Las bajas militares en la guerra de Ucrania se acercan ya a los dos millones

Un informe del laboratorio de ideas CSIS calcula que las filas de Moscú acumulan 1,2 millones de muertos, heridos y desaparecidos, y las de Kiev se aproximan a los 600.000

Si no se llega a una tregua antes, las bajas militares en la guerra en Ucrania podrían superar esta primavera el macabro listón de los dos millones, sumados rusos y ucranios, según un informe publicado en Washington este martes. Se trata de las cifras más altas en un conflicto en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial: más que en la guerra de Vietnam o en los combates entre Irak e Irán de la década de los ochenta.

El informe, elaborado por el laboratorio de ideas Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), apunta que en los casi cuatro años de guerra 1,2 millones de soldados rusos y 600.000 ucranios han muerto, quedado heridos o están desaparecidos. En total, las cifras ya alcanzan los 1,8 millones de militares.

En las filas rusas, el informe calcula que desde febrero de 2022 se han registrado en torno a 325.000 muertos. El documento también considera que han fallecido en combate entre 100.000 y 140.000 soldados ucranios. Es difícil establecer con exactitud las cifras: el Estado Mayor ucranio no ofrece esos datos oficiales y Rusia es sospechosa de rebajar los suyos. El laboratorio de ideas extrae sus cálculos a partir de estimaciones de los gobiernos británico y estadounidense. Organismos independientes que extraen sus cifras de obituarios y desaparecidos confirmados calculan que en el Ejército ucranio, que cuenta con un millón de militares, los muertos rondan los 160.000.

El CSIS atribuye el alto número de bajas entre las fuerzas rusas a varias posibles causas: “el fall de Rusia en llevar a cabo de manera efectiva operaciones conjuntas, tácticas y adiestramiento deficientes, baja moral y una estrategia defensiva ucraniana efectiva en una guerra que favorece la defensa”.

El informe también subraya que, a cambio de sus fuertes pérdidas humanas, y pese a su superioridad numérica, Moscú no logra apenas conquistas sobre el terreno. Desde 2024 apenas ha tomado un 1,5% del territorio ucranio, y en la actualidad avanza a un ritmo de veinte a setenta metros diarios. Hoy por hoy controla cerca del 20% del suelo de su país vecino.

Rusia y Ucrania celebraron el fin de semana pasado en Emiratos Árabes Unidos la primera ronda de conversaciones trilaterales, junto a Estados Unidos, para tratar de cerrar un acuerdo de paz. Washington asegura que durante la primera ronda de contactos de lograron progresos, y ambas partes han pactado volver a reunirse el fin de semana próximo. Moscú exige para lograr cualquier tipo de pacto que Ucrania renuncie al Donbás, las provincias orientales de Lugansk y Donetsk, incluido el 20% que aún mantiene en su poder y que incluye importantes estructuras defensivas. Kiev, que se ha negado desde el primer momento a cualquier concesión territorial, reclama a su vez garantías de seguridad estadounidenses para evitar otra invasión rusa en el futuro.

La Administración Trump ha indicado a Ucrania que condicionará esas garantías de seguridad a que Kiev acceda a un acuerdo de paz con Rusia, que probablemente incluiría la cesión del Donbás a Rusia, según ha publicado el periódico Financial Times. El domingo, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, sostenía que ya está “listo al 100%” un documento estadounidense sobre garantías de seguridad para su país, y que Kiev está a la espera de que se decida un momento y un lugar para firmarlo.

Por su parte, Moscú quiere la entrega total de Donbás antes de empezar a hablar de una paz definitiva, y plantea “congelar” el frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia, sin que Kiev reciba garantías contra una nueva agresión. Además, el Kremlin insiste en reclamar una paz que resuelva las “causas profundas” de su invasión, una expresión con la que alude a un futuro en el que Ucrania estaría inclinada del lado ruso y contaría con un ejército muy disminuido, incapaz de hacer frente a las fuerzas rusas.