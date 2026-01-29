Trump anuncia una tregua temporal de Rusia para detener los bombardeos sobre ciudades de Ucrania

Residentes de Kiev reunidos en torno a un fuego y el reparto de comida de un camión, el miércoles en Kiev.

El presidente estadounidense afirma que el líder ruso ha aceptado un alto el fuego de una semana en el momento más duro del invierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado una tregua temporal en los bombardeos periódicos que están destruyendo el sistema energético de Ucrania. “He pedido personalmente al presidente [Vladímir] Putin que no dispare contra Kiev y contra otras ciudades durante una semana, y lo ha aceptado”, ha dicho Trump en Washington.

El Kremlin no ha confirmado este cese de los bombardeos. Horas antes del anuncio, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, eludió comentar las informaciones sobre una posible tregua limitada a las infraestructuras energéticas. “No, todavía no puedo comentar sobre esto”, dijo Peskov a la prensa.

De ser cierta, la suspensión temporal de los ataques supondría un paréntesis en la grave situación en la que viven los ucranios en las principales ciudades del país. Con temperaturas que en los próximos días se esperan inferiores a los -20ºC, millones de personas sufren sin agua caliente, ni luz ni calefacción. Trump ha especificado que su petición a Putin era precisamente como un acto de clemencia por la situación extrema de la población ucrania. El Gobierno ucranio considera la campaña de destrucción del sistema energético como un crimen de guerra. También lo ha calificado de esta manera la Comisión Europea.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha agradecido a Trump su mediación y ha avanzado que la posibilidad de esta tregua fue discutida entre su delegación y la rusa en la reunión trilateral que mantuvieron la semana pasada en Abu Dabi: “Nuestros equipos lo debatieron en Emiratos Árabes. Esperemos que el acuerdo se implemente. Los pasos para desescalar contribuyen a un progreso real para terminar la guerra”.

Las palabras de Zelenski indican que la parte ucrania también aceptaría suspender sus bombardeos con drones contra el sector petrolero ruso y la red eléctrica de las provincias rusas próximas a Ucrania.

Esta sería la segunda tregua temporal de este tipo que Rusia y Ucrania secundan bajo los auspicios de Trump. La primera se acordó en marzo de 2025 y duró hasta agosto de aquel año, cuando Ucrania reinició los ataques contra la industria petrolera y gasística rusa, para debilitar sus exportaciones. El ejército ruso reinició en otoño su campaña de destrucción de la red eléctrica del país invadido.

Yuliia Mendel, exportavoz de Zelenski, criticó el pasado 22 de enero la decisión de reemprender en 2025 los ataques contra la industria energética rusa: “El impacto económico de los ataques de largo alcance de Ucrania dentro de Rusia ni siquiera se acerca al daño devastador que Rusia inflige a los ucranianos todos los días”. Mendel confirmó que Washington estaba presionando para conseguir esta nueva tregua.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha concedido una entrevista este jueves en vísperas de la tercera ronda de negociaciones de Abu Dabi el próximo domingo. El encuentro, que será bilateral entre Rusia y Ucrania, no promete a priori grandes avances. Además de exigir el control de toda la región de Donbás, en el este del país, Lavrov ha insistido en que el Kremlin quiere más.

El veterano diplomático ruso equiparó a Zelenski con Hitler y Napoleón, y acusó a la secretaría general de la ONU de “hacer el juego abiertamente a quienes quieren preservar el régimen nazi en Ucrania”. Las intenciones del Kremlin no son solo ocupar Donbás, sino también imponer un Gobierno títere en Kiev. “Occidente quiere garantizar la seguridad del régimen de Zelenski, esta no es manera de evitar que el conflicto se reanude”, recalcó Lavrov.

El diplomático afirmó que Rusia no ha visto el plan de 20 puntos completo promovido por Kiev y Occidente, “pero ni siquiera las versiones provisionales incluyen la exigencia de respetar los derechos de las minorías nacionales”, añadió el ministro ruso como pretexto para justificar ir más allá en su invasión de Ucrania. Además, Lavrov reincidió en que una tregua total es inadmisible para Moscú. “Kiev ha utilizado cada alto el fuego para obligar a la gente a ir al frente”, aseguró.