Drones rusos alcanzan un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania y causan cinco muertos

Bomberos sofocaban el fuego en el tren de pasajeros en la región de Járkov, Ucrania, atacado por drones rusos el martes 27 de enero, en una imagen facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Zelenski califica el ataque como terrorismo y pide aumentar la presión internacional sobre Moscú, mientras continúan los bombardeos sobre Odesa y otras ciudades del país

Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania mató el martes a cinco personas, según informaron fuentes de la fiscalía. La ofensiva fue denunciada como terrorismo por el presidente Volodímir Zelenski, quien pidió intensificar la presión sobre Moscú.

El tren cubría el trayecto desde Chop, cerca de las fronteras occidentales de Ucrania con Hungría y Eslovaquia, hasta la ciudad de Barvinkove. Varias fotografías mostraban al menos dos vagones en llamas junto a una vía férrea cubierta de nieve.

“En cualquier país, un ataque con drones contra un tren civil sería considerado exactamente de la misma manera: puro terrorismo. No existe ni puede existir ningún objetivo militar en esto”, escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram. “Nuestra causa —y esto es lo que debería unir a todas las personas normales del mundo— es garantizar avances en la protección de la vida. Esto es posible mediante la presión sobre Rusia”, añadió.

Los fiscales dijeron que un dron había impactado contra el tren y que otros dos habían alcanzado una zona situada a su lado. En su mensaje en Telegram, Zelenski afirmó que cuatro personas habían muerto, mientras que la fiscalía elevó posteriormente el saldo a cinco. El tren, añadió, transportaba a más de 200 pasajeros, incluidos 18 en el vagón que fue alcanzado.

Oleksandr Pertsovskyi, director ejecutivo de Ukrzaliznytsia, la empresa ferroviaria nacional de Ucrania, agradeció a los equipos de rescate y a los propios pasajeros que ayudaron a evacuar a las personas y aseguró que los trenes seguirían circulando.

“Mantener el funcionamiento es cada vez más difícil”, escribió Pertsovskyi en Facebook. “Nos estamos reagrupando. Habrá medidas de seguridad adicionales y estrictas en algunos lugares, pero incluso en los días más aterradores no podemos rendirnos”.

Ataques sobre Odesa

La operación contra el tren civil se produjo pocas horas después de que drones rusos golpearan durante la noche la ciudad sureña de Odesa. En esta ciudad, el saldo fue de tres muertos y 25 heridos, en un contexto de intensificación de las ofensivas de Moscú con el objetivo de obligar a Kiev a abandonar la lucha.

En Kiev, el ministro de Energía, Denys Shmyhal, informó de que 710.000 residentes seguían sin electricidad tras el ataque de Moscú contra la capital la semana pasada. Rusia ha llevado a cabo una campaña invernal de bombardeos contra infraestructuras energéticas, incluso mientras Kiev ha estado bajo presión para aceptar un acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos que ponga fin a la guerra de casi cuatro años.

Zelenski había condenado anteriormente un ataque “brutal” con más de 50 drones contra Odesa, mientras negociadores ucranios y rusos se preparan para nuevas conversaciones el domingo.

“Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia que aún está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, escribió Zelenski en X.

El gobernador de Odesa, Oleh Kiper, dijo que entre los heridos en los bombardeos contra la ciudad había dos niños y una mujer embarazada. Decenas de edificios residenciales, una iglesia, una guardería y una escuela secundaria resultaron dañados, añadió.

Al mediodía del martes, los equipos de rescate continuaban las labores de búsqueda entre una montaña de escombros frente a un edificio donde, según los servicios de emergencia, habían muerto dos residentes. El edificio había quedado abierto en canal a lo largo de varios pisos.

El residente Denys Tsybulskiy se encontraba fuera del edificio intentando contactar con su vecino, quien, según dijo, estaba atrapado bajo los escombros, pero había mostrado señales de usar su teléfono. “No puede contestar el teléfono, no puede hablar, pero hay esperanza de que esté ahí tendido”, afirmó.

Un anciano observaba mientras los rescatistas se llevaban el cuerpo de su hija de 52 años.

El ataque nocturno también provocó la “destrucción colosal” de una instalación energética en la ciudad, según informó en un comunicado el proveedor privado de electricidad DTEK.

Odesa, situada en la estratégica costa ucrania del mar Negro, ha sido objeto de ataques cada vez más frecuentes en los últimos meses. En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el alcalde Íhor Terejov dijo que el 40 % de los hogares no tenía electricidad un día después de una ofensiva combinada con drones y misiles.

La fuerza aérea de Ucrania afirmó que las tropas rusas lanzaron 165 drones durante la noche, de los cuales 135 fueron neutralizados por las defensas aéreas. Se espera que funcionarios rusos y ucranios celebren otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos el domingo, después de reunirse el fin de semana pasado en Abu Dabi.

Imagen de archivo de un tren destruido en la estación de Sumy (Ucrania) tras un ataque con un dron ruso ocurrido el 31 de octubre de 2025. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

En un mensaje en X, Zelenski instó a los aliados de Kiev a aumentar la presión sobre Moscú, que ha exigido que Ucrania ceda territorios que las fuerzas rusas no han logrado capturar antes de detener los combates.

“Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no guarden silencio ante esto y recuerden que lograr una paz real requiere presión precisamente sobre Moscú”.

Ucrania reclama a sus socios, en particular a Estados Unidos, fuertes garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz que impidan que Rusia vuelva a atacar.

Una fuente familiarizada con las discusiones internas informó el martes de que Estados Unidos ha comunicado a Ucrania que debe adherirse a un acuerdo de paz con Rusia para obtener garantías de seguridad estadounidenses.