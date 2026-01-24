Estados Unidos confirma que a partir de ahora dará un apoyo “más limitado” a sus aliados

Un nuevo documento del Pentágono, en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre, aboga por “restaurar la paz mediante la fuerza”

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, bajo la premisa de America First (EE UU primero), advierte de que Washington ofrecerá en esta nueva etapa un “apoyo más limitado” a sus aliados en Europa y otras regiones, en línea con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada el pasado diciembre. “Los aliados tomarán la iniciativa frente a amenazas que son menos graves para nosotros pero más para ellos, con un apoyo crucial pero más limitado por parte de Estados Unidos”, afirma la Estrategia de Defensa Nacional para 2026 publicada por el Pentágono el viernes por la noche.

El documento tiene un subtítulo inequívoco: “Restaurar la paz mediante la fuerza para una nueva edad de oro de Estados Unidos”. La prioridad de Washington es la defensa del territorio nacional. Todo lo demás lo observará desde ese prisma.

“A través de este enfoque de sentido común de America First, las alianzas y los socios de Estados Unidos tienen un papel esencial que desempeñar, pero no como las dependencias de la generación pasada", afirma la Estrategia de Defensa de este año. Para el Pentágono, insiste, lo más importante es “la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”.

Europa

El Pentágono adelanta que, aunque no es su prioridad, Estados Unidos continuará comprometido con Europa. Vaticina que Rusia seguirá siendo una amenaza “persistente pero manejable” para los miembros orientales de la OTAN. Y anuncia que Washington ofrecerá opciones para “garantizar el acceso militar y comercial de Estados Unidos a terrenos clave” en distintas partes del mundo, incluida Groenlandia.

El presidente Donald Trump dijo esta semana que había asegurado un acceso total y permanente de Estados Unidos a la isla ártica, propiedad de Dinamarca, en un acuerdo sellado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Este afirmó que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para contrarrestar las amenazas de Rusia y China.

La administración Trump está presionando a Ucrania para que alcance un acuerdo de paz en la guerra desencadenada por la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, con Moscú exigiendo que Kiev ceda toda su región industrial oriental del Donbás antes de detener los combates.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump publicada en diciembre provocó indignación en Europa. Afirmaba que el continente enfrenta una “desaparición civilizatoria” y que algún día podría perder su condición de aliado fiable de Estados Unidos, y apostaba por dar apoyo a las fuerzas de ultraderecha del continente.

Las dos Coreas

Más allá de Europa, el Departamento de Defensa prevé también un papel “más limitado” en las operaciones de disuasión de Corea del Norte, dejando en manos de Corea del Sur la responsabilidad principal. Una medida que podría conducir a una reducción de las fuerzas estadounidenses en la península coreana. Corea del Sur alberga a unos 28.500 soldados estadounidenses en una defensa combinada frente a la amenaza militar de Corea del Norte.

“Corea del Sur es capaz de asumir la responsabilidad principal de disuadir a Corea del Norte con un apoyo estadounidense crucial pero más limitado”, señala el Pentágono. “Este cambio en el equilibrio de responsabilidades es coherente con el interés de Estados Unidos en actualizar la postura de sus fuerzas en la península coreana”.

Corea del Sur se ha resistido a la idea de cambiar el papel de las tropas estadounidenses, pero ha trabajado para ampliar sus capacidades de defensa en los últimos 20 años. El ejército surcoreano cuenta con 450.000 efectivos, y Seúl ha incrementado su presupuesto de defensa en un 7,5% para este año.

Indo-Pacífico

En la región del Indo-Pacífico, el documento indica que el Pentágono se centrará en garantizar que China no pueda imponer un dominio sobre Estados Unidos ni sobre sus aliados. “Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial. Más bien, es posible una paz aceptable, en términos favorables para los estadounidenses pero que China también pueda aceptar y bajo los cuales pueda vivir”, señala el texto, sin mencionar el conflicto de Taiwán.

China, que reclama la soberanía de Taiwán y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de esta isla, considera este asunto como el más importante y sensible en sus relaciones con Estados Unidos.

Oriente Próximo

Trump dijo el jueves que Estados Unidos tenía una “armada” dirigiéndose hacia Irán, pero que esperaba no tener que utilizarla, renovando así las advertencias a Teherán contra la represión de manifestantes o el reinicio de su programa nuclear.

El documento del Pentágono señala que, aunque Irán ha sufrido reveses en los últimos meses, busca reconstruir su ejército, dejando abierta la posibilidad de que “intente nuevamente obtener un arma nuclear”.

El Departamento de Defensa estadounidense sostiene que Israel es un “aliado modelo”, a pesar de que Washington ha mantenido una relación a veces tensa con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.