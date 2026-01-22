Zelenski lanza en Davos una dura crítica a Europa: “Le encanta debatir del futuro, pero elude tomar acción hoy”

El presidente ucranio anuncia la primera reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha acusado a Europa de no actuar de manera adecuada en una jornada en Davos marcada por su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “A Europa le encanta debatir del futuro, pero elude tomar acción hoy, acción que define el tipo de futuro que tendremos. Ese es el problema”, dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano agradeció el apoyo europeo y alabó medidas como la congelación indefinida de fondos rusos, pero criticó una posición que consideró demasiado pasiva.

“Seamos honestos, Europa debe hacer más. Para que las sanciones bloqueen a los enemigos de forma tan eficaz como las estadounidenses”, dijo Zelenski, que también recalcó que, de no ser por Trump, los europeos no habrían elevado sus objetivos de gasto militar al 5% del PIB.

“En vez de tomar el liderazgo en defender la libertad en el mundo, especialmente mientras el foco de EE UU se desplaza hacia otro lugar, Europa parece perdida en el intento de convencer al presidente de EE UU a cambiar”.

Trump sostuvo que el encuentro con Zelenski fue “muy bueno”, y que la “guerra tiene que parar”.

El dirigente ucranio informó de que los equipos ucraniano y ruso tendrán su primera reunión trilateral con representantes estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. Las reuniones se celebrarán el viernes y el sábado, informó Zelenski tras su discurso.

El anuncio se produce el mismo día en el que Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Oriente Próximo y Rusia, ha viajado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin.