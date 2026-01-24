Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev y varias ciudades de Ucrania en plenas negociaciones de paz

Un residente inspecciona un complejo de talleres mecánicos y garajes de Kiev alcanzado por los ataques nocturnos con drones y misiles rusos en la madrugada de este sábado.

El bombardeo ha dejado al menos un muerto y una veintena de heridos, y cientos de miles de personas se han quedado sin electricidad

Al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas de distinta consideración tras un ataque masivo lanzado por Rusia con drones y misiles en la madrugada de este sábado sobre Kiev, la capital de Ucrania, según ha informado el alcalde, Vitali Klitschko. La ciudad de Járkov y otras localidades de las regiones de Sumy y Chernígov también han sido bombardeadas y hay al menos 19 heridos. El ataque se produce horas después de que comenzaran en Abu Dabi las conversaciones de paz entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, la primera reunión trilateral para intentar llegar a un acuerdo en casi cuatro años de guerra.

“Este ataque bárbaro demuestra una vez más que el lugar de [Vladímir] Putin no está en la mesa de negociaciones sino en el banquillo del tribunal especial”, ha escrito el ministro de Exteriores ucranio, Andrii Sybiha, en la red social X. Todas las partes se habían congratulado el viernes de que esa primera toma de contacto en Abu Dabi había sido “productiva”, y se emplazaron a proseguir las conversaciones este mismo sábado.

Cientos de miles de personas en la región de Chernihiv se han quedado sin electricidad por el ataque, según la empresa energética regional Chernihivoblenergo, que asegura que una importante instalación energética ha resultado dañada cerca de la ciudad de Nizhyn. El viceprimer ministro ucranio, Mijailo Fédorov, ha elevado la cifra de afectados a 1,2 millones de personas, incluidos 800.000 habitantes de Kiev.

“Hasta el momento se tiene conocimiento de un fallecido y cuatro heridos. Tres de los heridos fueron hospitalizados. En la margen izquierda de la capital hay interrupciones en el suministro de calefacción y agua”, ha reportado el alcalde Klitschko en la red social Telegram. El Servicio Estatal de Emergencias ha informado de al menos otros 19 heridos en Járkov, en el este del país, que ha dejado “destrucción e incendios en toda la ciudad”, según el alcalde de esa localidad, Igor Terejov.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sostiene que Rusia ha lanzado esta madrugada más de 370 drones de ataque y 21 misiles de diversos tipos contra Kiev y su región, así como en las regiones de Sumy, Járkov y Chernígov. Y ha afirmado que este ataque demuestra que los acuerdos sobre defensa aérea alcanzados con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Davos esta semana deben “aplicarse íntegramente”. Zelenski y Trump se reunieron el jueves en el Foro Económico Mundial y hablaron sobre el apoyo en materia de defensa aérea a Ucrania, aunque ninguno de los dos líderes especificó lo que se había acordado.

Las primeras explosiones fueron registradas en torno a la 1.20, hora local (poco después de la medianoche en la España peninsular) y se sucedieron durante aproximadamente una hora, según corresponsales del diario ucraniano Kyiv Independent, que reportaron además la detección de un misil balístico. En paralelo, la Fuerza Aérea ucraniana denunció que la capital estaba siendo atacada con drones rusos, instando a la población a permanecer en sus hogares y refugios, mientras el alcalde daba a conocer los primeros impactos en edificios no residenciales en los barrios de Desnianski y Holosiivski.

“Kiev está bajo un ataque masivo del enemigo”, alertaba Klitschko. Entre la infraestructura afectada hay un edificio de oficinas y varios garajes, que comenzaron a arder como consecuencia de los impactos. Fruto de la caída de escombros, un camión cisterna de combustible que se encontraba estacionado en un aparcamiento también salió ardiendo. Sucesivos impactos han afectado también a un centro médico privado, así como a otros edificios residenciales de manera secundaria. Una parte de la capital de Ucrania se ha quedado sin agua corriente ni calefacción.