de este enero, que Ucrania se beneficie progresivamente de las ventajas comunitarias, pero sin derecho a voto.

El asunto es especialmente delicado en Ucrania. “Antes de hacer este tipo de declaraciones [las palabras de Merz], los Gobiernos europeos deberían explicar mejor a sus ciudadanos por qué la UE debe aceptar a Ucrania”, comenta Hanna Hopko, presidenta de ANTS, un centro dedicado al desarrollo político y la integración ucrania en Europa. “Hay cuestiones que deberían hablarse a puerta cerrada, porque las amenazas sobre Europa son muy grandes, sea desde Rusia, China o Estados Unidos”, añade Hopko. Nadie en Ucrania espera formar parte de la UE en 2027, dice esta experta en relaciones internacionales, pero esto es por la dificultad de tomar decisiones en la familia europea: “Ucrania es de facto el ejército de Europa y ahora que no podemos contar con Estados Unidos, todavía más”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 16 de enero en Kiev. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

“La integración de Ucrania en la UE no puede ser normal, capítulo a capítulo, porque Ucrania aporta seguridad. Sin Ucrania en la UE, el riesgo de guerra es mayor”, explica Leo Litra, experto del Consejo Europeo en Relaciones Exteriores (ECFR).

“La presión de Zelenski por el 2027 es una maniobra de relaciones públicas”, argumenta Hopko, “los ucranios ya están acostumbrados a las dudas europeas, por eso preferimos que Merz, antes que hacer este tipo de declaraciones, apruebe entregarnos los misiles de largo alcance Taurus”. Berlín no da vía libre a la transferencia de esta arma a Ucrania por miedo a que sea utilizada contra territorio ruso.

Enfado europeo

Litra ve tres razones en las contundentes palabras de Merz: la primera, es la política nacional, contener el potencial voto de los partidos prorrusos. La segunda razón es el “gran enfado que ha provocado en muchas capitales europeas que se esté negociando el futuro de la UE sin esta”, dice este politólogo sobre las negociaciones de paz entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. “Lo que ha sucedido demuestra que la coordinación entre Kiev y la UE no es tan buena”, agrega.

La tercera razón es pecuniaria: la incorporación de Ucrania a la UE supondría que países como Francia o España perderían los subsidios agrícolas europeos (el 40% del presupuesto comunitario) o que países como Rumania dejaran de recibir fondos de cohesión para ser contribuyentes netos. Esto, dice Litra, pesa más que los déficits ucranios que Bruselas destaca, como en la lucha anticorrupción, los desequilibrios en el poder político y judicial o la protección de minorías nacionales como la rusa. Hopko destaca que no puede culparse a Ucrania de no aplicar todas las reformas posibles cuando está librando una guerra por su supervivencia.

Tanto Zelenski como la Comisión Europea se escudan en la oposición húngara como principal escollo para la adhesión. El primer ministro húngaro y principal aliado de Rusia en Europa, Viktor Orbán, es el abanderado de la oposición a Ucrania. Litra cita unas valoraciones de Kos del 29 de enero ante los medios, en las que esta decía que “muchos Estados miembros quieren ver a Ucrania en la UE” lo antes posible. Pero no son todos, y no solo Hungría. Una decisión así debe tomarse de forma unánime, recordó Kos. Hopko prevé que más de un Gobierno quiera decidir su posición con un referéndum.

La presidenta de ANTS entiende el temor de muchos en la UE de que la incorporación a todo gas de Ucrania dispare a las fuerzas radicales euroescépticas. Litra considera que, precisamente por esto, cuanto antes se tome la decisión, mejor para los partidos europeístas que tienen la mayoría en el Parlamento Europeo y en países como Alemania o España.