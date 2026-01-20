Un nuevo ataque ruso deja a la mayoría de Kiev sin agua ni calefacción con temperaturas inferiores a los -15ºC

El bombardeo diario ruso contra Kiev en la madrugada del martes ha matado a una persona este martes y dejado a la mayoría de la capital ucrania sin agua corriente. Más de 5.600 bloques de viviendas también han perdido el suministro de calefacción en un momento en el que la temperatura diurna es de -12ºC y la nocturnas, de -16ºC. Lo que no ha variado respecto a las semanas anteriores es la interrupción del suministro eléctrico: los vecinos de Kiev tienen tan solo de media unas 8 horas de luz al día.

Todas las grandes ciudades ucranias sufren la campaña de destrucción rusa del sistema energético, pero el invasor se ceba de forma especial en la capital. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, explicó en un comunicado que el 80% de los edificios que se han quedado sin calefacción ya habían sufrido interrupciones a principios de este mes, y solo desde hacía pocos días volvían a poder tener calor en casa. Klitschko explicó el lunes que en la ciudad había todavía 6.000 domicilios sin calefacción por ataques previos. El bombardeo de esta madrugada dispara el número de hogares sin calefacción porque ahora son 5.600 edificios sin este recurso imprescindible para vivir.

Los Servicios de Emergencias de Ucrania han desplegado este enero en Kiev cientos de tiendas de socorro energético en las que los vecinos pueden cargar sus aparatos electrónicos, calentarse y lavarse.

Rusia concentró su bombardeo de esta madrugada sobre Kiev, utilizando algunos de sus misiles más poderosos: 18 misiles balísticos Iskander, 15 misiles de crucero Kh-101 y un misil hipersónico Zircon. Como es habitual, el lanzamiento de estos misiles fue acompañado de más de 300 drones bomba de largo alcance. El objetivo del ataque fueron instalaciones energéticas, de electricidad, agua y gas. Falleció una persona en Kiev y en la ciudad de Dnipró resultaron heridas dos mujeres.

Objetivo, centrales nucleares

Las empresas energéticas del país confirman que Rusia vuelve a destruir sus instalaciones una vez son reparadas. Los servicios de inteligencia de Ucrania (GUR) han advertido en los últimos días de que la siguiente fase de bombardeos rusos se concentraría en las subestaciones eléctricas que permiten el funcionamiento de las tres centrales nucleares en activo en Ucrania. El suministro de luz del país depende casi por completo en estos momentos de las plantas de energía atómica en las provincias de Rivne, Jmelnitski y Mikolaiv. La mayor central atómica de Europa, la de Zaporiyia, está ocupada por las tropas rusas desde 2022, desde el inicio de la guerra.

Vitaliy Zaichenko, presidente de Ukrenergo, empresa estatal responsable de la red eléctrica, confirmó este martes al diario The Kyiv Independent que los misiles rusos habían apuntado esta madrugada contra las subestaciones de las que dependen las centrales atómicas. Sin la energía que aportan las centrales nucleares existe la posibilidad de un apagón prácticamente total en Ucrania.

El presidente, Volodímir Zelenski, ha comentado este martes que la prioridad diplomática de su Gobierno debe ser conseguir mayores capacidades armamentísticas antiaéreas por parte de sus aliados. Mencionó en concreto los sistemas de defensa estadounidenses Patriot y los noruegos Nasams. Zelenski reveló el 16 de enero que sus Fuerzas Armadas habían estado varios días sin arsenal de misiles antiaéreos.

Zelenski también criticó de forma velada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere rehabilitar a Rusia como actor internacional: “Es importante que el mundo no permanezca en silencio ante estos ataques. Rusia no puede estar en igualdad de condiciones con otros países del mundo si solo se centra en el asesinato y en el abuso”. Kiev confía en que Zelenski pueda reunirse con Trump esta semana en el Foro de Davos, en Suiza. El objetivo del encuentro debe ser coordinar el plan de paz y garantías de seguridad que Ucrania reclama para terminar la guerra. La Casa Blanca evita por el momento agendar la reunión, según ha informado este martes Politico.