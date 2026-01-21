Putin recibirá al enviado especial de Trump este jueves en el Kremlin

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú el 6 de agosto de 2025.

Steve Witkoff asegura que Moscú ha solicitado la reunión. De fondo está la escalada de la tensión en Ucrania, Venezuela y en el seno de la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, quiere escuchar de primera mano qué planea un desatado Donald Trump. El Kremlin recibirá mañana jueves al enviado especial del mandatario estadounidense, Steve Witkoff, en un encuentro que ha sido solicitado por Moscú, según Washington. De fondo, el nuevo orden internacional que quiere imponer la Casa Blanca: desde el futuro de Ucrania al golpe norteamericano en Venezuela y su amenaza sobre la isla danesa de Groenlandia y la existencia de la propia OTAN. Un nuevo tablero que preocupa en Rusia porque, bajo la ley del más fuerte, Estados Unidos es la mayor potencia del planeta.

El enviado de Trump ha anunciado el encuentro en una entrevista concedida a la CNBC este miércoles. “Tenemos previsto reunirnos con Putin el jueves”, ha declarado Witkoff. Y el portavoz del líder ruso, Dmitri Peskov, ha confirmado la cita horas más tarde. “Sí, efectivamente, esos contactos están en la agenda del presidente mañana”, ha contestado el alto cargo ruso a la prensa.

El empresario Steve Witkoff, totalmente ajeno al mundo diplomático hasta que fue designado como enviado especial por Trump, se ha reunido seis veces con Putin desde que el líder estadounidense regresó a la Casa Blanca hace un año. A su último encuentro, que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en Moscú, acudió acompañado del yerno del presidente republicano, Jared Kushner. La misma dupla que repetirá encuentro este jueves en el Kremlin.

La reunión de diciembre duró cinco horas y concluyó sin ningún avance sobre el futuro de Ucrania, debido a que el Kremlin rechazaba frontalmente el plan de paz consensuado entre Washington, Europa y Kiev.

Según fuentes de Bloomberg, Putin ha recibido un nuevo borrador en enero a través de la mediación de su enviado especial, Kirill Dmítriev. Sin embargo, Moscú insiste en que Occidente acate sus exigencias, lo que supondría imponer un Gobierno afín a Rusia en Kiev y desmilitarizar Ucrania hasta dejarla indefensa.

Además, Putin amenazó a Europa en diciembre con una escalada militar, pero ahora la situación es incluso más grave para el Viejo Continente: Trump amenaza abiertamente con romper la OTAN al invadir el territorio de uno de los miembros de la alianza: la isla danesa de Groenlandia.

Las señales de ruptura de la Casa Blanca son inequívocas. Hace un mes y medio el Pentágono comunicó a los países europeos que tiene previsto retirar la mayor parte de su presencia militar en el Viejo Continente en 2027, mientras que la Casa Blanca anunció que su nueva estrategia nacional contempla dejar la defensa de Europa en manos de los europeos.

Ahora Moscú observa con satisfacción cómo Trump insiste en tomar Groenlandia. “En Occidente se están acumulando las crisis. Era difícil imaginarse que las discusiones sobre Groenlandia pondrían en duda la existencia de la OTAN”, manifestaba el martes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Sin embargo, la osadía de Trump desconcierta al Gobierno ruso. El propio Lavrov reconocía que ha descolocado al Kremlin la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la amenaza de una intervención estadounidense en una Irán sumida en las protestas sociales. “Se juega a un juego en el que el más fuerte tiene la razón”, lamentaba el diplomático ruso, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia está a punto de cumplir cuatro años.

Washington y Moscú comparten su visión de un mundo donde las grandes potencias someten a los países que caen en sus esferas de influencia. Sin embargo, esta ley de la selva lleva a choques entre los propios países dominantes.

El Ministerio de Exteriores ruso denunció el martes que Estados Unidos no ha puesto todavía en libertad a los marineros rusos que fueron detenidos al ser interceptado el petrolero Ocean Mariner a principios de enero. Y este miércoles las fuerzas estadounidenses han detenido un nuevo petrolero, el séptimo, desde que comenzó el bloqueo a Venezuela en el Mar Caribe, según publica el diario independiente ruso The Insider. El navío Sagitta, de bandera panameña, había sido sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania y otros países por transportar petróleo ruso.